Las alucinaciones de famosos para ser diputados y hasta presidentes en Honduras

Orlando Ponce Morazán

No les basta ser diputados, ahora quieren la guayaba presidencial. En tiempos de profunda crisis sanitaria y económica en el país, por la secuela que va dejando el coronavirus, en el panorama veo que se está disparando la política con algunos famosos, como exfutbolistas y futbolistas actuales, no solo para tratar de ser diputados al Congreso de la República, sino para conseguir la nominación presidencial.

Los últimos casos de los muchos que pululan en el circo mediático atañen al actual diputado Osmán Chávez y al longevo futbolista activo Milton "Tyson " Núñez, quienes ya definen sus rutas para escalar en la política vernácula de por si corroida.

Estas figuras, de grandes aportes al deporte rey de los hondureños, son utilizados por políticos astutos, como escaleras para captar más simpatía en futuros votantes.

Ahora bien, en la mayoría de los casos los famosos que han sido cazados de la farándula de los medios de comunicación, del arte, de la música y del deporte, sobre todo el fútbol, han sido y son una mayúscula decepción.

Por ejemplo, para no ir tan largo, en la actual cámara legislativa figuran elementos que gracias a su trayectoria en el fútbol alcanzaron una curul, ejemplos como los de Osman Chávez Wilmer Velásquez, Gilberto Yearwood, Alberto Chedrany y en la farándula como "Joche el alero", a quien le destaco sin condiciones histriónicas.



En la mayoría de estos casos, y aclaró que conozco de la generosidad de Chedrany, Gilberto, Osman y hasta el "alero", pero eso no alcanza. Estos diputados no han logrado, a través de iniciativas ciudadanas, proyectos de ley para el deporte y la sociedad en general.

Sus resultados en cuanto a gestiones desde el hemiciclo son muy pobres. Es penoso que estos personajes, ya sea porque no los dejan o porque no saben representar las demandas del pueblo, no sean productivos .

Orlando Ponce cree que Wilmer Velásquez, quien lleva dos períodos como diputado, ha sido una decepción.

A todas estas figuras yo las conozco plenamente. Wilmer, para mi uno de los mejores delanteros de la Liga hondureña, su papel en el Congreso y en la Conapid dejó mucho que desear, su papel ha sido de sumiso e indiferente, toda una decepción en política.

El extécnico Chedrany debo reconocer que promueve ayudas a las comunidades o él de su bolsa destina recursos, pero tampoco ha sido activa su labor en iniciativas de ley .

Otro que me tiene decepcionado porque el sabe del aprecio y admiración que le tengo es Gilberto Yearwood, representante por el departamento de Cortés por el Partido Nacional.

No he visto los aportes de este gran embajador del fútbol hondureño en la madre patria, España. Por ejemplo con acciones contundentes de su parte con lo que está pasando terriblemente en el Valle de Sula.

Ahora vamos a referirnos a uno de los que ha estado y está en la palestra ,Osman Chávez, bimundialista con la selección Mayor, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014,quien ha estado incluso en una fuerte controversia con otras destacadas figuras del mercado catracho,Víctor "Muma" Bernárdez y Carlo Costly, por las percepciones diferentes de estos destacados futbolistas.

Al igual que a Chedrany ,a Osman se le ha visto muy generoso con ayudas humanitarias para compatriotas en tiempos de crisis por el Covid-19, aunque como ayudar también divide y genera envidias, le ha traído ya algunas críticas, por las fotos y videos que publica de sus aportes con víveres a personas que viven en la extrema pobreza o en la miseria.

Aclaro, por informaciones distorsionadas, que no fui diputado, por el mandato de los que fabrican los fraudes, pero si funcionario en una institución nivel C,como lo que ha quedado de la Dirección de Cultura ,Artes y Deportes.

Desde ese papel y pidiendo dinero a amigos empresarios pude hacer varios proyectos de beneficio nacional,que en otras bitácoras las publicaré. Aclaración que hago por si hay ojos resentidos.

El nuevo atrapado en la política de turno es otro futbolista que yo aprecio y valoro enormemente, Milton "Tyson" Núñez, víctima del escarnio por su decisión.

Si el consejo le vale Tyson que desista de su pretensión. En la sociedad hondureña si sos figura pública reconocida o fundas tu propio partido o te expones al canibalismo de persecución, por decidirte por el partido Nacional o Liberal.

Volviendo a Chávez, en una entrevista que nos Dios en el Grupo América y que le dio a Diez, declaró que desea ser presidente de Honduras en el 2030.

En la constitución vigente y como principio en sociedades democráticas, todos tenemos derecho a elegir y ser electos, pero para buscar una nominación presidencial hay que hacer carrera política y muchos méritos ante la nación.

Espero que el de Guadalupe, Colón, no se vaya a convertir en un candidato de maletín o partido bisagra para vender credenciales a los partidos tradicionales, como tenemos ejemplos por doquier, todo por alcanzar una cuota de poder.