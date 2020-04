Carmen Electra reveló el día que tuvo relaciones con Rodman en la cancha de los Bulls: "Era sorpresa"  

Carmen Electra ha dado mucho de qué hablar con sus últimas declaraciones sobre la relación que tuvo con Dennis Rodman entre 1997 y 1998, hasta se llegaron a casar.

La actriz, modelo y cantante, contó detalles en una entrevista con Los Ángeles Times que vivió una aventura loca con el famoso "Gusano" de la NBA.





En 1998 se casaron, pero tiempo después se separaron. Luego de eso siguieron en contacto y en 1999 siendo amigos fueron arrestados por un altercado en un hotel de Miami Beach.



Carmen Electra asegura que andar con Rodman era un riesgo, aunque aseguró no arrepentirse de todo lo que hizo a su lado cuando apenas tenía 20 años.





"Él siempre decía: 'Nadie me entiende. Nadie me entiende'. Era muy emocional a veces. Luego estaba su lado dulce y romántico y luego el tipo divertido y excéntrico al que le encantaba salir y beber", comenzó contado Electra.



Durante la serie "The Last Dance" también la modelo contó detalles cuando ella y el "Gusano" se escaparon a Las Vegas "Dennis tenía estas cosas para celebrar, y lo celebraba a lo grande. Donde quiera que fuéramos, la gente nos seguía. Siempre lo llamé ‘El Flautista de Hamelin’. No podías no verlo con su cabello teñido y sus tatuajes. Yo tenía 20 años en aquella época, nos divertíamos mucho".

Sexo en la cancha de los Bulls

Carmen Electra reveló detalles de la vez que tuvieron relaciones en la cancha de los Bulls: "Un día que los Bulls tenían día libre Dennis dijo que tenía una sorpresa para mí. Me vendó los ojos y nos subimos a su moto. Cuando finalmente me quitó la venda de los ojos estamos en la cancha de entrenamiento de los Bulls, en la pista central. Era una locura, éramos dos niños en una tienda de caramelos. Estábamos comiendo helados y teniendo sexo en todas partes, en la sala de fisioterapia, en la sala de pesas, en la cancha. Si tengo que ser honesta no creo que haya trabajado tan duro en toda mi vida".