Las confesiones del descubridor de Cristiano Ronaldo: Lo hizo extremo, mejor que Messi, Figo y Eusebio

László Bölöni es uno de los nombres más importantes en la carrera de Cristiano Ronaldo, fue el entrenador que lo hizo debutar en el Sporting de Lisboa con la camisa número 28.

La fecha está sellada, hay que remontarse al 14 de agosto de 2002 cuando CR7 tenía 17 años, seis meses y nueve días. El DT rumano lo hizo entrar al minuto 58' en un duelo de Champions League contra el Inter de Milán que acabó 0-0.



Bölöni contó en una entrevista con Marca, los días previos a su debut y cómo lo convenció para llevarlo al primer equipo: "Fui a ver a los juveniles y pedí que viniera con el primer equipo porque tenía un buen físico, era muy rápido y tenía una gran técnica. Eso no fue una sorpresa".

Bölöni fue quien hizo debutar a Cristiano Ronaldo en un partido de Champions League ante el Inter de Milán en 2002.



Y agregó: "Cuando le vi en acción decidí que no iba a volver a jugar con las inferiores. Era un joven-viejo. En el vestuario era bromista, pero en el campo era una cosa excepcional. Tenía una madurez que no es normal para alguien de 16-17 años".

László Bölöni fue el gran descubridor de Cristiano Ronaldo y no solo eso, lo hizo cambiar de posición y relata cómo sucedió: "Con los juveniles jugaba de número 9, pero yo decidí ponerlo de extremo derecho porque era joven, ligero, pesaría 60 kilos, e iba a ser muy complicado para él jugar de espaldas y medirse a centrales de 100 kilos. En la banda, con velocidad y un fantástico regate iba a ser mucho más eficiente".





Desde ese momento, CR7 pasó a la banda derecha a ser más encarador y a regalar jugadas maravillosas que lo hicieron ser deseo de muchos equipos de élite de Europa.



"Estoy contento por la decisión que tomé, pero al principio fue complicado. Para él lo más importante, por entonces, era regatear. No conseguía jugar sin driblar. Mi tarea fue decirle que un regate para eliminar a un defensa es importante, dos también... ¡pero cinco son demasiados! Intenté explicarle hasta dónde eran útiles esos regates y él, poco a poco, con su inteligencia, encontró el buen camino", argumentó Bölöni.

Bölöni fue quien convirtió a Cristiano Ronaldo en extremo ya que en la cantera del Sporting jugaba como delantero centro.



László Bölöni aseguró que cambiarlo de posición surtió efecto porque Cristiano Ronaldo mostró todo ese potencial en el Manchester United "Estaba contento. Ahora, con otra potencia, vuelve a jugar más como delantero, pero con Ferguson en el Manchester United continuó jugando como extremo derecho y ganó su primer Balón de Oro en 2008. Recuerdo que me invitó a aquella ceremonia y me dio las gracias. Fue fantástico".



El descubridor de CR7, actual estrella de la Juventus, le dijo que iba a ser la gran estrella del fútbol de Portugal, siempre le tuvo esa fe "Para mí no fue una sorpresa. No sabía que iba a ser uno de los mejores de la historia, pero sí que, sin lesiones, sería un muy buen jugador. En aquella época me preguntaron por Cristiano en una entrevista y dije que iba a superar a Figo ¡y hasta Eusébio! Esas palabras me crearon un problema porque son dos Dioses en Portugal y comparar a un joven con dos Dioses. Ronaldo, sin embargo, ha demostrado que estaba en lo cierto".

LA ODIOSA COMPARACIÓN CON MESSI

"¿Quién es mejor? No puedo ser objetivo, Ronaldo siempre será mi chaval. Empezó conmigo en el Sporting CP. En cualquier caso, todos tenemos la suerte de haber disfrutado durante 10-15 años a dos monumentos que siempre intentaron superarse. Cruyff decía que es importante ser el mejor, pero es más importante perdurar en la cima", aseguró Bölöni en su entrevista con Diario Marca.



Curiosamente, Cristiano Ronaldo debutó contra el Inter de Milán y paró por el coronavirus luego de mil partidos jugados contra el mismo equipo.





Bölöni cerró hablando de cuánto tiempo más le queda a la carrera de CR7: "Nadie puede decir hasta cuándo llegará. Hay una cualidad de la que no habíamos hablado: su mentalidad, propia de un gladiador. Es muy fuerte, pero siempre quiere más. Es un chico muy trabajador, cuenta con un físico privilegiado, técnicamente es un futbolista más hecho. Si no se lesiona creo que puede jugar varios años más".