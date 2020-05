Desertor norcorearo asegura que: "Kim Jong-un está muerto a un 99% y su hermana tomará el control"  

El abogado desertor de Corea del Norte, Ji Seong-ho, aseguró de manera rotunda que los rumores sobre la muerte del dictador Kim Jong-un son ciertos.

Ji Seong-ho afirmó que Pyongyang ya puede anunciar el fallecimiento del líder norcoreano y que la sucesora en el poder del país asiático será probablemente Kim Yo-jong, hermana del mandatario.

"Me pregunté cuanto tiempo podría haber aguantado después de una cirugía cardiovascular. Me informaron que Kim murió el fin de semana pasado. No es 100% seguro, pero puedo decir que lo es en un 99%. Se cree que Corea del Norte está lidiando con un complicado problema de sucesión", reveló Ji Seong-ho.



Las informaciones sobre el dictador Kim Jong-un dicen que está en un estado vegetativo o muerto, aunque algunos medios aseguran que se podría estar recuperando luego de una cirugía cardiovasular que se practicó.

Ji Seong-ho, desertor norcoreano, fue elegido recientemente como legislador en Corea del Sur y es el único que se ha atravido a decir que Kim está muerto.



La noticia del fallecimiento del dictador Kim Jong-un podría anunciarse este fin de semana luego de que el 11 de abril fue la última vez que se le vio.