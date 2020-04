Alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, considera que es sensato cerrar la ciudad

Armando Calidonio, Alcalde de San Pedro Sula, apoya la idea de Sinager de cerrar la ciudad debido a las altas incidencias de coronavirus y lamenta que la población no entienda al salir de forma masiva a las calles sin importar contagiarse.

“Cerrar la ciudad, ha sido la propuesta de nosotros desde hace dos o tres semanas. Entendemos que el gobierno tiene diferentes otros temas que tiene en consideración, pero para nosotros consideramos que para el nivel de educación, nivel de capacidad de salud, nivel de muestras diarias, nivel de la indisciplina de muchas personas, de cerrar completo San Pedro Sula, esa es mi apreciación”, explicó el Alcalde sampedrano Armando Calidonio.

Leer. CHINA DESCUBRE QUE EL CORONAVIRUS ESTÁ EN EL AIRE

Ayer el Viceministro de Salud, Roberto Cosenza, confirmó que en los próximos días se tomará la determinación, pues la curva sigue ascendiendo y Calidonio lo apoya porque es lo más necesario para frenar los contagios que a diario superan las 30 personas.

“El viceministro de Salud ha entendido ahora que está en el lugar sobre la situación que está viviendo no solo San Pedro Sula sino en el departamento de Cortés. Yo le entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con lo que está pensando. Hemos tenido reuniones con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para tener el punto de vista científico y académico que es lo que podemos hacer”, dijo Calidonio.

Ver. LOS NUEVOS SÍNTOMAS QUE PROVOCA EL CORONAVIRUS

El Alcalde se molestó y remató: “El gobierno no le dice salga, tienen que cuidarse; le dan la información que hay que lavarse las manos, que use mascarillas, que no salga, que se quede en casa; entonces, las personas no hacen caso. Esa no es responsabilidad de la policía, Fuerzas Armadas, esa es responsabilidad suya. Les hago un llamado, esto es serio, quédese en casa, y si sale tome todas las medidas. Ya tenemos los espejos en América Latina y Europa, en Asia, en la potencia Mundial como Estados Unidos. Nos han dicho de muchas formas y ese es un problema grande y no cae la responsabilidad en el gobierno local”, afirmó Calidonio.