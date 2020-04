Ningún club de la Liga Nacional reporta casos o sospechosos por coronavirus a la fecha

702 casos de coronavirus y 64 fallecidos en Honduras, esto se había registrado hasta el lunes por la noche por parte de las autoridades del Gobierno. Ya las mismas autoridades recalcaron que el pico más alto de casos en el país será en mayo o primeros días de junio.

Esta situación viene a preocupar y en cuanto al fútbol se debe tomar una determinación con el Torneo Clausura, algo que podría ocurrir el miércoles en una reunión virtual entre los 10 clubes de Primera División.

Diez contactó a representantes de los 10 clubes y se nos detalló que a la fecha no hay ningún caso por coronavirus o sospechoso de la enfermadad dentro de sus instituciones, esto implica también que un familiar haya dado positivo.

“Ni ningún jugador ni ningún familiar. Hemos tenido las reuniones el sábado pasado con todo el equipo, la junta directiva también estaba y ningún jugador ni familiar de ellos se ha visto afectado por esta problemática”, contó Patricio Negreira, preparador físico de Motagua.

En Real España quien nos confirmó que todo marcha en orden es Santiago Gadea, preparador físico de la institución. “Hemos estado en contacto con los jugadores y ninguno ha tenido síntomas. Hemos charlado de forma individual y ninguno ha tenido síntomas, es lo bueno”.

En tanto Pablo Martín, preparador físico de Olimpia, declaró: “Nosotros no hemos tenido casos ni sospechas. Hay que recordar que nosotros veníamos del epicentro de los casos cuando vinimos de jugar en Concacaf. Yo mismo empecé en algún momento a toser y no sabemos si algo se agarró, pudo haber sido cualquier cosa. Tuvimos un gran riesgo y gracias a Dios que no, no ha pasado nada”.

OTROS CLUBES:

Ricardo Elencoff-Presidente de Real Sociedad: “Hasta el momento no tenemos ningún reporte de casos y eso que es uno de los departamentos más afectados en Honduras”.

Gerson Méndez-Relaciones públicas Upnfm: “El doctor Názar mantiene comunicación con todos ellos al igual que el cuerpo técnico y los directivos, el mes de marzo se les pagó y en el mes de abril se les va a cumplir. Les dijeron que guardaran las medidas y están bien todos”

Nelson Muñoz-Capitán de Real de Minas: “Nos dejaron unos lineamientos en cuanto a ejercicios y hay que enviar un video a la semana de los trabajos. Tenemos un chat de whatsapp y siempre hablamos en el grupo. Todos están bien en el plantel y las familias también”.

John Jairo López-Técnico de Platense: “La verdad es que yo tengo permanentemente contacto con los jugadores, todos los días estamos entrenando de 9 a las 11 de la mañana. Ninguno de los jugadores ha presentado ningún síntoma, en ese sentido estamos tranquilos porque día a día tengo contacto con los 32 jugadores, no me han dicho tampoco que alguno de sus familiares tenga síntomas”.

En las otras instituciones; Marathón, Honduras Progreso y Vida, detallaron a Diez que todo está bien con sus jugadores y familiares de ellos.