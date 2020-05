Diego Vázquez sigue disparando: “En lugar de torneo nulo, pusieron clausurado; es un chiste”

Diego Vázquez mantiene sus palabras de que la cancelación del torneo Clausura ha sido a conveniencia de otros ya que no declararlos campeones fue algo que llevaron ya planificado a la reunión virtual del pasado miércoles.

El estratega del Motagua habla de su continuidad al mando de los azules, la planificación del próximo torneo dice que hay una “conspiración” contra el equipo azul desde el torneo pasado que cambiaron el formato y no les dieron descanso para jugar la final de la Liga Concacaf que perdieron ante Saprissa.

Dolor por no celebrar un título: “Para nada porque los 27 puntos los conseguimos en la cancha y allí está la tabla. Lo que no se mira es el espíritu deportivo y que los demás equipos no quieran aceptar que estamos primeros, pero ya es problema de ellos. Eso no nos lo va a quitar nadie porque los logramos a puro esfuerzo”.

Sostiene que estaba todo planificado: “Totalmente. Tenían hasta el cambio de palabra, en vez de nulo, clausurado, es un chiste. Solo para no aceptar el espíritu deportivo cambiaron la palabra a clausurado. No se lo inventaron, la pusieron para no poner nulo y si la buscás, las hacen y las deshacen a conveniencia de dirigentes que tienen intereses partidarios”, comentó en la radio HRN.

Intereses en la directiva de Liga Nacional: “Está muy claro, no es algo que lo tenga que decir yo, está más claro que el agua, desde el momento que cambian la palabra te das cuenta; no dejan que participe un equipo (Platense), todo cabildeado y armado con anterioridad. Pero ya sabíamos que todo este año ha sido de la misma manera; desde el cambio del formato, luego la final contra Saprissa que no nos dejaron descansar dos días. Querían hacernos jugar dos partidos en tres días a güevos y bueno… ahora ya lo esperábamos esto, pero no necesitamos que nadie nos ratifique lo que ganamos en la cancha”.

No se siente afectado: “Repito, tampoco era un momento para festejar si nos hubieran dado el campeonato, hubiese sido lo mismo porque el tiempo no está para celebrar; el país está viviendo cosas más importantes que el fútbol y lo entendemos de esa manera”.

No se podía jugar: “No se podía y había que ser solidarios con los equipos que no cobran, y los demás jugadores. Pero que no acepten la deportividad no me parece que sea justo”.

Futuro con los jugadores y sus contratos: “Vamos a ver, todavía no me he puesto a pensar, ahora todavía no hay fecha de inicio del otro torneo y tener el OK para comenzar a planificar lo que viene. Todavía no hablamos con la directiva”.

Extranjeros que terminan contrato: “Han tenido un buen rendimiento, pero hasta que no programemos lo que viene lo que diga por ahora no tiene sustento”.

Jugadores que podrían llegar: “No he visto nada por ahora por el tema de que no hay fechas ni nada, estamos esperando hasta que pase todo esto del problema mundial del Coronavirus. Hasta que no tengamos una fecha clara no puedo hablar de supuestos”.

Se queda en Honduras o viaja a Argentina: “Ahora es complicado viajar, salvo en un vuelo especial y si viajamos así habrá que estar en cuarentena cuando lleguemos a Argentina y por ahora vamos a permanecer acá”.

Lo que significó el mensaje que puso en Twitter. “Fue por los 27 puntos que logramos que no necesitamos que alguien nos convalide porque los ganamos en la cancha y si no los quieren aceptar ya es problema de cada quien”.