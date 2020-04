15 preguntas que se hacen los aficionados sobre el futuro del torneo Clausura en Honduras.

Liga Nacional de Honduras se reunirá este miércoles de forma virtual para definir el rumbo del torneo Clausura 2020 y en en la cabeza del aficionado hay varias interrogantes.

Las imágenes del Estadio Olímpico en este confinamiento por la pandemia de coronavirus

¿Se declarará campeón al Motagua? ¿Habrá descendido?, ¿Qué pasa si declaran nulo el torneo?, ¿Qué va a pasar en el Ascenso?.

En DIEZ nos dimos a la tarea de responder cada una de ellas para que los seguidores tengan claro el panorama de lo que se viene.

En los clubes de Liga Nacional hay posturas encontradas, algunos proponen finalizar el campeonato y otros están a favor de esperar para reanudar la actividad. ¿Si se reanuda, qué protocolos se seguirían? Te lo contamos.

1. ¿Se declarará campeón a Motagua?



Darlo por finalizado y declarar campeón a Motagua está entre los escenarios posibles, pero en los clubes hay posiciones divididas. Seis de ellos quieren que se finalice.

"La idea es que se dé por finalizado el torneo porque es imposible reanudarlo", dijo Elías Nazar, presidente del Honduras Progreso. En Real España y Olimpia la posición es por reanudarlo. Liga Nacional de Honduras sostendrá este miércoles una reunión virtual para definir el futuro del Clausura 2020.

2. ¿Habrá descendido?



Honduras Progreso ocupa el último lugar de la Tabla General y sería el descendido si la Liga acepta la propuesta de UPNFM de dar por concluidas las dos vueltas, reprogramar pentagonal y definir al descenso,

Los ribereños apelan a dar por finalizado el torneo y que no haya descendido.

3. ¿Qué va a pasar si anulan el torneo?

Legalmente la Liga no puede declarar nulo o desierto el certamen. Pero el artículo 32 de las bases de competencia le da la posibilidad de dar por finalizada la competencia sin existir un campeón o descendido.

4. ¿Si se reanuda en qué fecha sería lo ideal?

Liga Nacional había presupuestado reanudar el Clausura 2020 el16 de mayo. Pero la epidemióloga hondureña Roxana Araujo, en charla con DIEZ no recomienda hacerlo ni en mayo ni junio porque esperan para finales de mayo y principios de junio una alza de casos. Francis Contreras, vocero de Sinager, dijo que: "yo le diría a la Liga que esté al pendiente de las medidas sanitarias y sabemos que hay mucha presión económica".

5. ¿Cómo quedan los clasificados de Champions de Concacaf?



En comunicado, Concacaf pidió a las federaciones definir a los equipos que participarán antes del 29 de junio. Pero en Honduras ya hay un equipo que tiene boleto asegurado: Olimpia, por ser campeón del Apertura 2019. Quedan dos cupos disponibles y podrían ser ocupados por Marathón y Motagua, que son segundo y tercero, respectivamente, en la tabla general.

6. ¿Por qué Honduras no toma la decisión como El Salvador?

El 19 de marzo la Liga Salvadoreña dio por finalizado su torneo de Liga y declaró campeón al 11 Deportivo. La Liga en Honduras no tomó una decisión en ese momento porque la postura de autoridades y varios clubes era reanudar el torneo. Ahora dependerá de la reunión que sostenga la Junta Directiva este miércoles.

7. ¿Cuánto tiempo de pretemporada harán los clubes si se reanuda el torneo?



La idea de la Liga inicialmente era que los equipos realizaran dos semanas de pretemporada y reanudar el 16 de mayo. Pero los técnicos Pedro Troglio (Olimpia) y Diego Vázquez (Motagua) coincidían en que era muy poco tiempo y que se necesitaba al menos un mes para recuperar la parte física, porque el parón es de más de un mes.

8. ¿Cómo quedan los contratos de los jugadores?

Fifa explicó que si un contrato vence en la fecha de finalización original de la temporada, dicho vencimiento se prologará (en caso de que se reanude la actividad) hasta la nueva fecha de término de la misma. Si un contrato inicia en la fecha de comienzo de la próxima campaña, dicha vigencia deberá posponerse hasta la nueva fecha de comienzo de la próxima temporada.

9. ¿Cuánto es el dinero que la FIFA le va a dar a la Liga Nacional y cuándo?

La FIFA anunció el pago por anticipado 500 mil dólares a las federaciones. Pero Fenafuth aclaró que ese dinero pertenece al programa FIFA Forward, que lo da todos los años y no para Liga. "Ese dinero es para costos administrativos. Ya está presupuestado, no es nuevo, sino que lo están adelantando para que las federaciones salga a flote", dijo José Ernesto Mejía, secretario de la Fenafuth.

10. ¿Qué medidas de bioseguridad se tomará en caso de volver a la actividad?

Las tendrá que definir Liga Nacional junto con Sinager los protocolos. Islas Faroe retornó a la actividad tras la pandemia y entre las medidas que destacan son: pruebas rápidas para los jugadores antes de los partidos, juegos a puerta cerrada, uso de un bote cono agua por jugador, prohibido escupir y sacudirse la nariz en el campo. Uso de dos camerinos, si se puede, para garantizar el distanciamiento de jugadores, lavado de manos antes y después de los partidos.

11. ¿Qué precio tiene cada test PCR para el Covid-19?



Honduras adquirió a inicios de abril 250 mil pruebas de PCR para la detección de coronavirus Covi-19 a través de Corea del Sur y a un costo promedio de 10 dólares cada una. En otros países el precio puede rondar los 25 a 70 dólares.

12. ¿Quién pagaría cada prueba?

El costo de cada prueba podría ser asumido por los clubes de Liga Nacional. Pero Eduardo Atala, presidente del Motagua, no ve con buenos ojos en este momento realizar los test a los jugadores.

"No es lógico que Liga tenga esa pruebas, todo el mundo anda buscando esos insumos. La prioridad es el Catarino Rivas, no los estadios. Si van a hacer pruebas en los estadios y no en los hospitales estamos perdidos como país", dijo Eduardo Atala en charla en Live con DIEZ.

13. ¿El fútbol será a puertas cerradas y hasta cuándo?

Este tema todavía es una incógnita. Francis Contreras, vocero de Sinager, explica que: "Se habla de normalizar el deporte solo con los estadios vacíos, pero el fútbol es un deporte de contacto y serán 22 personas dentro de la cancha y un grupo afuera, las posibilidades de contagio entre ellos es latente".

Su recomendación es esperar y crear un mecanismo de seguridad para el futbolista. "El evento deportivo no solo incluye el momento del juego, hay toda una actividad que se hace durante la semana".

14. ¿Qué hacen los jugadores en estos momentos?

Los futbolistas de los 10 clubes de Liga Nacional siguen las rutinas de ejercicios que les giraron los preparadores físicos. Pedro Troglio explicó que los jugadores de Olimpia se entrenan de lunes a sábado y tienen libre el domingo. Motagua por su parte adquirió bicicletas estáticas y elípticas para sus futbolistas.

15. ¿Qué va a pasar con el torneo de la Liga Ascenso?



Liga de Ascenso se reunirá en los próximos días para definir el futuro del Clausura 2020. Según confirmó Héctor Fúnez, presidente del ente, 20 de los 32 clubes han pedido que se anule porque no pueden seguir pagando las planillas.