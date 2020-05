Nahuel Guzmán revela que lo obligaron a jugar la liga de videojuego del fútbol mexicano

Nahuel Guzmán, portero argentino de los Tigres del fútbol mexicano, reveló que fue presionado para participar en la liga virtual de videojuego que se lleva a cabo en México ante el paro del torneo Clausura-2020 por la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

"Decidí participar porque me obligaron, igual no hubo mucha elección", dijo el 'Patón' Guzmán en una teleconferencia transmitida este viernes por el club Tigres.

"Hubo presión de parte de los organizadores", añadió el guardameta entre risas y resignado a seguir participando. "En lo personal es un desafío lindo".

La llamada 'eLiga MX' comenzó el pasado 10 de abril ante la suspensión del torneo real, y cada uno de los 18 equipos eligió a tres jugadores de su plantel para participar en el campeonato virtual.

Los Tigres designaron como sus representantes, además de Nahuel Guzmán, al defensa mexicano Francisco Venegas y al delantero colombiano Julián Quiñones.

"Tengo entendido que a Paco y a Julián los eligieron por sus cualidades, que no sé si hasta ahora quedaron demostradas", comentó el cancerbero.

Después de seis partidos, los Tigres llevan cuatro puntos y están colocados en el decimoquinto lugar de la clasificación.

El 'Patón' Guzmán, figura controvertida del campeonato real del balompié azteca, ha jugado por los Tigres en el torneo virtual ante los populares América y Guadalajara; perdió ambos partidos: 3-2 y 4-0, respectivamente.

"No soy un profesional de los videojuegos, tuve mi primera consola ya de grande, a los 30 años me la regaló mi esposa", apuntó Guzmán.

En el partido en que fue goleado por el Guadalajara, Guzmán lanzó un insulto al aire: "la concha de tu madre". El 'Patón' no le dio gran importancia a esa situación en la teleconferencia de este viernes. "No me pareció que haya sido algo tan grave".

Estoy jugando "para ir mejorando, vamos a ver si podemos llevar a Tigres a lo más alto en el torneo de videojuegos", confió el arquero.

Ante el paro de la liga real, los Tigres también han entrenado vía teleconferencia. Su último partido hasta antes de la interrupción del torneo fue el 14 de marzo.

"Lo único que espero es que el torneo vuelva lo antes posible", expresó el 'Patón'. "No aguanto más los entrenamientos vía conferencia", añadió entre risas.