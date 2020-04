Michael Chirinos se confiesa: "Si Vargas me llama, me voy al Marathón"

El habilidoso jugador del Olimpia, Michaell Anthony Chirinos Cortez, ha tenido una extensa plática con Diario Diez a través de Facebook y YouTube y no se anduvo con tapujos cuando los seguidores realizaron sus preguntas.

El futbolista de 24 años de edad tocó varios temas, uno de ellos es que se encuentra en un buen estado físico y que espera mejorarlo cuando todo vuelva a la normalidad al pasar la cuarentena por coronavirus.

Una de las cosas que dijo fue cuando aceptó que no tomó la mejor decisión haberse ido a jugar a la MLS de los Estados Unidos, además de que le gustaría jugar para el Real España, es uno de sus sueños, también que llegaría a Marathón si el profesor Héctor Vargas.

SIN PROBLEMAS CON OTROS AFICIONADOS

"No es de buscar problemas, es de unirnos, me debo al Olimpia, siempre hay vueltas de la vida donde uno nunca sabe dónde va a ir a dar, hay que respetar al rival, tanto como afición y equipo"

JUGADORES HABILIDOSOS DE LA LIGA

"Estoy dentro de los jugadores más habilidosos del país, Edwin Solani, Kevin López, Edwin Rodríguez, José Reyes, José Mario Pinto y Yeison Mejía están entre los jugadores que son muy habilidosos de la Liga"

COMO COMPAÑERO

"Me gustaría tener de compañero a Kevin López, tiene muy buena pegada, puede definir un partido, Roberto Moreira también marcan diferencia, juega por las dos bandas, él resuelva de cualquier manera"

SE ARREPIENTE

"Fue un error irme al Vancouver Whitecaps, no soy el mismo que cuando me fui, estuve tres meses de vacaciones prácticamente, luego la lesión, fue un error haberme ido, son cosas que de las que se aprende"

OFERTAS EN MÉXICO

"No me imaginaba jugar en México, yo estaba en Chicago cuando mi representante me dijo que estaba la oportunidad con Lobos Buap y yo le dije que sí, el día siguiente me llamó 'Paco' Palencia y hablamos, las negociaciones ni tres días tardaron, luego sumar minutos y anotar goles, luego vendieron la categoría, me dolió porque lo que hice tenía mucho valor"

"Lo del América yo me levanté y muchos me preguntaban, otros me felicitaban por teléfono, pero yo hablé con un representante de México que si estaba interesado, pero yo no lo conocía, solo eso, luego de perdió, no volví a saber nada, antes fue Necaxa, Brayan Beckeles me dijo que me querían, también me anduvieron viendo del Houston Dynamo"

JUGARÍA CON EL REAL ESPAÑA

"En el Real España, es el otro equipo que en lo personal me gustaría jugar. Me gusta su afición, su estadio, su actual plantilla, hay cosas que no me gustan, pero sí me gustaría vestir los colores del Real España. Esto es fútbol, hoy estoy en Olimpia, en esto momento estoy dando lo mejor para seguir, pero uno no sabe las vueltas de la vida"

QUE LO LLAME HÉCTOR VARGAS

"Si me habla (Héctor) Vargas me voy (al Marathón) lo digo enserio, pero tiene que pagar la cláusula, es un personaje el profe, él me hizo debutar, creo que también se llevaría a German "Patón" Mejía"

SOBRE PEDRO TROGLIO

"No sé si estoy en esa lista de jugadores que le han preguntado a él, sería un privilegio estar, tener a Troglio como entrenador, es una leyenda de Argentina, él es muy dedicado, ese tipo de gente hay que cuidarla y aprovecharla"

BROMA A "PATÓN" MEJÍA

"Yo no lo invito a comer a mí casa a ese jodido, si lo invito se come todo y así como está la situación no se puede, es un personaje dentro y fuera de la cancha, cuando regresé a Olimpia le quité puntos cuando le vi ese pelo pintado, él feo y con ese pelo (risas)"

JUGADORES QUE ADMIRA

"Admiraba a Wilson Palacios era mi ídolo, 'Flaco' Pineda, también Roberto Moreira y del extranjero a Isco"

NO DESCARTA A MOTAGUA

"En Motagua claro que jugaría, pero si me ponés a elegir me iría a Real España"

SELECCIÓN NACIONAL

"El profe Troglio me dio una regañada muy grande y me dio unos consejos luego de no estar apareciendo en lista de la Selección"

EL JUGADOR MÁS PÍCARO

"Para mí es Rubilio Castillo, es bárbaro ese jodido, es un personaje, con él me llevo bien, siempre que lo miro recordamos algo que nos reímos, una vez que estábamos en la Selección al profe (Jorge Luis) Pinto le pasó algo que solo estaba él y yo, el profe venía enojado porque el boleto decía que iba para San Pedro (Sula) y él quería ir a Tegucigalpa, entonces llegó enojado, 'padre mi vuelo dice para San Pedro y y yo quiero para Tegus', en todo el vuelo nos reímos con él".