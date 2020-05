Las series, películas y documentales que estrena Netflix en este me de mayo

Con la cuarentena por la pandemia del coronavirus en gran parte del mundo, Netflix se ha convertido el aliado perfecto de las familias para pasar estas largas horas en casa sin aburrirse y conociendo nuevas historias.

Preocupación en España por personas que salieron a pasear y hacer ejercicios en medio del coronavirus

Si eres de los que disfruta por gran tiempo viendo sus títulos, con el cambio de mes han sido anunciados nuevos ingresos de series, películas y documentales.

Entre los estrenos más destacados está: Dinastía en su tercera temporada: Es la nueva versión de la novela que sigue a dos familias ricas de Estados Unidos, regresa para revelarnos más de un secreto.

White Lines: La ficción nos presenta a una mujer que deja su vida tranquila en Manchester y viaja a Ibiza para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano. Muertos para mí en su segunda temporada: Con nuevas visitas y la detective Pérez pisándoles los talones, Jen y Judy deben unirse más que nunca para esconder un gran secreto.

Matchday: Inside FC Barcelona

El Barcelona estrenó el 29 de abril el documental Matchday Inside FC Barcelona de ocho capítulos que detalla lo más íntimo del club durante la temporada 2018-19.

Las cámaras de televisión tuvieron un acceso sin precedentes al vestidor del equipo gracias a la nueva alianza con Netflix. Los seguidores azulgranas podrán disfrutar de Messi, Ter Stegen, Piqué y Arturo Vidal, haciendo cosas muy íntimas del fútbol.

El coronavirus, en pocas palabras

Fue estrenada el 26 de abril. Esta miniserie documental examina la pandemia de coronavirus y los esfuerzos para combatirla.

Estas son las series que llegan a Netflix en Mayo de 2020:





Casi feliz (1 de mayo)

Hollywood (1 de mayo)

Billions: Temporada 5 (4 de mayo)

Muertos para mí: Temporada 2 (8 de mayo)

The Eddy (8 de mayo)

Valeria (8 de mayo)

Restaurantes en apuros: Temporada 2 (8 de mayo)

Outlander: Temporada 4 (11 de mayo)

Gotham: Temporada 5 (13 de mayo)



White Lines (15 de mayo)

Chichipatos (15 de mayo)

Rosario Tijeras (versión mexicana): Temporada 3 (15 de mayo)

Magia para humanos: Temporada 3 (15 de mayo)

La reina de Indias y el conquistador (16 de mayo)

Dulces magnolias (19 de mayo)

Selling Sunset: Temporada 2 (22 de mayo)

Control Z (22 de mayo)

Dinastía: Temporada 3 (23 de mayo)

Fuerza Espacial (29 de mayo)

Estas son las películas disponibles en Netflix en mayo:

La noche del demonio: Capítulo 3 (1 de mayo)

La isla siniestra (1 de mayo)

Kong: La isla calavera (1 de mayo)

Batman: El caballero de la noche asciende (1 de mayo)



Batman inicia (1 de mayo)

Cabeza rapada (1 de mayo)

La edad de la inocencia (1 de mayo)

Todo el día y una noche (1 de mayo)

Amigos con dinero (1 de mayo)

Batman vs Superman: El origen de la justicia (1 de mayo)

Si supieras (1 de mayo)

Una noche para sobrevivir (1 de mayo)

Secuestro (6 de mayo)

Sí, Mi Amor (6 de mayo)

Deseo de matar (10 de mayo)

Pelea de maestros (10 de mayo)

Ingrid cambia de rumbo (11 de mayo)

La otra Missy (13 de mayo)

Hasta que el cuerpo aguante (15 de mayo)

Te quiero, imbécil (15 de mayo)

Un golpe con estilo (17 de mayo)

Hulk (22 de mayo)

Enemigos publicos (22 de mayo)

Bean: El nombre del desastre (22 de mayo)

Apolo 13 (22 de mayo)

Psicosis (22 de mayo)

Misión: Seguridad máxima (22 de mayo)

Dos tórtolos (22 de mayo)

Ted (22 de mayo)

Miami Vice (22 de mayo)

Feliz día de tu muerte (23 de mayo)

Annabelle (26 de mayo)

Ya no estoy aquí (27 de mayo)

La Corazonada (28 de mayo)

Mío o de nadie (28 de mayo)

Documentales que llegan a Netflix en mayo:

Cracked Up: La historia de Darrell Hammond (1 de mayo)

Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill (5 de mayo)

Buen viaje: Aventuras psicodélicas (11 de mayo)



Juicios mediáticos (11 de mayo)

Naturaleza humana (15 de mayo)

Ben Platt en vivo desde Radio City Music Hall (20 de mayo)

Hannah Gadsby: Douglas (26 de mayo)

Nuevas películas y series infantiles en el catálogo de Netflix:

Stuart Little, un ratón en la familia (1 de mayo)

Tortugas ninja (1 de mayo)

Tut Tut Cory Bólidos: El baile de Chrissy (1 de mayo)

Chico Bon Bon: Un mono con herramientas (8 de mayo)

El vacío: Temporada 2 (8 de mayo)

She-Ra y las princesas del poder: Temporada 5 (15 de mayo)

Jorge, el Curioso (22 de mayo)

Nuevas series y películas de anime en Netflix:

Monthly Girls' Nozaki Kun: Temporada 1 (1 de mayo)

Scissor Seven: Temporada 2 (7 de mayo)

Parasyte: The Maxim: Temporada 1 (15 de mayo)

Food Wars!: Shokugeki no Soma (15 de mayo)

Dorohedoro (28 de mayo)