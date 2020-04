Las propuestas de los 10 clubes de la Liga Nacional: seis quieren que finalice el Clausura

Seguir a @kelvincoelloHN

La Liga Nacional se reunirá este miércoles de forma virtual para determinar el futuro del torneo Clausura. Todo indica que será una ardua mesa de trabajo donde los clubes llevan propuestas concretas y la mayoría determinará la mejor solución en medio de la crisis de salud provocada por el coronavirus.

La moneda ya está tirada a la suerte y este miércoles solamente se hará lo legal; los equipos en su mayoría son del pensamiento que el campeonato debe de darse por finalizado como lo están haciendo muchos países; los últimos han sido Argentina y Francia.

Algunos equipos están ahogados económicamente; Honduras Progreso ya no puede más; Platense está pensando en demandar legalmente a los dirigentes de la Liga si deciden continuar el torneo y un jugador se contagia de Covid; Lobos UPN quiere que se suspenda por ahora y más adelante se reanude jugando con la pentagonal.

“En lo personal siento bien difícil que se pueda realizar el campeonato mañana o en un mes o dos meses porque la pandemia sigue avanzando y no se miran luces claras; esa es la postura de Real Sociedad, de que la Liga tiene que ver más largo de lo que se viene que de un torneo corto que ya se jugó en un 70%", dice Ricardo Elencoff, presidente de Real Sociedad.

NO SE PUEDE ANULAR EL TORNEO PERO...

¿Puede la Liga Nacional declara el torneo desierto o nulo? Legalmente no pueden porque en los estatutos está claro: “Ningún club podrá invocar nulidad del torneo, igualmente no podrá peticionar que se declare desierto o fracasado el mismo, así mismo ningún club podrá solicitar el no descenso durante una temporada”, dice el artículo 13 del formato de competencias de la Liga Nacional de Honduras.

Pero tomando en consideración la pandemia, el artículo 32 de las bases les da la posibilidad de dar pie a que se tome otra determinación como dar por finalizada la competencia sin existir un campeón y un descendido; además se puede considerar la posición de la tabla actual para clasificar los clubes a los torneos internacionales de la Concacaf.

El presidente del Motagua, Eduardo Atala, dice que no se puede dejar a los futbolistas sin trabajo en tiempos de pandemia. “Hay una comunicación muy pobre entre los directivos de Liga Nacional y los equipos; pero eso no quiere decir que no estamos enterados; espero que nos sorprendan con una propuesta positiva de terminar este campeonato de alguna forma. Me sorprendería que salieran con algo que se pueda concretar. En la Fenafuth ya les pidieron hacer los protocolos para realizar partidos a puerta cerrada, hacer la pentagonal y sacar el campeón en la cancha; pero los protocolos nuevos, ni los equipos europeos lo han hecho y esto implica que se hagan pruebas rápidas a todos los integrantes de cada equipo, antes de los partidos”, dijo a DIEZ.

POSICIONES DE CADA EQUIPO:

HONDURAS PROGRESO: Elías Nazar, presidente del equipo progreseño quiere que el torneo se dé por finalizado por diversas razones: “La idea es que se dé por finalizado el torneo porque es imposible reanudarlo. El grupo de equipos que solicitó la reunión lo hacemos pensando en que en este momento se hace imposible programar el torneo para el 15 de mayo como lo había planteado la Liga Nacional”.

REAL SOCIEDAD: Ricardo Elencoff, presidente del equipo de Tocoa, Colón fue claro: “Nuestra postura es que si el gobierno por medio de Sinager dice que sí se puede jugar fútbol y se crean las condiciones ideales para que se juegue, pues tenemos que acatar lo que diga la dirigencia".

Luego remata: "Pero si la Liga Nacional no tiene el visto bueno de sinager y no hay condiciones para seguir jugando, se debe tomar una determinación ya, que según cómo vaya la pandemia; que en Cortés, Colón y Francisco Morazán está aumentado el covid-19, en este momento vale más la vida humana que el fútbol".

Los dirigentes de la Liga Nacional tomarán una decisión sobre el futuro del torneo Clausura, suspendido desde el pasado 11 de marzo.

LOBOS UPN: Darío Cruz, representante de los Lobos de la UPN ante la Liga explica la posición del equipo universitario: “Nuestra propuesta puede ser dar por concluidas las 2 vueltas regulares, lo que implica dos cosas:

1. Queda pendiente la realización de la pentagonal con los 5 primeros clubes.

2. Lo que significa que se debe declarar un descendido... Honduras progreso.

REAL DE MINAS: Gerardo Martínez, presidente del Real de Minas: "Nosotros vamos a escuchar la posición que habrá el miércoles en la Liga. En sí, nosotros no tenemos ninguna postura; si deciden jugar, jugamos, si deciden cancelar el torneo, pues se termina. Estamos esperando; nosotros en principio esperamos ver que dicen la gente de Sinager y me imagino que en la Liga ya se reunieron y tomaron una decisión".

PLATENSE: Nabil Kouri; dirigente del Platense y representante de Liga Nacional dice: “Hay cinco clubes con la idea de reabrir el campeonato y me parece que estas personas son un poco tercas, pues el personal de SINAGER habla claro que en el mes de mayo y junio y posiblemente julio, podremos desarrollar partidos de Liga Nacional. Nosotros vamos a presentar ante la junta directiva de la Liga Nacional una carta firmada por el entrenador, los capitanes de Platense y el médico donde responsabilizan a la Liga Nacional, que si tienen un percance por obligarlos a jugar, podrían ser sujetos a una demanda legal los miembros de la Liga que quieran aprobar continuar el torneo”.

Y sigue: “Conociendo los que están (en la directiva de la LNP), sabes que el voto de Platense está en contra de que se reanude el campeonato. La directiva en estos momentos está buscando el retorno a su país de los extranjeros del club porque están con temor de que les pase algo (contagiarse de Covid-19) porque la directiva quiere no continuar con el torneo; clausurarlo y esperar que vengan tiempos mejores”, dijo a Radio Internacional.

MARATHÓN: Rolin Peña, dirigente de los verdes es claro y apoya la finalización del campeonato: “Lo que se debe hacer es tomar una decisión, ya sea por finalizar el torneo o trasladarlo a otras fechas”.

Luego analiza: “Todo es una incertidumbre, nadie garantiza que va a ver torneo de Concacaf si en todos los países del mundo y en la zona la situación es difícil. No podemos estar pensando individualmente en sacar provecho de esta problemática, hay que pensar en función de todos los clubes de Liga”, declaró en diario La Prensa.

MOTAGUA: Eduardo Atala, presidente de los azules quiere seguir jugando: “Si lo suspendemos… ¿dejamos en la calle a los jugadores sin sueldo? No lo veo en este momento de crisis mundial y de salvar vidas, no vamos a dejar tirados a los jugadores y aficionados con solo el hecho de no ver fútbol. Todo lo que se ha construido en todos estos años lo vamos a perder si tomamos decisiones equivocadas”.

Luego remata: “Viene una recesión monstruosa que no sabemos que es lo que va a pasar económicamente en el país. En esto del fútbol debemos estar todos juntos y es tan grave como este encierro que hemos pasado todos juntos. No se trata de intereses de un equipo sino de todos y conscientes de que pase en Honduras afecta a todos”.

REAL ESPAÑA: La posición de los aurinegros es que el campeonato se siga jugando sin importar el mes, ya puede ser en mayo, junio, julio o incluso agosto. La dirigencia tiene la postura que se debe concluir el torneo aunque sea a puerta cerrada para buscar el campeón.

VIDA: “Jain Matute, uno de los presidentes del equipo ceibeño explica: "Nosotros analizaremos la posición y tomaremos la votación si conviene, porque tenemos la voz y el voto. Los presidentes de los clubes pueden dar las pautas porque hay dos invitados de cada club que es el delegado y presidente. En estos momentos no quiero ser juez y parte, delego en José Galdámez para que vaya pensando la postura del club Vida".

OLIMPIA: Humberto García, directivo de los albos manifestó: "Nosotros queremos seguir jugando, no solo estamos pendientes de este tema de Liga Nacional (reunión virtual), también estamos pendientes de la Liga de campeones de Concacaf, entonces todo está enfocado en seguir la planificación y el trabajo que es lo más complicado en este momento, pero quienes manejan la información son Osman Madrid y Rafael Villeda”.