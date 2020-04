José Mourinho y su deseo en tiempos de coronavirus: "sería bueno para todo el mundo"

Al mismo tiempo que la Premier League elabora un plan para tratar de acabar la temporada a partir de mediados de junio, el entrenador del Tottenham José Mourinho estimó este jueves que la vuelta del fútbol "sería buena para todo el mundo".

"Echo de menos el fútbol", admitió el técnico en una entrevista a Sky Sports.



"Si logramos jugar las nueve jornadas que faltas, sería bueno para todo el mundo. Sería bueno para el fútbol y para la Premier League", aseguró.



Tottenham es uno de los clubes que ha reabierto su centro de entrenamiento para que sus futbolistas, guardando las distancias y respetando las consignas gubernamentales, puedan volver a entrenarse individualmente en vistas a una reanudación del campeonato, suspendido desde mediados de marzo como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus.





Pese a que algunos campeonatos, como el belga, el holandés o más recientemente el francés, pueden dar la temporada por finalizada, la Premier League trabaja sobre un plan de vuelta a la actividad bautizado 'Project Restart', pese a que el Reino Unido es uno de los países más afectados por el COVID-19 y cuenta ya con más de 26.000 muertos.



Según ese plan, los clubes retomarían formalmente los entrenamientos el 18 de mayo y lo que resta de campeonato se disputaría del 8 de junio al 27 de julio, con partidos sin público en un número reducido de estadios.

"Me gusta pensar que el fútbol no es realmente nunca a puerta cerrada", declaró Mourinho.



"Con las cámaras (de televisión), serán millones y millones de personas las que nos verán. Por lo que si un día tenemos que entrar en un estadio vacío, no estará vacío en absoluto".



Este parón forzoso habrá venido bien a los Spurs, que podrían contar para el final de temporada con varias de sus estrellas, Harry Kane, Moussa Sissoko y Steven Bergwijn, lesionados, o con Son Heung-min, que ha aprovechado la suspensión para regresar a Corea del Sur a realizar el servicio militar.



"Una cosa es no estar ya lesionado, pero otra es estar listo para jugar a fútbol", advirtió el técnico.

"Tenemos que esperar la autorización oficial para reanudar el entrenamiento colectivo antes de ver si pueden volver a su nivel en competición".