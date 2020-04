Esteban Espíndola: "He tomado la decisión de aguantar aquí en San Pedro Sula"

Con la finalización del torneo Clausura 2020, varios jugadores terminaron su vínculo con sus equipos. Esteban Espíndola es uno de ellos y habla sobre su futuro y la decisión que tomó de quedarse en Honduras esperando que pase la crisis del coronavirus.

"A partir de ayer (miércoles) soy jugador con libertad de acción, se me terminaba el vínculo con Marathón al finalizar el torneo y nada, esperando ver cómo pasan estos días. Esto es a nivel mundial, hay que tener paciencia", inició contando el defensor argentino en entrevista con TDTV.

Al argentino le consultaron si ya teniendo la certeza de que acabó el certamen exista la posibilidad de viajar a Argentina para reunirse con su familia. El zaguero lo tiene claro.

"Estuvimos analizando la posibilidad de volver para estar con mi papá y hermana allá, realmente hoy creo que lo más sabio por mi trabajo, por mi forma de sustentarlos a ellos es quedarme aquí en Honduras. Aquí tengo más posibilidades de solucionar cosas que estando en Argentina. Allá igualmente está todo parado, hay un problema con la frontera, pero más allá de eso mi decisión es quedarme en Honduras, seguir entrenándome y ver cómo va todo poco a poco retomando camino. He tomado la decisión de aguantar aquí en San Pedro Sula", agregó.

Antes de la suspensión del torneo por la crisis del coronavirus, Espíndola había tenido unas pláticas con Orinson Amaya sobre la renovación. Pero las conversaciones no siguieron por lo ocurrido.

"Orinson estuvo hablando conmigo, fue una charla que tuvimos en su momento, después no se pudo avanzar. Esto de buscar otras posibilidades tampoco se hizo real porque yo estaba priorizando el tiempo que estaba viviendo en San Pedro. Suspendido el torneo cambió todo, el club necesita reponerse económicamente, entendemos la posición del equipo, por eso la paciencia. En los próximos días el panorama estará mas claro, hoy es difícil tomar una decisión".

Cuando inició la crisis, Espíndola se puso en contacto con los demás argentinos de Liga Nacional y evaluaron a posibilidad de volver. Pero al final su decisión es permanecer en suelo hondureño.

"Entre charla y charla yo personalmente tomé esta decisión, porque se corre riesgo a la hora de viajar. Yo trabajo aquí y por prudencia es mejor cuidar la salud los nuestros y tomar las medidas de higiene fundamentales".

Antes de comenzar el torneo Clausura 2020, el zaguero argentino fue tentado por el Saprissa de Costa Rica, pero luego de pláticas con el club se quedó para cumplir los seis meses restantes. ¿Es o no prioridad Marathón ahora?.

"Yo no la he pasado mal en Marathón como para priorizar otros lugares para irme. Al momento de tomar una decisión hay muchas cosas para poner en la balanza, no solamente lo económico, hay cosas que a veces pesan más. Este es un país que valoro y aprecio, pero uno no puede cerrarse a escuchar una sola campana, porque al final es un trabajo y de eso se alimenta mi familia. Hay que estar con tranquilidad esperando para tomarla mejor decisión", cerró.