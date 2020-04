Liga Nacional se reunirá hoy de forma virtual para definir el rumbo del Clausura 2020

La Junta Directiva de la Liga SalvaVida en Honduras sostendrá hoy miércoles una decisiva reunión virtual con los presidentes de los 10 clubes para definir de una vez el rumbo del torneo Clausura 2020.

¡Polémico! Afición porteña elige el 11 ideal histórico del Platense y desata los comentarios

El certamen se suspendió por la crisis del coronavirus tras disputarse la fecha 13 el día 15 de marzo. Han pasado 45 días ya y es momento de que se decida lo que ocurrirá.

La Liga había presupuestado inicialmente reanudar las acciones el 16 de mayor y que los equipos tuvieran previo a ello dos semanas de preparación física. Pero esa propuesta hoy luce complicado por el virus.

Honduras registra hasta el momento 738 contagios de Covid-19 y 66 muertos, autoridades de salud proyectan que el pico más alto de contagios será a finales de mayo y principios de junio.

Ante este pronóstico, las autoridades del fútbol en el país están en la obligación de tomar una decisión.

Entre los panoramas que tiene el ente se encuentran la anulación, finalización o reanudación posterior. La primera no ocurrirá porque lo establecen los estatutos: "Ningún club podrá invocar nulidad del torneo; igualmente no podrá peticionar que se declare desierto o fracasado el mismo, así mismo ningún club podrá solicitar el no descenso durante la temporada".

Seis clubes proponen dar por finalizado el torneo

En un sondeo realizado por DIEZ con las equipos, se confirmó que la mayoría piensa que el torneo se debe dar por finalizado como lo han hecho en otros países. El factor económico es uno de los principales motivos.

Algunos proponen decretar campeón al Motagua (primero del Clausura9 y descendido al Honduras Progreso (último de la tabla general). Pero el artículo 32 de las bases del torneo dan la posibilidad a que se determine finalizar la competencia sin existir un campeón y un descendido.

En este último caso solo tendrían que definir los clasificados a los torneos de Concacaf. Olimpia, que fue campeón del Apertura 2019, tiene boleto asegurado.

Reanudarlo más adelante

La postura de Real España y Olimpia es seguir jugando. Mientras queDarío Cruz, representante de la UPNFM, propone dar por finalizadas las dos vueltas y que quede pendiente la pentagonal entre los primeros cinco de la tabla: Motagua, Marathón, Olimpia, Real España y Vida.

En esta iniciativa, el descendido sería el cuadro ribereño que dirige Julio "Palomo" Rodríguez.