El entrenador Fernando Araujo anuncia que no regresaría al Vida tras marcharse a Uruguay

Fernando Araujo, entrenador uruguayo que ha estado dirigiendo al Vida hasta el parón del campeonato debido a la pandemia del coronavirus; deja claro que es muy complejo su regreso tomando en cuenta las condiciones económicas que pasa el club. Le han quedado debiendo tres meses de salario y el proyecto que tenía el club ya no está más.

Araujo comentó que ya habló con Osman Vélez, gerente del club, quien le dará la respuesta final la otra semana, aunque adelantó que es muy difícil continuar, pues con la partida de Omar Romero que no hizo la compra de acciones, el proyecto que tenía se vino abajo.

“Es muy difícil que continúe en el Vida. Sabemos que será un semestre difícil y ver lo que el club pretende. Si va a existir de parte de ellos la idea de que continuemos”, dijo Araujo quien agregó que tiene dos ofertas, una de un club de Centroamérica y otra de Sudamérica.

“Quedé encantado con Honduras y me gustaría tener una revancha y escuchar una propuesta que pueda seguir de allí; nunca le cierro las puertas a nada”, declaró el estratega que llevó al Vida a la pentagonal el torneo pasado.

El entrenador se marchó al tener falta de pago en el hotel donde estaba hospedado y aprovechó irse en un vuelo humanitario. “Los dueños del hotel Pico Bonito manifestaron que querían cerrarlo y estábamos quedando solo los cuatro extranjeros y al salir el vuelo de Uruguay nos autorizaron para viajar y optamos por venirnos; pero dejamos claro solventar el tema económico y cómo seguía esto en adelante”, contó.

“Nosotros tenemos contrato a diciembre, pero sabemos que es difícil que el club lo pueda honrar y lo veo complicado porque el equipo va a sufrir como la economía Mundial debido a la pandemia. Nosotros dejamos de lado lo económico y los queremos apoyar en un proyecto deportivo serio y sí lo hubo en el Apertura, lo seguimos en el Clausura pero hubo cosas en el camino como la ida del señor Romero y nosotros tenemos que tener las cosas claras”, dijo el entrenador Fernando Araujo.

Luego siguió: “Nosotros le apostamos a pelear una pentagonal y estar en la fiesta grande, pero queremos saber que hay de motivación para el cuerpo técnico. Si nos dicen que el club no le apuesta a eso porque bajan la planilla, no va de la mano con el pensamiento que tenemos. No solo es lo económico sino ver los objetivos a futuro y ver lo que ellos plantean lo económico”, explicó Araujo en declaraciones a SB Deportes.

“No se ha arrimado nadie (a buscarlos); están esperando que uno de por terminado el vínculo. Póngase en el lugar de un dirigente, esperar que se desvincule del club para tener la vía libre. La otra semana que viene queremos darle un punto final para tener carta libre para poder continuar hacia adelante y después escuchar las propuestas. A nosotros nos gustó el fútbol de Honduras y no nos negamos a nada, no hubo propuestas, si sondeos y al analizar eso se mira los proyectos deportivos”, sentencia Araujo.

Quiere seguir en otro equipo en el país. "Sería un desafío dirigir un grande en Honduras, pero nosotros no estamos para elegir. Yo me sentaría a negociar. Me voy en bicicleta (dijo sobre las fronteras cerradas), pero sería un desafío de una posibilidad, pero hoy por hoy esos equipos tienen entrenadores y no sabe dónde puede iniciar o puede finalizar; solo nos queda trabajar”, comentó Araujo desde Uruguay.