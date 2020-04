Wilfredo Guzmán: "No habrá posibilidad de tener 11 equipos en el próximo torneo"

El presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, compareció en una conferencia de prensa virtual ante los medios de comunicación, donde dejó claro la postura que tomaron los clubes para la cancelación del torneo y dejó en el aire si se reanudará el Apertura 2020-2021, pues no se sabe cómo marche el coronavirus en los meses de julio y agosto.

De forma legal, según los estatutos de la Liga, los torneos Aperturas deben iniciarse en la última semana de julio o la primera de agosto; pero habrá un compaz de esperar ya que los equipos deben realizar la pretemporada dos meses antes y ante la ola de contagios, esto es incierto.

"Hicimos una estrategia para hacer la continuidad del torneo, tuvimos varias actividades como la ayuda de FIFA, la solicitud de un préstamo bancario, redactamos un manual de protocolo de seguridad para seguir jugando, tanto en entrenamientos como partidos; incluso con un patrocinio de Cervecería Hondureña, pero tras un análisis, se llegó a la decisión que se ha tomado", contó Guzmán en conferencia ante medios de comunicación de todo el país.

Las interrogantes fueron muchas y Guzmán fue aclarando el panorama sobre el reinicio del fútbol. "Recordemos que ahorita dependemos del desarrollo que vaya teniendo el coronavirus, dependemos de cómo se vea el panorama. Nosotros como junta directiva estamos trabajando para preparar la Asamblea que será en junio; la otra semana se harán los análisis sobre incorporar en los reglamentos un evento como el que estamos viviendo en estos momentos".

CONTRATO DE FUTBOLISTAS

"Estos finalizan al terminar el torneo; si nosotros hubiésemos jugado de forma normal tuviéramos cinco equipos que ya no estarían jugando porque estaríamos en la pentagonal. En aras de buscar una salida pusimos como fecha tope el 30 de abril y reiniciarlo el primero de mayo, pero estos jugadores están ganando un poquito más porque se extendió el campeonato".

EQUIPOS QUE VAN A LA CONCACAF

"Se tomó en cuenta la sumatoria de las dos tablas, la del Apertura y donde quedó la del Clausura que fue en la jornada 13. Olimpia, Marathón y Motagua son los que van a las competencias de forma oficial. Hay una consideración especial porque Concacaf cambiará el formato y podría incluir otro club, ese equipo será el que está en el cuarto puesto en la sumatoria de las dos tablas".

FONDO QUE ENTREGARÁ FIFA

"La ayuda de FIFA no está condicionada en la continuidad o no del torneo Clausura. La ayuda no es condición de tener el torneo en vigencia".

JUGAR CON 11 Ó 12 CLUBES EL APERTURA

"La posibilidad de tener 11 equipos en el otro torneo con todo lo que hemos escuchado y que ya sabemos en la Liga Nacional analizando lo económico, no habrá oportunidad para que un un club de segunda suba a primera".

Yo hasta me siendo culpable que la Liga después de 55 años no tiene con qué responder a sus afiliados; no hay un patrimonio para palear esta necesidad que vivimos. No tuvimos visión de crear un fondo en nuestra Liga Nacional, para afrontar con todas las de ley las condiciones financieras.

EN QUÉ SE BASARON PARA SUSPENDERLO

"Nosotros éramos de la idea de que el torneo no debía clausurarse (directiva), dimos la propuesta a los presidentes, de dar el torneo por terminado en sus vueltas, jugar la pentagonal con los primeros cinco equipos en base a cómo estaba la tabla. Propusimos reiniciar el 30 de mayo o 6 de junio para terminar la competencia el 15 de junio. Era la propuesta que presentamos con todos los protocolos y recomendaciones médicas, de tal forma de que jugáramos, pero en el Valle de Sula tenemos prácticamente cuatro equipos y en esta zona es donde está la enfermedad y tomando en cuenta este riesgo al jugar fútbol, es una responsabilidad particular que tendría consecuencias. Entonces la junta directiva tras escuchar a los presidentes y delegados se tomó la decisión".

PRÉSTAMO EQUIPOS DE LIGA NACIONAL

"Es una de las cosas que vamos a tocar en la reunión con el Comité Ejecutivo la próxima semana para seguir con la validación del préstamo porque las fuentes de pago que teníamos previsto solo nos va a quedar una que es la ayuda que entregará FIFA porque al suspender el torneo no contaremos con varios patrocinadores".

INICIAR TORNEO EN SEPTIEMBRE

"Iniciar el torneo en julio, agosto o septiembre, ya es algo que nosotros lo podemos predecir, afirmar o ratificar porque dependamos de cómo se vaya desarrollando la enfermedad del coronavirus".

JUGAR EL APERTURA CON BIOSEGURIDAD

"Establecer condiciones o decir que se va a hacer en julio, agosto o septiembre sería un poco aventurado a hablar por ahora; no sabemos en qué etapa del Covid-19 estaremos, si tendremos bajo o alto nivel, no sabemos.

En el protocolo se establecía procedimientos e insumos recomendados. Si se diera el caso de iniciar a jugar habiendo enfermedad, en la próxima asamblea lo vamos a considerar, una partida para llevar esos insumos a los equipos que conforman la Liga Nacional.