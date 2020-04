Héctor Vargas: "Por salud, lo más digno era hacer lo que hicieron, suspenderlo"

Luego que los directivos de la Liga Nacional en conjunto con los representantes de los clubes, decidieron dar por cancelado en torneo Clausura 2019-2020, las reacciones de los entrenadores no se han hecho esperar.

Héctor Vargas, técnico del Marathón, habló con Diez y ve de buena manera la determinación que se tomó este día en la Liga Nacional.

"Es la decisión más inteligente pese que hay un problema económico y es un fair play donde podemos tener un cambio en un montón de cosas", comenzó diciendo.

Desde el punto de vista del timonel verdolaga, la situación que implora en el país y el mundo están arrojando cifras que ponen a pensar sobre situaciones más complicadas en la salud de la población.

"La verdad que las cifras que se ven asustan en el país de cómo se está desarrollando el virus y de igual manera lo que está pasando en otros países como Estados Unidos que en un mes y medio lleva más muertos que en 10 años de guerra de Vietnam".

Y agrega: "Se vienen cosas mucho peor todavía y no podemos nosotros aspirar a decir que podemos empezar y que el protocolo de bioseguridad está para decir que se puede jugar sin público. Hay muchas cosas que no sabemos sobre cuándo vamos a empezar o a terminar. Como decía Vicente Fernández: "mata más una duda que un desengaño", y ante la duda de cuando va a comenzar, es mejor apelar al fair play que termine este campeonato, cambiemos un montón de cosas y aprovechar para que el próximo mejoren".

Pese a que en el país la gente ligada al fútbol no se ha visto afectado, Vargas no descarta que esto pudiera suceder como se ha dado en las ligas de primer mundo.

"Nosotros hasta ahora no hemos sufrido con gente de fútbol que conozcamos, pero puede aparecer como en otros lugares, donde jugadores de la primera A de Italia como Dybala han contraído esa enfermedad y nosotros no estamos exentos que nos pueda pasar. Aquí el nivel de riesgo es muy alta y a parte reconocemos que la economía del país no está para tener la bioseguridad y no hay comodidades para poder entrenar o el traslado. Me parece una muy buena acertada decisión".

En cuanto a los temas que se mencionaron antes de las declaratorias o no de un posible campeón. "Yo creo que estábamos un poco confundidos pensar a quién había que darle el campeonato, quién se merecía, quién no. Aquí era de recapacitar, analizar, ya que esto pasa por una pandemia y yo creo que todavía no hemos visto lo peor de este virus. Lo mejor fue tomar al toro por los cuernos y decir: descansemos, esperemos y decidamos cuándo termina esto para entrenar para el próximo torneo".

Sabiendo que el Marathón tiene un puesto en el torneo de la Concacaf, Héctor Vargas, a título personal, considera que este torneo no se llevaría a cabo por lo que está viviendo Estados Unidos.

"Mi pensamiento personal es que Concacaf no va a poder hacer ningún torneo y analizo porque Estados Unidos tiene más de un millón de contagiados, más de 50 y pico mil muertos. Esa es la base de Concacaf con sus reuniones, sorteos y un país tocado por este virus, no creo que en dos o tres meses revierta tanto la situación como para que la Concacaf pueda jugar. Esto es un pensamiento personal".

Y agrega: "Lamento mucho por lo campeones que se merecen y habrá que hacer otro tipo de apreciación de los campeones y me parece que el torneo 2020 de Concacaf se va aplazar, para mí punto de vista".

Ante cualquier panorama, el timonel de los verdes considera que nada puede estar antes que la salud de las personas. "Ante una duda prefiero un desengaño, ya está. Por más que se diga que se podía jugar y nosotros de local y que queríamos salir campeón en el pentagonal, ya esto no pasa por fútbol, sino por salud por todos los que estamos en zona de riesgo y la gente que estamos en fútbol. Por salud, era lo más digno era hacer lo que hicieron, suspenderlo y el juego continúa".