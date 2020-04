Otro patrocinador le suspende el contrato a Motagua debido al parón por el coronavirus

Primero fue la embotelladora Pepsi, el patrocinador principal que le suspendió el contrato al Motagua mientras el equipo no esté participando en la Liga Nacional y hoy se ha sumado Joma, quien también le ha parado el patrocinio debido al parón del fútbol por el coronavirus.

Lin Zelaya, dirigente del club Motagua, confirmó que los dirigentes están haciendo esfuerzos para mantener la planilla del equipo y este miércoles en la reunión de la Liga Nacional para definir el futuro del equipo, esperan se tomen las mejores decisiones, pues Joma les ha suspendido el contrato publicitario.

“Hasta los patrocinadores se les están yendo a los equipos. A Motagua uno de los grandes patrocinadores ya nos dijo que no iba a seguir hasta que esto mejore, no sé… esto es preocupante por el arreglo (pago de planilla) con los jugadores y ya nos dijo que no sigue”, comentó el gerente del Club, Lin Zelaya.

El exjugador del equipo azul quien también es vicepresidente de la Liga Nacional, confirmó que la marca de ropa española, Joma, les tiene suspendidos el pago de patrocinio y esto enciende las alarmas.

¿Joma les suspendió el contrato también? Se le consultó y Zelaya fue claro: “Todo eso, todo. Los patrocinios están parados porque Joma hasta en España está suspendiendo patrocinios”, mencionó el gerente del equipo azul profundo Lin Zelaya al programa Extraliga del Grupo América.

La postura del Motagua este miércoles será que lo declaren campeón y el torneo no se juegue más, pues han considerado que han hecho las cosas bien y son los que mejor jugaron. El presidente del club, Eduardo Atala, había manifestado a DIEZ que no van a dejar a los jugadores sin su salario.