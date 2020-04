El blog de Mauricio Kawas: "En Liga los clubes se siguen viendo como enemigos íntimos"

Por Mauricio Kawas

Este miércoles la Junta Directiva de la Liga Nacional se reunirá de manera virtual. En el texto de la convocatoria habla de “sesión ordinaria” pero se podrían tomar decisiones importantes ya que en el punto 5 de la agenda se puede leer lo siguiente: “Continuidad del Torneo de Clausura 2019-20”. Esto abre las puertas a una variedad de posibilidades importantes. Exploremos un poco los posibles escenarios.

El blog de Elmer López: "¿Cómo finalizar el campeonato de la Liga de Honduras en una semana?"

Uno de los escenarios es que La Junta Directiva decida que seguirán esperando sin prisa y que lo harán por un par de semanas más antes de tomar la decisión de convocar a una Asamblea Extraordinaria. Mientras tanto varios equipos seguirán cargando costos de planilla de manera innecesaria sin saber de dónde sacarán el dinero para cumplir con todos los compromisos.

No se nos olvide que ya para esta fecha las vueltas regulares habrían terminado y que 5 de los 10 clubes ya hubieran terminado su actividad en el Clausura. Sin embargo, hoy continúan en “actividad” esperando una resolución oficial.

Dicen algunas fuentes que la apuesta es seguir vendiendo la idea que el torneo podría reanudarse y así poder recibir un fuerte suma de dinero que enviará la FIFA en las próximas semanas.

Sobre este tema me gustaría detenerme un momento. No creo que la FIFA condicione su ayuda a los países que decidan terminar sus ligas. El dinero que la entidad está tramitando es para ayudar a todos los países a lidiar con el impacto de Covid-19.

Liga Nacional sostendrá una reunión virtual para decidir el futuro del torneo Clausura 2020.

Se reanude o no el torneo el impacto ya se siente y se sentirá por algún tiempo más. Así que el dinero llegará a todos sin ninguna condición.

Otro de los escenarios es que la Junta Directiva someta a votación este miércoles la convocatoria para una Asamblea Extraordinaria. Se requerirán 7 votos para que se apruebe. A mi criterio este es el escenario ideal. La Asamblea es la máxima autoridad y es la indicada para decidir el futuro del actual Torneo de Clausura que en estos momentos está suspendido.

Sin embargo, algo me dice que este segundo escenario no va a suceder. Porque en nuestra Liga los clubes se siguen viendo como enemigos íntimos y no como socios.

Todavía no entienden que cada campeonato, cada torneo, en realidad es una empresa que requiere el concurso de todos por igual. Todavía no entienden que este es un torneo con 10 clubes y que todos merecen las mejores condiciones para competir. Todavía no entendieron que con 2 o 3 clubes un torneo no puede existir.

Entonces creo que este miércoles habrá muy pocas novedades. Se decidirá esperar un tiempo más en vista de que las leyes de nuestro fútbol dicen esto y lo otro. Que no se puede ir por encima de lo reglamentado y que no queda más que apretarla para los que ya no tienen cómo sostener sus pagos.

Esto es lo que creo que va a pasar. A lo mejor esté equivocado. Espero que sí.

Jorge Ferman: "Los códigos de Fabián Coito no le permiten abandonar a la Selección de Honduras"