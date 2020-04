Futbolista hondureño se gana la vida vendiendo frutas en medio de la crisis por coronavirus

Hace poco estaba recibiendo uno de los premios más especiales en su carrera deportiva, DIEZ junto a sus lectores lo galardonaron como el mejor futbolista de la Liga de Ascenso por su gran actuación en 2019 siendo el goleador de la temporada con 23 goles anotados con el Atlético Choloma y el San Juan.

Sin embargo el destino lo golpeó a inicios de año cuando después de firmar un buen contrato con el Victoria de La Ceiba, una lesión de rodilla lo obligó a rescindirlo y quedar en el aire, sin ingresos y sin muchos recursos para costear su rehabilitación.

Desde entonces César García, de 24 años y ex jugador del Real España, ha visto la forma de cómo recuperarse y también de ganarse la vida, pues de él depende su esposa Johana Suazo e hija Alisson Denisse.

LEER: Exportero de Olimpia vende bananos por crisis de coronavirus

Sin embargo en medio de su recuperación y sueño de volver a jugar fútbol, la crisis del coronavirus ha golpeado a la Liga Nacional y a la segunda divisón quienes han cancelado sus torneos (el Ascenso lo oficializará el viernes). El impacto ha sido fuerte en la economía de los hondureños y César García no ha sido la excepción.

En este auto cargado de frutas, César intenta ganarse la vida levantándose desde las 3:00 AM.

Es por ello que el joven futbolista ha buscado la forma de cómo ganarse un par de lempiras que le ayuden a sustentar a su familia y se ha dedicado en este tiempo de crisis a la venta de frutas precisamente en las afueras del estadio Olímpico Metropolitano.

García tiene que realizar un gran sacrificio, le toca levantarse a las 3:00 de la mañana para ir a la Central de Abasto a comprar y a las 7 de la mañana estar listo para iniciar la venta, termina a las 4 de la tarde pero durante este tiempo le toca soportar la inclemencia del clima, pues la temperatura en la costa norte en las últimas semanas ha sobrepasado los 40 grados centígrados y tiene un efecto grande bajo una carpa color roja que cubre las frutas ubicadas en la paila de su Ford Ranger que se ubica exactamente en la entrada que da acceso al sector de palco, silla y preferencia del recinto deportivo.

César García en plena venta de frutas con algunas personas que buscan comer saludable.

"Tengo una semana de haber comenzado, decidí hacerlo por la necesidad que tenemos hoy en día por la pandemia y como padre de hogar hay que buscarle, no ha sido fácil, pero poco a poco llevamos las cosas con mi esposa y hemos emprendido este negocio por la necesidad", cuenta García en pleno medio día cuando la temperatura alcanza su punto máxima.

No es la primera vez que le ha tocado emprender, en otras ocasiones cuandos los torneos han finalizado lo ha hecho. "Las ventas en esta semana nos ha ido bien, pero también somos conscientes que hay días buenos y malos, es normal, parte del negocio".

Agrega que "no es nuevo la venta de frutas, cuando los torneos anteriores terminaban siempre buscaba cómo encontrar el sustento".

SU CARRERA

García es nacido en San Pedro Sula, pero criado en San Juan Pueblo, inició en las inferiores del Real España con 15 años y pasó por diferentes categorías y logró debutar en primera donde pudo compartir con una gran camada de jugadores como Luis "Buba" López, Bryan Acosta, Jhow Benavidez y Bryan Róchez.

Sin embargo en la última etapa de Primitivo Maradiaga con los aurinegros le comunicó que no contaba y comenzó a hacer su nombre en la Liga de Ascenso donde se convirtió en un goleador respetado pese a su corta edad.

César García fue una de las grandes promesas del Real España en reservas destacando junto a Buba López, Jhow Benavídez, Bryan Acosta y Bryan Róchez.

Asegura hoy está totalmente recuperado y no esconde su deseo de volver a primera división y poder dar el salto al extranjero como varios de sus amigos lo han hecho. "Este torneo no pude ser de la partida y es una lesión que ya la superé, la he llevado bien, la economía nos afectado a todos y en mi caso también, pero confío que mejores cosas vendrán".