Diego Vázquez llama 'falso' a Héctor Vargas y que "se cree el doctor Carlos Umaña"

Después que la Liga Nacional declarase finalizado el Torneo Clausura 2020, la chispa entre Héctor Vargas y Diego Vázquez se volvió a encender en esta cuarentena donde han protagonizado acaloradas discusiones verbales a través de los medios de comunicación.

El entrenador de Marathón, en su última intervención en el programa Extra Liga, manifestó que el hecho que Diego pidiera el título en medio de una pandemia "es nada más que para alimentar el ego".

"Me parece de mal gusto pedir algo cuando el mundo está sufriendo una barbaridad, está fuera de lugar un premio deportivo cuando el mejor premio que tenemos es la vida", añadió Vargas.

Estas declaraciones tuvieron eco en Vázquez quien pidió a través de DIEZ responderle a Vargas y considera que al oírlo opinar sobre temas sanitarios le daba la impresión que está escuchando a Carlos Umaña, el mediático doctor presidente de la asociación de Médicos en el IHSS de San Pedro Sula.

"Estoy un poco sorprendido porque pensé que estaba escuchando al doctor Carlos Umaña, ahora le vamos a decir doctor Héctor Umaña, con todo el respeto para el doctor ja, ja", dijo Diego con ironía en respuesta a Vargas.

"Estamos hablando de fútbol, un entretenimiento para la sociedad y en este momento es lo menos importante para la sociedad, es algo que damos por entendido. Ustedes hacen un diario deportivo, hay programas deportivos y se sobreentiende que es un entretenimiento, pero este muchacho se cree el doctor Umaña, la Carmelita Descalza y no se acuerda cuando nos puso veneno en el Yankel, ahí no le importaba la vida humana", disparó la Barbie.

Aunque oficial o públicamente Marathón o algunos de sus dirigentes no propusieron una final contra Motagua para decretar a un campeón, Diego Vázquez lo ha dado cierto y habló al respecto. "Propusieron jugar una final y si no le importaba el torneo por qué querría jugar una final, es una contradicción".

También cree que el enviarlos como el segundo clasificado a la Liga de Concacaf y no jugar una etapa previa como les tocará a ellos es un premio injusto y le recuerda a Vargas que no es una persona falsa.

"Ellos quedaron segundos para la Concacaf sin merecerlo, pero ahora sale defendiendo a Osman Madrid después que lo mató, lo liquidó cuando se fue de Olimpia, habló pestes (de Osman) y ahora se hace el bueno con Osman, es muy falso y yo no puedo ser así de falso, puedo ser cualquier cosa, pero falso no soy".

LEER: El día que Vargas llamó "nefasto" a Osman

Tras su salida de Olimpia, Vargas no quedó en buenos términos con el entonces gerente deportivo de los albos, hoy es vicepresidente.



Y agregó: "Es un veletas, se va para donde el viento corre, es un 'veletón' y yo soy de la misma manera siempre y son unos falsos porque primero quién no quiere que le reconozcan el trabajo, lógicamente nadie iba a festejar (si les daban el título) por lo que está pasando, pero estamos hablando de fútbol, hay cosas que son obvias, que se dan por entendidas por la gente inteligente, ahora cada uno interpreta, pero los hechos son sagrados, las opiniones pueden variar, pero los hechos no cambian y los hechos son que Motagua hizo 27 puntos y es algo sagrado".

EL TORNEO FINALIZADO O CLAUSURADO

Y siguió criticando la decisión de la Liga Nacional porque en lugar de declarar el torneo nulo, lo definió como 'clausurado o finalizado' algo que evita que se anule el Apertura 2020 y por ende al campeón de ese certamen que fue Olimpia.

"Pusieron un sinónimo a la palabra nulo, ¿qué abogado rebuscado te va a poner sinónimos?, pero si me voy a la enciclopedia del castellano, que tiene más de 300 tomos, no te valgo ninguna ley porque los sinónimos no aplican para las leyes".

Vázquez cree que el torneo debió declararse nulo y no finalizado y que de esa forma también se anulara al campeón del Apertura como se ha hecho en el descenso con el Honduras Progreso en el Clausura.





¿Quién buscó el sinónimo? "Las últimas tres decisiones en la Liga han sido en contra de Motagua desde el cambio de formato, cuando pedíamos para jugar la final, las decisiones de la Comisión de Disciplina, pero bueno sabemos que tenemos que remar con todo".

Diego Vázquez insiste en que Motagua, por lo hecho dentro del terreno de juego, se le debió premiar con el título y recordó los momentos cuando los han atacado por no considerar que no practican el Fair Play.

"No aceptaron el Fair Play, tanto que se llenan la boca que escondemos pelotas y acá ¿dónde esté el Fair Play y la deportividad? Si los 27 puntos lo ganamos en la cancha y hasta buscaron un sinónimo para no dar el reconocimiento justo, entonces todos los que se llenan la boca hablando de Fair Play esta vez se les olvidó".