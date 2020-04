Presidente de Motagua: Se renovará a todos los que terminan contrato y no habrá fichajes

Eduardo Atala (también conocido como Eddy Atala), dialogó con Diario Diez en una entrevista en vivo la cual se transmitió por Facebook y Youtube. El jerarca azul dio una amplia entrevista con Jenny Fernández y Jorge Fermán, en esta plática el presidente de los azules dejó en claro que Motagua no está hacien campaña para que le den el título.

Asimismo se refirió a la reunión virtual del miércoles donde se definan ciertos temas con la Liga Nacional, aunque él no creen que se lleguen a acuerdos con los demás clubes del país.

“No lo declararía como una semana crucial, cinco clubes solicitamos una reunión pero no creo que se defina. Hay gente que piensa que estamos pidiendo que nos declaren campeones pero eso es lo de menos. Con lo que pase el miércoles, espero que se dé certeza a todos los involucrados y debe ser con acuerdo de los 10 equipos de la liga”, inició contando Atala.

Y agregó: “Hay que ver las explicaciones que dé la junta directiva y la verdad es que no sabemos lo que están pensando, ha habido una comunicación muy pobre. En el caso de la liga están los campeonatos, descenso, contratos de jugadores, televisión y patrocinadores. Los directivos tenemos que seguir pagando salarios y hay que ser responsable con ellos”.

Eddy Atala no ve tan descabellado que se pueda suspender el torneo y reanudarlo luego de junio, esa sería una propuesta que se podría hacer este miércoles.

“Si el acuerdo de la gran mayoría es que esperemos y ver si se puede jugar en junio vamos a esperar, tiene que ser una decisión si es sostenible económicamente por otro mes, si esperamos el mes de mayo habrá que hacer pretemporada. Si aparecen con que tres o cuatro clubes pueden seguir y otros no porque no hay dinero entonces es distinto. Los protocolos nuevos de seguridad van a exigir la mitad de personas”.

Eso sí, aunque se suspenda el torneo por unos meses el presidente azul hace hincapié en que muchos jugadores dejarán de percibiri salarios y la situación financiera en sus hogares se agudizará. “Y si lo suspendemos dejamos sin sueldos a los jugadores, no veo todavía un panorama claro. Ponerse en el capricho de decir que el campeonato se va a terminar a como dé lugar es proocupante, viene una recesión post coronavirus donde no sabemos qué es lo que va a pasar con el país”.

PRUEBAS RÁPIDAS

Atala puso un ejemplo y es que en Concacaf manejan un plan de bioseguridad que se podría implementar a futuro en juegos de selecciones y clubes, pero esto es una utopía en Liga Nacional pues las pruebas rápidas deben priorizarse a nivel de país y no de fútbol.

“Hay una comunicación muy pobre entre los directivos de Liga y los de los equipos. Yo espero que nos sorprendan con una propuesta bastante positiva, yo sé que en la Fenafuth y Concacaf ya pidieron los protocolos de hacer partidos a puerta cerrada y estamos de acuerdo si es viable. Se deben hacer pruebas rápidas a todos los integrantes dos horas antes del juego a puerta cerrada. Decir que la Liga Nacional va a tener un protocolo donde se hagan pruebas rápidas a los jugadores no porque no hay pruebas rápidas y sería una bofetada al pueblo hondureño. No es lógico que la Liga tenga esas pruebas, todo el mundo anda buscando esos insumos”.

“Las prioridades es el Catarino Rivas, no son los estadios. Si van a haber pruebas en los estadios y no en los hospitales estamos perdidos como pais. Puede ser una suspensión y no tener que cancelar el campeonato. Puede que haya planes diferentes, sin descensos, son muchas cosas que pueden hacer. Hay que ir a tirar una tormenta de idea y buscar soluciones realistas y no el capricho de unos cuantos”, siguió contando.

NO SE DEJARÁ A NADIE SIN SALARIO

Algo que dejó en claro el jerarca de las Àguilas es que no se dejará sin salario a los jugadores del plantel y ya tienen un plan establecido bien marcado en cuanto a esta crisis del coronavirus.

“Nosotros en Motagua por ejemplo ya hicimos un fondo para los jugadores, repartiendo insumos y más. Los que ganen de una cantidad hacia abajo van a recibir comida para su familia. Entregamos bandas caminadoras para que puedan mantenerse aunque no es la realidad con el campo. Tenemos algunos protocolos y los jugadores ya que los jugadores pueden ser asíntomaticos, pueden ir a sus casas y contagiar a sus familiares”.

Atala también le confirmó a Diez que la directiva ha decidido renovar el contrato de todos los jugadores que terminarán sus contratos en junio, esto como medida de respaldo al grupo. “Tenemos adelantado la renovación con la mayor parte de ellos, habrá que hacer una negociación exclusivamente en el tiempo que no se juegue. Ya estaban adelantados esos contratos en cuanto a las renovaciones, de momento se mira cómo se les puede apoyar para que puedan sostener. Nosotros vamos a mantener lo hablado”.

“El compromiso que hemos planteado es de hacer un sacrificio y mantener al equipo, que los jugadores no queden abandonados sin sueldo. Nadie en el equipo quedará así. Lo que más tiene preocupado a los jugadores es el tema de la incertidumbre, ellos están preoucupados porque hicieron 27 puntos y no saber qué es lo que va a pasar”, añadió.

De igual manera se confirmó que Motagua no hará fichajes para el siguiente torneo, así lo confirmó Eddy Atala a Diez. “No hay cabeza para este tema, Diego Vazquez no está pensando en contrataciones”.

RUBILIO CASTILLO

Para cerrar, el máximo dirigente motagüense practicamente dio por cerrado el episidio Rubilio Castillo y una posible sanción ya que la misma esposa decidió no continuar con el caso.

“Él ya fue denunciado por su esposa y al mismo tiempo llegaron a un acuerdo, estamos contentos porque no pasó a más. Tiene que cumplir con un compromiso que tiene en los juzgados, se le dio un castigo de servicio social y nosotros estamos verificando que se comporte adecuadamente y que no vuelva a pasar. Si la señora no presenta alguna queja, nosotros no tenemos ningún problema con él”.

