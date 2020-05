Oficial: Liga de Ascenso de Honduras finaliza torneo Clausura por pandemia de coronavirus

La pandemia del coronavirus dejó sin fútbol a Honduras. La Liga de Ascenso ha confirmado este viernes 1 de mayo que el torneo Clausura ha sido dado por finalizado, tal y como lo había adelantado Diario Diez.

En esta decisión que se tomó por parte de los directivos de la segunda división del fútbol hondureño es que no habrá ningún equipo campeón, al igual que un descendido, los mismos equipos seguirán la próxima campaña.

Héctor Fúnez, presidente de la Liga de Ascenso de Honduras, le ha confirmado a Diario Diez que se llegó a acuerdo con todos los jerarcas para dar por clausurado el torneo.

"Ya votaron los presidentes de los equipos y se cancela el torneo, son 31 clubes, el único que estaba en contra eran Los Potros de Olancho, ellos querían que siguiera el campeonato, Parrillas One es neutral y su voto siempre es nulo, Atlético Choloma y Villanueva nunca enviaron su voto", dijo Fúnez.

SOBRE EL SALARIO DE LOS JUGADORES

"Eso depende de cada equipo porque ellos tienen su propia administración, según tengo entendido le han pagado a sus jugadores, otros no, la obligación de los clubes es tratar de ayudarlos, tienen que llegar a un arreglo entre ellos"

CASO DEL ATLÉTICO PINARES

"El torneo se dio por cancelado, no hay ascenso ni descenso, la Liga Nacional hizo así, no tiene caso, no podría subir"

El mandamás de la Liga de Ascenso también detalló por cada grupo cómo fueron votando los equipos de competencia.

"En el Grupo A votaron siete a favor, el Tela FC dijo que tenían que preguntarle a alguien y no llegó su voto, en el Grupo B los ocho lo hicieron a favor, hasta el Pinares que es el campeón, en el Grupo C, cinco a favor, Parrillas One en blanco, Choloma y Villanueva nuca dieron su respuesta, y en el Grupo D solo Los Potros estaban en contra", comentó.

Héctor Fúnez también se refirió al tema de la ayuda que dará la FIFA al fútbol hondureño y lo cual están esperando que llegue.

"Todos los equipos de la Liga de Ascenso están esperando que le llegue la ayuda a la Federación, tal y como lo hablamos con el abogado José Mejía, nosotros lo vamos a dividir por partes iguales", cerró.