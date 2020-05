Futbolistas en Honduras se quedan sin empleo por al menos tres meses tras finalizarse torneo Clausura

La Liga Nacional de Honduras dio por finalizado el torneo Clausura 2020 el miércoles 29 de abril después que se haya paralizado el pasado 16 de marzo por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.

Tras esta decisión tomada por los directivos del fútbol hondureño, se vienen momentos duros para muchos jugadores, sobre todo aquellos que reciben salario bajos y en muchos casos con atrasos.

La pregunta de muchos deportistas en este momento es es cómo sobrevivirán sin tener ingresos, pues de momento el próximo certamen no tiene fecha de inicio y según expertos el fútbol volvería hasta dentro de tres o cuatro meses si la situación mejora, además los partidos serán a puerta cerrada por lo que los clubes no tendrán el ingreso de taquillas.

La mayoría de jugadores hondureños viven de este deporte, otros han sabido manejarse mejor y han tenido ingresos extras por algunos emprendimientos que a lo largo de los años han sabido realizar.

VENDIENDO EN LAS CALLES

En el caso del portero del Real de Minas, Gerson Argueta, le ha tocado vender bananos en el mercado de Tegucigalpa, además Lázaro Yánez, jugador de los Lobos de la UPN, se ha puesto a lavar carros, vender frutas, rosquillas y su último trabajo es el negocio de los lácteos.

"En mí caso he estado vendiendo lácteos, frutas, rosquillas, lavando carros, yo me mantengo y le doy gracias a Dios de que me da trabajo, lo seguiré haciendo hasta que se me notifique que debo de volver a entrenar", comentó Yánez.

También lee: Futoblista vende frutas en las afueras del estadio Olímpico.

Así como estos dos, hay muchos que les tocará dejar los tacos y el balón y es el caso de Frelys López, atacante del Marathón de San Pedro Sula, se ha dedicado a trabajar como agricultor, algo que acostumbró desde pequeño.

"Estamos esperando una respuestas de los directivos para que los cancelen el salario. Sabemos que para ellos es muy difícil pero necesitamos ese dinero. Yo gracias a Dios uno acá en el pueblo de una o otra forma pasa", dijo López.

Otros tienen sus negocios como la venta de comida, taxis, entre otros, pero debido al toque de queda en varias ciudades y la restricción de la circulación, todo eso se ha tenido que detener.

¿Y LOS QUE SE VAN A ESTADOS UNIDOS?

Cuando los torneos finalizan y tienen sus semanas de descanso, hay jugadores de la Liga Nacional que aprovechan el tiempo y viajan a Estados Unidos a trabajar, además juegan en ligas burocráticas para generar ingresos, esta vez no será el caso ya que los vuelos están cancelados y en el norte también los eventos deportivos han sido cancelados.

Es en este momento donde se siente la ausencia de una asociación de futbolistas para situaciones de emergencia como la que se está viviendo, por lo cual Eduardo Sosa, presidente de la Asociación de Futbolistas de Honduras, está trabajando para conseguir el bienestar de ellos.

Esta organización que lleva años queriendo consolidarse ha llevado alimentos a los futbolistas más necesitados durante la crisis por coronavirus, los últimos en recibir ayuda son los integrantes del Bucanero de la segunda división.

"Lo que estamos esperando es que lo directivos tomen las mejores decisiones y no se olviden de sus jugadores, ellos tienen su familia y responsabilidades. Me han llamado para saber qué hacer. A los futbolistas se les reconocerá el pago hasta el 29 de abril. La mayor parte de los directivos están esperando la ayuda de la FIFA, ojalá caiga en las manos correctas. Ahorita estoy trabajando informes para mandarlo a la Concacaf para que ayude a sus federaciones", comentó Sosa.

Ahora los futbolistas estarán sin ingresos de sus equipos hasta que se les comunique que deben regresar a los entrenamientos pensando en el próximo torneo, eso será al menos dentro de tres meses cuando se espera que todo el sector económico vuelva a la normalidad.