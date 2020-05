Héctor Vargas tras declaraciones de Diego Vázquez: "Si tiene pruebas que acuse a Nazar y a Foncho"

"Ya sabíamos que un equipo grande tenía todo arreglado. Real España tiene gente en la Liga, Olimpia ni hablar, tiene al secretario (Salomón Galindo), a Foncho Guzmán que hace las leyes, las interpreta y las deshace", dijo Diego Vázquez el pasado miércoles luego de que se finalizara el torneo Clausura por la pandemia del coronavirus.

Debido a eso, Héctor Vargas, técnico del Marathón, en una entrevista realizada por el programa radial Extra Liga, se ha referido al tema y dio su punto de vista sobre el tema.

Además, el argentino disparó contra el colombiano Jorge Luis Pinto tras que hiciera una fuerte declaración sobre el atacante Carlo Costly.

SOBRE DIEGO VÁZQUEZ

La resolución de la Liga me parece bien al margen de que nosotros estábamos involucrados por la posibilidad del equipo a dos puntos de la general de Olimpia y a tres de Motagua, tenían un partido que ir a jugar en el Yankel y un calendario complicado de viajar a Tocoa donde Motagua no ganó muchos partidos y se le hace difícil, eran circunstancias que pensábamos podíamos aprovechar en su momento, pero con esta pandemia y los muertos que deja en todo el mundo era lo correcto de anular el campeonato.

Tenemos que cambiar muchas cosas y creo que esta pandemia nos va a cambiar a todos un poco por tanto tiempo encerrados y eso no hace pensar diferente y si estamos pidiendo un campeonato en este momento es nada más que alimentar el ego.

Ahora me parece de mal gusto pedir algo cuando el mundo está sufriendo barbaridad, está fuera de lugar un premio deportivo cuando el mejor premio que tenemos es la vida.

ACUSACIONES A 'FONCHO'

Yo creo que debe tener pruebas así como cuando acusó a Salomon Nazar de vendido, si yo acuso tengo que tener pruebas de eso, a mí cuando cuando me hablan de Osman Madrid les digo que nunca lo acusé, solo dije que era nefasto, pero nunca lo acusé de otra cosa, si él tiene pruebas que acuse a Nazar, a Foncho y tiene que presentar pruebas para verificar que pasó porque cuando me sienta acusado el día de mañana voy a recurrir a la justicia.

¿DIRIGIRÍA A MOTAGUA?

En este momento dirijo en Marathón, me acabo de comprar una casa en San Pedro Sula para que mi familia se venga, me han tratado bien en Marathón, deseché tres veces más de lo que gano para seguir aquí, tengo contrato por tres años más, así como estoy sin ninguna quiero seguir con el 'verde'.

PENSAR SOLO EN EL TÍTULO

No está valorando lo que la gente está sufriendo por esta pandemia, los que viven de un sueldo bajo la está viendo mal, si estamos pensando en un título más me parece un acto de mal gusto.

JUGADORES SIN SALARIO

Jugadores en este país tenemos muy poco de los que pueden vivir de los que han ahorrado, es una mayoría lo que la están pasando mal, tenemos que presentarnos los capitanes, directivos y técnicos de los equipos con la posibilidad de aportar algo o gestionar para que puedan subsistir, también hay entrenadores y árbitros

COMENTARIOS DE PINTO A COSLTY

Es un técnico que se llevó un sueldo de más de 70 mil dólares al mes y no puede irse hablando de un emblema del país, Carlo lo es, a mí me hubiera gustado que terminara su carrera en el Marathón, me pareció desafortunada la decisión de Pinto, no sé qué le pasó, nosotros no podemos tolerar que un extranjero venga a hablar de Costly de esa manera. Si tenemos conciencia la Federación debería de sacar un comunicado y tratar de una persona non grata a este señor por tratar de esta manera a un referente del fútbol de Honduras, en Argentina si hubieran dicho eso de Maradona habría problema

JUGADORES SIN CONTRATO

Yo tengo un contrato de palabra con el presidente de Marathón, con los jugadores están sin contrato tenemos que sentarnos con ellos, Esteban, Kevin Espinoza, Bryan Martínez, se les terminó, Cálix tiene contrato, el caso de Solano tenía por un año y medio, creo que arregló por dos más, no sé si Estaban se va a quedar, si le sale una mejor oferta se puede ir, lo mismo pasó con Arboleda, se fue y nosotros seguimos peleando.

PROBLEMAS DE SALARIO EN MARATHÓN

Tenemos que tener un poco de paciencia con el presidente porque todos sus negocios están cerrados, están gestionando un préstamo y con lo que de la Federación o la Liga y creo que con eso se pueden poner al día.

TEMA DE BRUNO VOLPI

Si le rescindimos a Bruno Volpi también que lo hagan con Arboleda que también tiene cuatro goles, ellos tuvieron el mismo tema que arreglaron muy tarde, luego tuvo que suplentar a un emblemático del equipo, el Bruno que veremos después será diferente

¿VOLVERÍA A OLIMPIA?

Yo digo que el tema está en ponerse de acuerdo en lo que se pretende, hablé con una gente de ahí antes de la venida de Pedro (Troglio), porque realmente la inversión que se hizo desde la venida de Keosseián y la gente que tienen ahora no hizo conmigo, los jóvenes que tienen ahora yo los hice debutar, el equipo que tiene Olimpia se lo armé yo hace tres años.

JUAN RAMÓN MEJÍA CERCA DE MARATHÓN

El caso de Juan Ramón Mejía, ya hablé con él y si acepta el presupuesto del club, sería bueno tenerlo en el equipo.