La NBA se rinde a Dennis Rodman antes del estreno de los capítulos 3 y 4 de "The Last Dance"

"The Last Dance" estrena este lunes dos nuevos capítulos (3 y 4) de la serie que cuenta la última temporada de Michael Jordan en Los Chicago Bulls.

Te puede interesar: Michael Jordan y las confesiones sobre su nuevo documental: "Pensarán que soy una persona horrible"



En esa campaña el equipo dirigido por Phil Jackson consiguió su segundo tricampeonato y sexto anillo como campeón de la NBA, un equipo que dominó el basquetbol.



La serie estrenará dos nuevos episodios, en los primeros se habló de las figuras de Michael Jordan y Scottie Pippen, ya en estos dos nuevos, 3 y 4, el protagonista será "El Gusano" Dennis Rodman.

Dennis Rodman fue importante para que Los Bulls lograran su segundo tricampeonato de la NBA.



En los capítulos también se revelarán detalles de la enemistad que hubo entre los Bulls con los Pistons de Detroit y como para muchos Rodman fue pieza clave para volver al conjunto de Chicago "Invencible".

LEER MÁS: Rodman y sus confesiones: Relación con Madonna y las tres veces que se rompió el pene



Jugadores actuales de la NBA como Kevin Love, Charles Oakley, Tristan Thompson o CJ McCollum se rinden a la figura de 'El Gusano' que dejaba todo en la cancha.



"Jordan se ha vuelto a convertir en un meme", afirmó Dwyane Wade en Twitter donde se hicieron varios comentarios sobre los nuevos episodios de "The Last Dance".

LOS COMENTARIOS EN TWITTER

"Rodman hizo que el equipo de los Bulls fuera invencible", Tristan Thompson







"Cada equipo en cada deporte tiene un jugador con mentalidad de Dennis Rodman. Simplemente no tienen su talento, intangibles y Phil Jackson como entrenador", C. J. McCollum







"12 años y nunca he lanzado una patada en un rebote como Dennis", Kevin Love.







La historia de Las Vegas sobre Rodman muestra cuán diferente fue el proceso de pensamiento de Phil como entrenador", Garrett Temple