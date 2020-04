Héctor Vargas dispara contra Motagua y pide que se anule el Torneo Clausura

Después de mantenerse al margen de la polémica en casi toda la cuarentena donde se ha discutido el futuro del fútbol hondureño en su torneo local, el entrenador de Marathón Héctor Vargas ha roto el silencio horas antes de que se la Liga Nacional realice una reunión virtual el miércoles y se conozca el rumbo del Torneo Clausura 2020.

Y es que las alarmas se encendieron en el entrenador argentino después de escuchar las declaraciones del gerente de Motagua Lin Zelaya quien ha afirmado que pedirán en la reunión que se les declare campeones en caso de no poder finalizar el campeonato producto de la pandemia.

"Así como está ir a pedir que te saquen campeón, te tenés que poner una bandera, que no te sacan campeón los puntos si no la pandemia", expresó Vargas en una entrevista a La Prensa.

"Con el solo hecho de pedir o insinuar ir a una votación en una pandemia por la que hay más de 200 mil muertos en el mundo, eso es un acto de mala leche", expresó.

"No hablemos del Fair Play, después pasa que están los muertos a la orilla de la cancha con gente llorando y otros en el centro de la cancha festejando el campeonato", siguió diciendo recordando aquel lamentable episodio en mayo de 2017 donde una avalancha humana en una de las entradas del estadio Nacional dejó a cinco personas muertas previo a la final entre Motagua y Honduras Progreso que pese a las circunstancias, el partido se terminó disputando.

Vargas en su intervención ha dicho que anular el torneo no es la opción más "inteligente, pero es la de más fair play".

Es por ello que la decisión del entrenador verdolaga, que marcha segundo en la tabla de posiciones con 24 puntos, es que el torneo no continúe: "Que se declare nulo. ¿Como vas a elegir un campeón faltando montón de fechas por jugar? Lo hablo a nivel personal, si a mí me dicen no voy a recibir ningún premio, lo rechazo".

"Así me hubiese tocado a mí ir primero y a 10 puntos, no puedo festejar cuando la gente esta en este momento sufriendo. Me parece que sería una medida exageradamente mal tomada si se deciden por dejar campeón a alguien".

DARDOS A DIEGO VÁZQUEZ

También lanzó su dardo a Diego Vázquez quien en días atrás también declaró que lo justo, en caso de suspender el Clausura, es que los declararan

"Es parte de la novatez, del recién empezar, eso de decir que le tienen que dar el campeonato a Motagua, si le dan el campeonato, tienen que descender porque la diferencia de puntos del Honduras Progreso es más con Real Sociedad, que la de nosotros con el primer lugar".

Diego cree que si la Liga Nacional decide finalizar el torneo, declararlos campeones sería justo.





Vargas asegura que nunca podría aprovecharse de una situación como esta pandemia que suma a más de 200 mil personas muertas en el mundo y 66 en Honduras: "Por eso no tengo canas y voy cumplir 60 años, pero yo no trafico con la muerte. Es un trabajo pasional al 100%. A veces perder un partido y sufrirlo, pero de ahí a la muerte hay un paso muy grande y yo no concibo eso".

¿Seguir jugando también sería una irresponsabilidad? "Estuve viendo un documental cuando unos uruguayos caen en medio de Los Andes. A uno de ellos le preguntaron que fue los más duro todo el tiempo que estuvieron ahí y él contestó, que lo más duro es que no sabían donde estaban. Bueno en la pandemia, nadie sabe donde estamos, ¿en qué condiciones vamos a estar? nunca nadie lo vivió. Ni siquiera los países organizados están pensando en jugar ahora".