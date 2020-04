Gigantes de San Francisco realiza emocionante reportaje sobre los orígenes de Mauricio Dubón

"Yo me voy a cuidar solo, no me quités esta oportunidad". Así de tajante y confiado se dirigió a su madre el beisbolista hondureño Mauricio Dubón el día que, con apenas 15 años, tomó la decisión que cambió su vida.

En un emocionante reportaje realizado por Gigantes de San Francisco entre San Pedro Sula, Sacramento y San Francisco, California, la novena de la Bahía repasó la transformación del jugador de 25 años que da con fuerza sus primeros pasos en Grandes Ligas.

"Esto comenzó como un sueño, la gente se reía de mi cuando les decía que iba a jugar en Grandes Ligas, y ahora la gente que se reía de mi se está tomando fotos conmigo", expresó Dubón en el trabajo audiovisual que resalta en el canal de Youtube de Giants.

Andy Ritchey y Sandy Ritchey, la pareja de misioneros que veló por él en sus primeros años en San Francisco, y Tyson García, quien se hizo cargo de él en Sacramento, también fueron parte de dicho reportaje. "Los llamo papá y mamá. Ellos creyeron en mi, me cuidaron", cuenta Mauricio.

El emotivo reportaje que los Gigantes de San Francisco hicieron en Honduras sobre Mauricio Dubón.

Testimonios que emocionan hasta al más frío. Su madre, Jeannette Doblado y su padre, Danilo Dubón, simbolizan con sus palabras la lucha que llevó su vástago durante la última década.

"San Pedro Sula es una ciudad preciosa e igual que otros países, hay delincuencia, pero sabiendo hacer las cosas se vive", le contó Doblado a la periodista enviado por la institución de la 'gran carpa'.

"Crecer en San Pedro Sula es crecer rápido", acepta un Mauro Dubón que declara que "ser hondureño es un orgullo" porque "somos trabajadores y luchadores". Y es así, el catracho no se doblega ante nada.

MAURICIO DUBÓN Y SUS INICIOS

"El béisbol es el amor de su vida, nadie lo puede comparar lo que siente Mauro por el béisbol", cuenta su papá Danilo, el hombre que lo instruyó en esta disciplina deportiva.

Prosigue apuntando que "la única manera de pulirlo era saliendo de Honduras y gracias a Dios pasó esa oportunidad. Lo miro y no lo creo, espero ir al estadio a verlo jugar, en su estadio y con su público".

"Desde que empezó a caminar agarró un bate", cuenta Jeannette a las cámaras de Gigantes de San Francisco, mientras su hermano Danilo Jr. aprovechó el espacio para destacar las bondades del lugar de los orígenes de Mauricio Dubón...

"La percepción que tienen de San Pedro Sula es que es una ciudad violenta, peligrosa, pero también existe un lado bueno que es que hay personas capaces", comenta Danilo advirtiendo que Honduras es un país capaz de enamorar.

En tiempos del coronavirus Covid-19, este documental toca las fibras más sensibles y, más allá de contar la historia de sacrificio apoyado por talento de Mauricio, permite ver la luz al final del túnel y confiar en que mejores cosas vendrán.