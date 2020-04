Carlos Pavón cuenta con detalles su verdad del porqué no se quedó con el Olimpia

Follow @GustavoRocaGOL

Olimpia pudo haber sido el nido de los mejores jugadores de la última época del fútbol hondureño, pero por cosas del destino dejó ir a dos leyendas del balompié nacional como Amado Guevara y Carlos Pavón, quienes se marcharon de sus huestes para escribir su historia con letras doradas en el Motagua y Real España, respectivamente.

Recordando que de la institución merengue salieron jugadores como Jorge 'Indio' Urquía, Miguel Ángel "Shinola" Matamoros, David Suazo, Wilson Palacios y Maynor Figueroa, futbolistas que desembarcaron de Honduras con la camiseta blanca para conquistar Europa.

El 'Lobo' alcanzó a debutar con la camiseta del Olimpia en un torneo de copa, pero decidió abandonar sus filas y así encontrar su primer amor en el nido de las águilas, donde hoy por hoy es el máximo ídolo en la historia del club.

Carlos Pavón se convirtió en el mejor goleador en la historia del Real España con 106 goles; 81 en Liga, 9 en torneos de Concacaf, 7 en recopas de Concacaf, 9 en torneos de copa.

Pavón Plummer, que se erigió como el mejor goleador histórico de los aurinegros y siendo idolatrado por la fanaticada sampedrana, estuvo en la disciplina del Olimpia 15 días, pero al no ver oportunidades decidió irse y por cosas del destino fue a parar al Real España. De ahí, toda es una historia conocida...

En una entretenida plática con el periodista hondureño Kike Lanza, Carlos Pavón volvió a hablar sobre su salida del Olimpia, algo que ya se sabía, pero no con amplios detalles como se los brindó al comunicador mediante una charla vía Instagram Live.

LA HISTORIA DE PAVÓN CON EL OLIMPIA

El mundialista en Sudáfrica 2010 y mejor goleador de toda la historia de la Selección de Honduras, reveló que Osman Madrid, en ese entonces uno de los dirigentes jóvenes del Olimpia, lo instaba a que se quedara en la sede del equipo, que aguantara, pero Pavón se sentía desesperado, pues no se acomodaba al grupo de jugadores, a pesar que, según él mismo, lo trataron muy bien.



"Nací en El Progreso, me crié en La Lima, luego mi madre se fue a Tegucigalpa a trabajar para salir adelante y me llevó con ella, ahí estuvimos como seis años, producto de eso, estudié en la Monseñor Fiallos. Yo vivía en el barrio Belén, la zona más caliente de Tegucigalpa en aquel entonces, y caminaba con mis compañeros de mi casa hasta la Monseñor que eran casi 20 cuadras y cuesta arriba; fue bonito, parte de mi niñez, ese periodo lo aproveché cuando estuve estudiando y luego cuando regresé que fue con el tema del Olimpia", comenzó contando Carlos Pavón, ahora comentarista en la cadena mexicana TUDN.

106 goles marcó Carlos Pavón como jugador del Real España.





"La historia fue textual, yo estaba sentado en la acera de la sede del Olimpia viendo pasar los carros porque ahí era un tráfico enorme por esa avenida, y te lo prometo que eso fue increíble porque yo le pedí a Dios que pasara alguien y me diera un raite y me regresara a San Pedro Sula porque yo no tenía ni un peso en mi bolsillo, estuve 15 días metido en la sede del Olimpia, una historia que quien me la escucha no me la puede creer", rememoraba.



Luego ahonda en el tema. "Estaba sentado, desajustado, yo decía 'aquí no estoy haciendo nada'. Yo iba a regresarme con mi madrina porque yo vivía en La Lima con ella. Estaba sentado y no podía regresarme a San Pedro Sula porque no tenía dinero, le pedí a Dios que pasara alguien y me diera un jalón. Dicho y hecho, a los cinco minutos se paró Sergio Amaya (QDDG), él en ese entonces era el gerente de la Seleccción Sub 23 y andaba en Tegucigalpa trayendo un material en la Federación. No sé cómo supo mi nombre, no sé cómo sabía de Carlos Pavón porque llegó exactamente enfrente de mí y me dijo 'tú eres Carlos Pavón' y yo le dije 'sí' y eso me dice 'yo voy para San Pedro, si querés un jalón te lo puedo dar', imagínate...".



"Cuando él me dice eso, agarré mis cuatro trapitos que tenía en la sede del Olimpia y me fui. No le dije a nadie, porque para mí lo que estaba haciendo en la sede del Olimpia era nada, y como no tenía a nadie qué decirle, me fui; él sabía quién era yo y no sé cómo, yo no", seguía relatando su historia.

El tiempo que estuve en Olimpia nunca me faltaron los tres tiempos de comida" Carlos Pavón



"En el trayecto se me presentó, 'yo soy Sergio Amaya, en estos momentos soy el gerente de la Sub 23 de Honduras que dirige el profesor Flavio Ortega pero yo soy directivo del Real España, '¿te gustaría jugar con el equipo?', me dijo, y yo: '¿cómo, en serio?', "sí", me respondió, y en eso agarró una bolsa de esas de café el Indio que son color café, y me dice 'esto es tuyo, revísalo'. Abrí la bolsa y habían 5 mil lempiras, imagínate ese dinero para mí en ese entonces, tenía 17 años, después de estar en Olimpia sin nada... pero yo no culpo a Olimpia la verdad porque yo era un desconocido y ese Olimpia era un equipazo, el técnico era el profe Chelato Uclés".

A pesar que no cumplió en ese momento con su deseo de jugar con el equipo más grande de Honduras, Carlos Pavón no guardó rencor, ni al club, menos al técnico Chelato Uclés, quien prácticamente lo descartó.





"Ahora que soy entrenador te das cuenta cuando un directivo te lleva un futbolista para que lo mirés cuando ya tienes el plantel hecho, eso para el entrenador es incómodo que un dirigente te lleve a un futbolista que porque tenga condiciones o porque esté apadrinado de x o y directivo; cuando fui entrenador del Marathón y Vida te das cuenta que es difícil, entonces ahí entendí a Chelato, porque en ese entonces tenía un equipazo, ¿qué se iba a fijar en aquel negrito que estaba allá?", decía Pavón Plummer.

OSMAN MADRID QUERÍA QUE SE QUEDARA

Uno de los detalles que reveló fue que Osman Madrid le pedía que se quedara, que no se fuera, pero él quería jugar, algo que no iba a hacer en el Olimpia.

"El tiempo que estuve en Olimpia nunca me faltaron los tres tiempos de comida porque yo vivía en la sede, ahí vivían Gregorio Serrano, Eduardo Bennet, Néstor Peralta, Cristian Santamaría, Arnold Cruz, era un equipazo, y esos eran los chavitos, la verdad yo decía 'yo no quepo aquí', y los chavos me trataron muy bien, la verdad, era una armonía muy bonita, pero no me sentía parte de ellos", enfatizó.

Carlos Pavón años después se convirtió en el goleador histórico del Real España y la Selección de Honduras, con la que acudió al Mundial del 2010.



"En ese entonces con el único directivo que hablé de Olimpia era con Osman Madrid. Siempre lo vacilo y le digo 'por culpa suya no jugué en Olimpia' y me decía 'Carlitos, yo en ese entonces no tenía fuerza', la verdad era con él con el que hablaba, me decía "Carlitos, aguante, aguante, usted aguante" y yo le decía que estaba desesperado", confesaba en medio de la plática.

Para terminar la historia, Carlos Pavón cuenta que el Olimpia, una vez que lo vieron debutar goleando con el Real España quisieron regresarlo, pues sabían que él había estado en la institución, pero no había nada firmado.



"Cuando me voy para San Pedro Sula, entreno con Real España y comienzo a hacer goles ahí la gente del Olimpia comienza a decir 'este jugador era nuestro' pero en ningún momento nunca les firmé nada gracias a Dios", finalizó contando entre risas Carlos Pavón, catalogado el mejor delantero en la historia del fútbol de Honduras.