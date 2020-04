¿Cómo finalizar el campeonato de la Liga de Honduras en una semana?

Elmer López

Por Elmer López Lutz, elopezlutz@yahoo.com

Ante el sombrío panorama que representa la pandemia del COVID-19 para el futuro inmediato de nuestro país, aunado a la crisis económica que atraviesan la mayoría de equipos de la Liga Nacional, con certeza puedo afirmar que no se podrá desarrollar el resto del torneo y liguilla de la manera en que este está diseñado.

Por lo que considero, de vital importancia, se tomen ya las decisiones con el objeto de evitar la anulación del campeonato.



Propongo que los 6 equipos que tienen reales posibilidades de ingresar a la liguilla, Motagua, Marathón, Olimpia, Real España, Vida y Real de Minas, en el lapso de una semana definan el campeonato.



El formato es que, en un sólo partido, de manera simultánea, a puertas cerradas, en tres estadios de ciudades con nula o baja incidencia de casos de COVID-19 como son Danlí, Juticalpa y Comayagua, se enfrenten los 6 equipos mejor ubicados en la tabla de la siguiente manera: Motagua (1) vs Real de Minas (6), Marathón (2) vs Vida (4) y Olimpia (3) vs Real España (4).

La Liga Nacional se reunirá de forma virtual este miércoles y definirá cómo se procederá a la continuación del torneo.

En caso de empate en los 90 minutos del tiempo reglamentario, se procederá de inmediato para definir al equipo ganador, a la ejecución de los lanzamientos desde el punto penal.



Los ganadores de estas llaves, con 48 horas de descanso entre partidos, iniciarán una triangular final. En el caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, se procederá de inmediato para definir al equipo ganador, a la ejecución de los lanzamientos desde el punto penal. El equipo que logre la mayor cantidad de puntos en la triangular final, será declarado Campeón Nacional.



Esto permitirá que, con sólo 3 partidos jugado por equipo (en el caso de un equipo clasificado a la triangular final), el torneo pueda finalizarse. Es lógico que, a estos 6 equipos, que actualmente llevan un receso obligado prolongado, se les den 2 semanas de pretemporada para ponerse en forma, siguiendo todas la medidas de protección que propongo en mi Blog anterior (ver, ¿El Adiós al Abrazo del Gol?).



En el caso del descenso, lo más sensato sería, que no hubiera equipo descendido. Ante la gravedad de la situación que estamos atravesando y para no tirar por la borda el esfuerzo que todos los involucrados en el fútbol hemos realizado en lo que va de este difícil año, las autoridades correspondientes, con las consideraciones del caso, deben de facilitar todas las medidas que garanticen la continuidad del fútbol en Honduras.