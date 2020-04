Foro DIEZ: Cancelar el Torneo Clausura e indemnizar a los futbolistas

La situación que vive en mundo entero por la pandemia del coronavirus no ha pasado por alto en nuestro país, misma que ha paralizado la mayoría de las actividades y el fútbol no ha estado exento.

Ante el panorama que se vive, hay muchos aspectos que se siguen analizando para un posible retorno a las canchas, pero sin dejar de lado las consecuencias que podrían traer.

Es por eso que Diario Diez organizó un foro con expertos donde participó Calos Umaña, presidente de la Asociación de Médico del Seguro Social de San Pedro Sula, Roque Pascua, miembro de la Liga Nacional y dirigente de Marathón, además de los periodistas Yanuario Paz y Orlando Ponce junto a Jorge Fermán, director de Diez TV, quienes analizaron todas las aristas que se pueden afrontar en el fútbol en este momento.

Uno de primeros temas que se analizaron fue la parte contractual de los equipos luego de este parón. "Entra en vela que se desconoce cuál va a ser el tratamiento legal que se les dará a los jugadores, los pasivos laborales, los salarios siguen corriendo y es ahí donde se levantan las alarmas", explicó Roque Pascua.

Además confirmó que en la reunión que tendrá la Liga Nacional este miércoles estarán presente todos los involucrados. "Los 10 presidentes de los equipos estarán en esta reunión vía zoom. Era algo necesario para que ellos entren en este debate, ya que son los que ponen la plata para poder mantener el fútbol en Honduras".

Luego se le dio paso al doctor Carlos Umaña, quien profundizó en el tema sanitario de la pandemia y un posible retorno al campeonato de la Liga Nacional.

"No se puede iniciar un campeonato cuando la mitad de la población hondureña está confinada, no se pueden hacer actividades al aire libre, no pueden haber entrenamientos. Yo considero que la cuarentena no termina, nos vamos a llevar todo el mes de mayo y la economía podría ser abierta para la primera semana de junio", comentó.

También aseguró que. "La única manera de realizar actividades al aire libre y autorizadas por un gobierno es que no haya cuarentena en ningún lugar de Honduras, ya que se estaría arriesgando la integridad de los jugadores y los árbitros".





Umaña además profundizó que "lo que sí tengo claro es que no deberá haber público en los estadios durante los próximos seis meses. Este es un problema serio que la humanidad enfrenta y este virus solo hay dos formas de mitigarlo: una es la acción farmacológica que es la vacuna, la que está a seis meses de venir al mundo y los hondureños tendremos que convivir con este mal andando mascarillas y guardando la distancia. Por eso es difícil que un gobierno autorice eventos públicos, la otra acción es el distanciamiento y es lo que se está haciendo".

El galeno también se planteó la pregunta si la Liga Nacional está preparada económicamente para tener un plan de bioseguridad.

"Sí podrá haber fútbol con todas las medidas de bioseguridad establecidas, pero ¿podrá la liga costear?. Este protocolo de seguridad está basado en tener recursos, la logística necesaria para hacer las pruebas a los jugadores, entrenadores y todo el personal. Se les tiene que estar haciendo (pruebas) cada 15 días mientras dure el coronavirus. ¿Tendrá la Liga Nacional los recursos para costear esto?", se preguntaba.

Desde el punto de vista de Umaña. "El fútbol no se puede jugar con una mascarilla, ya que el jugador caería por falta de oxígeno que necesita. Es imposible y la única posibilidad que se ve es que los futbolistas estén sanos, los árbitros, utileros, policías, periodistas y que la gente entienda que no se puede acercar a los estadios".

Ante el escenario planteado por el doctor Umaña, el periodista Orlando Ponce intervino y consultó sobre la posible realización de partidos en ciudades que no tienen casos como Danlí, El Paraíso, Olancho, Siguatepeque a lo que el médico dijo.

"El problema es el transporte de los equipos, no se sabe si el gobierno va a permitir que ciudades que no tienen el COVID19 viaje gente que potencialmente puede contaminar a la ciudad. Es lógico que si los equipos logran los medios bien hermetizados y que no se van a contaminar por decir desde Tocoa a Olancho o La Ceiba, un viaje de más de 300 kilómetros, donde deben de llevar la comida".

Luego entró al debate Yanuario Paz e hizo su análisis de lo que él visualiza. "El panorama se ve con muy pocas posibilidades para que el fútbol se pueda reanudar en el mes de junio. Cada equipo tiene sus intereses, pero la pandemia y la salud son el tema principal. No solo de los deportistas, sino de todo el pueblo. No será fácil que se llegue a un consenso y uno de los grandes objetivos que deben lograr es el futuro del fútbol hondureño. Siento que solo están pensando en el presente de quien declararán campeón, el descendido y esa es la gran preocupación que anda en el país".

Y añadió: "Cómo van a llegar los equipos en el próximo torneo con los patrocinadores,¿los acompañarán?. El fútbol no se va a parar ahora si se declara un campeón, un descendido o sea nulo. Es momento que para que los presidentes que son los que ponen la plata, tomen decisiones de cara al futuro del fútbol hondureño. Me llena de preocupación que hay equipo como el Real de Minas y Vida que les deben tres meses a los planteles, ¿Con qué finanzas podrá llegar un equipo de estos al próximo torneo?".

LAS DECISIONES DE SINAGER

Después de escuchar varios criterios, entró a la mesa de discusión el tema del protocolo y el costo de los mismos. "Dependería si SINAGER les da las pruebas en tiempo real, ya que tienen un precio de 20 dólares cada una y el problema de la variable es la policía que los va a custodiar, los periodistas que asisten y lo demás que están en esa organización. ¿Quién la hará las pruebas a esas personas?. La logística de cada equipo no es difícil si consigue que Sinager les done esas pruebas o si los equipos tienen seguro Sociales porque se puede ayudar. Los costos de una prueba en los laboratorios autorizados andan en 1,000 a 2,000 cada una y a los árbitros. Cada una de ellas se debe realizar cada 15 a 21 días", explicó Umaña.

Carlos profundizó un poco más y aseguró que "en San Pedro Sula hasta que termine la pandemia será imposible hacer un espectáculo aunque sea a puertas cerradas e incluso en el país, mientras exista la cuarentena porque no se permitirá la movilidad a los equipos. Aquí tenemos al Honduras Progreso, Marathón, Platense y Real España, ¿cómo los va mover si está vedado el transporte?"

Pero también recomendó al concluir la pandemia "se debería jugar en un estadio donde no haya casos: Olancho, Comayagua, Danlí. Ahí es donde se debe escoger por el tipo de población que no está infectada, pero esto es hoy, ya que se tiene un caso en El Paraíso y otro en Olancho. La situación es que hasta que termine la cuarentena, se debe iniciar la pretemporada y evaluar la sostenibilidad de los equipos".

¿Y SI HAY UN CASO POSITIVO EN EL FÚTBOL?

En seguida Roque Pascua consultó si un jugador diera positivo en determinado momento si se reanudará el torneo. "Con un jugador que de positivo habría que poner en cuarentena a todo el equipo. Por eso digo que es poco sostenible el protocolo, ya que se podría cancelar ese partido y volver a realizar las pruebas PCR a los jugadores compañeros de él, pero siempre existiría la duda en el otro equipo y no se arriesgaría", respondió Umaña.

CONCLUSIONES FINALES A LAS QUE LLEGARON LOS PANELISTAS

El tema de la salud es considerado como una prioridad en la sociedad, pero no se dejó de un lado el aspecto salarial que también está afectando a ciertos equipos de la Liga Nacional.

Fue ahí donde el periodista Orlando Ponce consultó qué pasará con los jugadores desprotegidos de los equipos chicos que no les han pagado enero, marzo, abril.

"¿Ustedes se imaginan esperar a agosto para que a estos jugadores les vuelvan a pagar?. Si van a suspender el campeonato, que indemnice a estos equipos, porque yo sé que Olimpia, Motagua, Real España, Marathón le han pagado a sus jugadores y cuerpos técnicos, pero los chicos han estado en mendicidad y no puede ser que estén sin salario".

Fue ahí donde intervino el Pascua, miembro de la Liga Nacional y aseguró que: "Debe de haber un plan de rescate de la Liga Nacional en donde podamos salvaguardar el ingreso de estos jugadores, pero hay que ser realistas que la Liga tiene limitantes. Entiendo que están tramitando un préstamos por cinco o seis millones de lempiras y es para poder ponerle un poco de dinero fresco a los equipos y poder sostener esa falta de pago que han tenido los jugadores, pero otro lado debemos apretar para que esto no se vuelva a repetir".

Pascua confesó que "al presidente de la Liga Nacional le hice saber que se debe conocer el estado financiero de los equipos para saber cómo están, ya que hay veces que se escucha que solo deben un mes y los jugadores dicen que es mentira y que son dos meses. La Liga debe exigir el estado financiero y conocer la realidad".

Después de analizar todos los aspectos y la situación que se vive en el país, los panelistas tuvieron su propia conclusión de la decisión que se debería de tomar en la reunión que hoy tendrán los directivos de la Liga Nacional.

"Para mí el fútbol no se podrá reanudar en este campeonato y los recursos que consigan deberían ser para indemnizar a los equipos, pagarles el salario a los jugadores y pensar en un campeonato para los meses de agosto y septiembre", dijo Carlos Umaña.

Mientras que Orlando Ponce: "Para mí con todo este escenario lo que he escuchado, es suspender el campeonato de la Liga Nacional, pero con todo el conflicto de intereses que existe, la declaratoria sin campeón, ni descendido y dejar definido que Olimpia, Marathón y Motagua son los equipos de deben ir a la Liga Concacaf. También dejar definido el tema de la indemnización a los equipos afectados y la próxima temporada se de paso a los 12 equipos".

Yanuario Paz de igual manera compartió con los demás y agregó. "Hay que definir el presente y futuro, ya que a medida va pasando el tiempo la situación económica se complica para los equipos como Real de Minas, Vida, Platense. Hay que resolver el tema si se va jugar fútbol o se cancela. ¿Si el torneo no inicia ahora, cómo harán estos equipos?. Comparto con todo que el fútbol no se va a poder reanudar".

Roque Pascua aseguró también que no es momento para pensar en "un Campeón, descendidos, clasificados pasan a segundo plano, nos tenemos que enfocar en salvaguardar el fútbol, cuidarlo y cuando regrese venga con nuevos bríos posibles".