El lado que pocos conocíamos de Diego Vázquez contado a canal de televisión argentino

“Soy Diego Martín Vázquez, tengo 48 años y actualmente estoy trabajando en Tegucigalpa, en el Club Deportivo Motagua de Honduras”, así se presentó el entrenador de los azules en el canal argentino TNT Sports donde contó sus vivencias y anécdotas en una imperdible charla. Extraña su país, la cultura y sobre todo, su familia.

“La Barbie” revela la verdad sobre el origen de su sobrenombre, además recuerda la primera vez que lo llevaron a jugar un partido de pretemporada con el club al salir de Tegucigalpa y llegar a un pueblo donde todos los hombres usan sombrero y pistolas. ¿Dónde sería? Seguramente fue en Olancho. Recuerdo su época de bailando por un sueño tras su retiro del fútbol.

Carrera cómo futbolista: “Jugué en los clubes, San Martín de Mendoza, debuté en primera a los 16 años, después tuve un paso por las inferiores de River Plate, inferiores de Huracán de Buenos Aires, jugué en el Houston Dynamo de Estados Unidos cuando era semiprofesional. En Honduras en los clubes Motagua, Universidad, Marathón, Valencia, Vida, Victoria y me retiré en Deportes Savio. También Suchitepéquez de Guatemala.

Su llegada a Centroamérica: “Viajé solo, me fueron a esperar periodistas y me pareció lindo. Quizás en ese entonces el aeropuerto de Tegucigalpa, ahora es peligroso pero en ese momento era más porque la pista era más corto porque está en medio de sierras , y me llamó la atención que cuando aterrizó todos aplaudían y tratando de vivir el momento y disfrutarlo. Si tenía en la cabeza que ser positivo, disfrutar y eso me ayudó mucho de que me fuera bien”.

Algo que le llamara la atención: “Me recuerdo que me llevaron a una gira por el interior del país y estaban todos con sombreros y con armas viendo el partido. La comida, recuerdo que me sirvieron una sopa olanchana, que le dicen tapado que tenía como tres bananas (plátanos) y ese era el almuerzo y yo no comí nada”.

El entrenador del Motagua durante la entrevista para el canal deportivo TNT de Argentina.

El plato favorito hondureño: “Mi comida favorita hondureña es la Sopa de Caracol, sopa de marisco, cualquiera de las dos que se comen en la costa”.

El fútbol en Honduras: “Se vive con muchísima pasión, es el deporte principal del país. El cariño de la gente del Motagua es enorme”.

Así cataloga a la afición del Motagua: “Están los “Revos” que son la hinchada de mi equipo que van a todas las canchas, parecido en Argentina. Llevan banderas, hacen el aguante (apoyo todo el partido), están pendientes, no con el nivel de violencia que en otro país; en ese aspecto quizás si hay violencia afuera del estadio. Cuando vine por ejemplo, estaban las dos hinchadas juntas y ha cambiado un poco; en ese sentido, pero dentro del estadio el comportamiento es muy bueno”.

Es ídolo de los motagüenses: “En el primer partido nos cobraron un penal que lo hice yo a un costado, lo patearon y lo atajé; el árbitro cobró invasión, lo repitieron y lo volví a tapar, ganamos 1-0 y ese fue algo positivo por la gente que comenzó a identificarse conmigo, en ese momento tenía pelo largo y me fue bastante bien porque la gente comenzó a gritar mi nombre, Diego, Diego y tuve una conexión positiva que fue lo que siempre había soñado con camiseta azul y todo que me iba a ir muy bien”.

El apodo de la “Barbie”: “Me dicen “La Barbie” desde mi época de jugador por el pelo largo cuando vine. El periodista que me lo puso lo dijo que ese día creo que era el día del niño y a su hija le habían regalado una Barbie de pelo negro, entonces mi miró a mí y se acordó”.

Sus títulos con Motagua: “Como jugador en Motagua salí campeón cinco veces, y ahora como entrenador otras cinco veces”.

Su sistema de juego favorito como técnico: “Me gusta mucho el sistema de juego de Antonio Conte, 3-4-1-2, con el típico enganche, pero armé el sistema de acuerdo a los jugadores que tenía, entonces nos comenzó a ir bien y ese lo tenemos muy mecanizados. A veces de visitante juego con el 4-4-1-1 que ganamos, pero a veces depende de lo que presente el rival. Pero mi sistema favorito es el que usa Conte, con un enganche y doble cinco, dos contenciones”.