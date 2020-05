Matías Galvaliz: “No necesitamos una medalla o un trofeo para saber que fuimos los mejores”

Tras decretar el fin del Torneo Clausura 2020, algunos de jugadores Motagua estudian la posibilidad de regresar a Argentina para estar con sus familias en estos momentos donde el mundo enfrenta la pandemia del coronavirus.

Los cuatro extranjeros del club azul están viendo si pueden ir a sus lugares de origen este próximo 11 de mayo que es cuando un avión salga hacia Argentina con personas de dicha nación. Diez conversó Matías Galvaliz, volante argentino de Motagua y nos contó sobre esta posibilidad y la sensación que le dejó la decisión de Liga Nacional.

“Estamos viendo las condiciones de ese viaje, todavía no hay nada concreto. Ya por lo menos se tomó una decisión con el tema deportivo, yo te lo dije cuando arrancó este tema que era importante priorizar la salud. Se veía venir un panorama como este, la solución iba a demorar unos cuantos meses. Si ellos tomaron la decisión de terminar el torneo para eso están, para tomar decisiones y por algo están ahí, por algo lo habrán hecho”, inició contando.

Galvaliz dijo estar tranquilo porque no esperaban que los nombraran campeones, según contó dentro del grupo están tranquilos porque consideran que fueron los mejores y se sienten como los monarcas del certamen.

“Nosotros sabemos todo lo que nos costó estar arriba y sacar los 27 puntos. No esperábamos nada raro, más o menos sabíamos y veíamos el panorama. Tal vez sí hubiese estado bien un reconocimiento pero bueno, ellos están ahí para tomar decisiones y habrán visto que es lo mejor. Con lo que respecta a nosotros no necesitamos una medalla o un trofeo para saber que fuimos los mejores y lo venimos siendo hace bastante tiempo”.

Y añade: “Nosotros estamos tranquilos en que hicimos un trabajo bárbaro. Tal vez algunos necesitan una medalla o una copa para sentirse un poco campeones, nosotros no. Nosotros sabemos que hicimos un buen trabajo desde el primer día y lo demostramos dentro del campo. Estamos muy contentos y nos sentimos los campeones del torneo y los mejores. Independientemente de lo que sucede en Motagua se viene haciendo un buen trabajo hace bastante tiempo”.

El 10 de Motagua ya tiene dos años de estar en Honduras, es por eso que él más o menos conoce cómo es el fútbol nacional y cómo se manejan las decisiones a nivel dirigencial, así lo esbozó.

“Estando en Motagua uno ya se siente ganador, tal vez un torneo no se dé pero estando en este club uno se siente un ganador. Uno ya más o menos va conociendo el sistema, el sistema de cómo se maneja la liga y de lo que te digo, uno tenía ese pensamiento de lo que podría pasar. Se dio todo como lo pensábamos, tratamos de ver lo positivo y de saber que fuimos los mejores como lo venimos siendo hace bastante tiempo”.

En cierto momento Pedro Atala, presidente del club, dijo que si otro club habría estado en la cima le hubiesen dado el campeonato, Galvaliz opinó sobre ello: “No me gustaría hablar de supuestos, el primero fue Motagua y los números están. No se puede decir qué hubiese pasado, cuando uno viene siendo protagonista siempre habrá opiniones a favor y en contra. Ahí quedan los números para las estadísticas, yo no le doy mucho hincapié a quienes hablan detrás de una computadora”.

Sobre el tema de su renovación, terminó contando: “En lo grupal y personal el trabajo nos deja bien parados para seguir en el club y volver a negociar, estamos en eso y bueno por el momento no hay nada concreto. Por el momento la prioridad es seguir en Motagua y estamos hablando eso, vamos a ver qué sucede en estos días, estamos contentos acá”.