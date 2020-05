Golpe al fútbol: Escasez de patrocinadores, reducción de plantillas, salarios y pocos fichajes

La finalización del torneo Clausura y la incertidumbre sobre el certamen próximo, harán cambiar el mapa económico en el que se moverán los clubes hondureños luego de la recesión económica venidera provocada por la pandemia del coronavirus que suma cerca de 800 casos en el país y que ha cobrado la vida de 76 personas.

Los equipos ya han comenzado a sentir el impacto. Algunos patrocinadores le han retirado el contrato a algunos clubes; otros están esperando los pagos de los mismos, pero estos no han sido depositados debido a que las empresas están cerradas y por ahora no han facturado ni un lempira debido al confinamiento provocado por el Covid-19.

"El impacto es duro, especialmente los equipos que se tienen planillas altas, el impacto es mayor, pero obviamente se tiene más ingreso. Este es un tema complejo que el fútbol no se verá al margen de la recesión que se viene en todo el país. Así como toda empresa no está recibiendo ingresos y tienen que cumplir con sus compromisos laborales, financieros y demás. Así sin los equipos y en el caso de Olimpia, ya estamos sentados planificando lo que se viene a futuro porque se viene un torneo que esperamos poderlo arrancar, siempre que la pandemia nos lo permita en agosto o septiembre y estamos a las puertas de una semifinal de Concachampions", cuenta el dirigente Francisco Saybe.

Varios equipos, por no decir todos; anuncian recortes en sus plantillas; los salarios onerosos quedarán como anécdota. “Nos tenemos que reinventar, una frase muy común en este tiempo y que sin duda vendrá”, comenta Rolin Peña, uno de los que más conoce cómo se confecciona una plantilla, ya que lleva cerca de dos décadas en el Marathón.

En países de primer mundo como en Europa, los recortes de salario en los futbolistas han comenzado; en Honduras llevará ese camino. Hay clubes chicos que sus planillas no pasan en el medio millón de lempiras mensuales y ahora obligatoriamente debido a la crisis, tendrán que bajarlas hasta un 60%, pues los patrocinadores no aseguran la continuidad y en algunos casos, han finalizado contratos y la renovación está en el aire.

Los llamados equipos grandes, que son los que tienen más recursos, son los primeros en levantar la voz y anuncian que viene reducción de planillas. “Tenemos que recortar presupuestos para seguir adelante, voltear a ver nuestros recursos de talento juveniles. Algunos cambios en la Liga Nacional de Honduras pueden venir para que logremos salir de esta crisis, el que no lo haga, está destinado a colapsar”, escribió en redes Fuad Abufele, directivo de los aurinegros.

DERECHOS DE TV Y PATROCINADORES

Marathón, uno de los equipos grandes del país y que ha vivido en los últimos años como la mayoría de equipos, con el aporte de los empresarios socios, los patrocinadores y los derechos de televisión. Aunque se le inyectaba mucho dinero en taquillas ya que es el único equipo que tiene estadio y tuvo los mejores ingresos de aficionados.

“Nosotros vamos a hacer un análisis, reestructurar, vamos a verificar contratos, vencimientos de los mismos. Hay que reinventarnos en manera financiera con los pocos recursos que pueden existir y eso significará reducción de personal. Los planteles de la Liga Nacional y reservas son 65 jugadores y hay que valorar disminuir esa cantidad, igual si hay capacidad de tener cuatro extranjeros y plantel grande en primera. De allí se parte para tener una visión de un inicio del próximo torneo que podría ser allá por septiembre y está claro que será sin afición y el impacto será fuerte”, comentó Peña.

Los patrocinadores de los clubes en una gran mayoría esperan mantener su apoyo, pero en otros le han suspendido los mismos.

“Hay que cumplir y sentarse con los jugadores sobre lo que se les adeuda. El finalizar el torneo no ha sido alivio, sino quitar una incertidumbre porque tenemos la problemática actual económica y la que se plantea a futuro no digamos, hay que buscar de manera coherente mantener una plantilla que realmente esté a la altura de la capacidad del equipo”, explicó Peña a DIEZ.

Darío Cruz, representante de la UPN es claro sobre la problemática. "Lo dijo Pedro Atala que el daño en ellos era grande, no digamos en nosotros que somos los equipos que esta pandemia nos ha golpeado, pero no podemos echarle la culpa de todo. Nosotros afortunadamente el equipo lo tenemos pagado hasta el mes de marzo y solo se les adeuda hasta el día de ayer (29 días de abril) que se canceló el torneo".

En el caso del Olimpia, su casa televisora es la dueña del club, aquí el impacto es poco, y tiene el respaldo de empresas grandes y sólidas que lo hacen tener el futuro más prometedor a diferencia de otros equipos.

“Nosotros estamos en contacto con nuestros patrocinadores, afortunadamente los nuestros son marcas líderes y su presencias en nuestros mercados es permanente y son instituciones serias, pero también en el país se vienen un montón de recortes en todo el engranaje empresarial y el fútbol no será ajeno a eso", sigue explicado Tato Saybe, dirigente del club Merengue.

Sobre los patrocinadores: “En el caso nuestro nosotros contamos con patrocinadores que tienen mucha afinidad, hay mucha relación hasta sentimental entre el club y ellos; pero está claro que en estos momentos tienen otras prioridades en relación a sus empresas, pero ninguno en este momento no nos ha dicho que no van a continuar; sabemos que hay repercusiones, no hay desembolsos y lo comprendemos. Hay que ser muy coherente de la situación de los patrocinadores y esperemos que podamos continuar con todos ellos”, manifestó Rolando Peña.

Para el presidente del Real de Minas, Gerardo Martínez, hay patrocinadores que les tienen congelados los fondos. “Los patrocinadores nos han pedido un compás de espera porque la situación está compleja, ya que si ellos no están trabajando, cómo van a generar recursos para darnos a nosotros. A uno le toca esperar que esto se levante, que mejoren las condiciones sanitarias en el país para volver a sentar con estos posibles patrocinadores con los que ya habíamos entablado una primera plática", contó,

El impacto ha sido duro según Marathón. “En los últimos tres torneos Marathón ha sido el equipo más taquillero y entrando a la pentagonal; solo es de imaginarse, estamos perdiendo una cantidad millonaria de ingresos, los premios de los patrocinadores por llegar a esas instancias; económicamente es una gran pérdida, pero versus la salud y el bienestar de los futbolistas no hay ningún tema de comparación”.

En cuanto a los derechos de televisión. “Ellos son los máximos patrocinadores del club y los acuerdos están bien establecidos, obviamente ningún club contemplaba una crisis de estas para detener esos contratos. Pero la televisora ha cumplido y va a continuar cumpliendo con el equipo”, mencionó Rolando Peña.

FINAL DE LOS CONTRATOS ONEROSOS

El próximo torneo tendrá cambios drásticos y muchos futbolistas que estaban acostumbrados a ganar sueldos arriba de 100 mil lempiras mensuales, salvo los dos o tres clubes grandes los seguirán pagando; el resto apunta que será casi imposible debido a la recesión económica que habrá pos coronavirus.

El futuro del torneo Apertura es incierto debido a la pandemia del coronavirus que todavía no tiene fecha de terminación.

Muchos futbolistas terminan contrato. “Vamos a revisar a quienes se les vencieron, revisaremos la conformación de una nueva plantilla, también en el caso de ver si existe interés de que continuara alguna le vamos a ser sincero en las condiciones que se establecieron en contratos anteriores, difícilmente volverán”, mencionó Rolin Peña.

“Tenemos que planificar contratos que se vencen, pero al mismo tiempo dándonos cuenta que hay una reducción en los ingresos y no solo en Olimpia, sino en los demás equipos", afirma Francisco Saybe.

Varios dirigentes ven que en el próximo torneo habrá reducción de plantillas y se competirá con lo justo para no tener déficit económicos. “Lamentablemente es así, el impacto económico de esta pandemia es a todos niveles y el fútbol no se va a escapar de ella, por lo tanto esa reingeniería administrativa pasará por la reducción de plantillas, reducción de salarios, contratos con nuevos salarios para cumplirlos”, mencionó Peña.

"Como les he dicho a los muchachos, esto es de esperar, no es culpa de nosotros, ni culpa ellos. Se dio y ahora hay que hacerle frente a todo esto y esperar. Hay que ser paciente para no salir y para esto, ya que es extradeportiva y no se tenía contemplada a ningún nivel", explicó el presidente del Real de Minas.

PERIODISTAS INDEPENDIENTES SUFRIRÁN

Es conocido que en Honduras hay muchos periodistas independientes que tienen sus propios espacios en radio y televisión, así como portales web que comenzarán a sentir la recesión económica que dejará el coronavirus.

Al no haber fútbol, muchos anunciantes no podrán pagar publicidad porque sus negocios están teniendo pérdidas irreparables debido al cierre. Algunos ven pocas alternativas y muchos tendrán que hacer una pausa en su trabajo.

El periodista independiente Samael Banegas junto a Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, en uno de sus programas en televisión.

Samael Banegas, un visionario comunicador que ha estado a la vanguardia tras comenzar su carrera independiente, avisa lo que viene. "Al igual que a los jugadores, árbitros y a los mismos equipos, esta crisis también ingresa a los programas independientes, los que sobreviven de la publicidad. He tenido la oportunidad de hablar con los clientes y todos están parados, inclusive se ha suspendido la publicidad", comentó a DIEZ.

El comunicador es claro: "Sumado a eso, está la cancelación del torneo y en mi caso, el torneo de la Liga de Ascenso y su suspensión que casi es un hecho, nos afecta, ya que nosotros generamos venta de publicidad por transmisiones y en el caso del programa () de igual manera. Esto nos está afectando a los que somos independientes y no independientes, ya que en algunos canales han suspendido a la gente de prensa deportiva", manifestó el experimentado comunicador capitalino.

Luego remata: "Es una crisis que nos ha afectado a todos, pero que en el nombre de Dios saldremos adelante. Lastimosamente los periodistas deportivos no contamos con una organización que pueda ayudar, se cuentan con dos, pero solo de nombre. Esta crisis nos ha pegado a todos y esperamos salir adelante".