Amado Guevara se refiere a la decisión de la Liga sobre no darle el título a Motagua

Amado Guevara cumplió este 2 de mayo 44 años y lo celebró junto a su familia en Miami, ciudad donde reside desde hace algunos años. El excapitán de la Selección Nacional de Honduras tocó diversos temas y uno de esos fue el de la Liga Nacional.

En esta semana se dio por finalizado el Torneo Clausura, decisión que no significó el título para Motagua como algunos lo pensaban, Amado empezó opinando sobre la situación de los jugadores, actores que estarán varios meses sin salario.

“Con el tema de los jugadores hoy por hoy pasamos a segundo término, hay prioridades y se deben salvar vidas. Quizás hoy quedan desprotegidos y debe servirle a la Liga, estar preparados para este tipo de emergencias porque los jugadores y entrenadores quedan desprotegidos”, inició contando en la Mesa Redonda de Cinco Deportivo.

Sobre la decisión de la Liga en finalizar el campeonato y no darle el título a Motagua, el Lobo considera que fue la mejor decisión.

“Sobre lo de Motagua y que muchos esperaban que fuera campeón, yo creo que lo que decidió la Liga en ese aspecto es lo más correcto. No había un margen definitivamente claro, Marathón estaba cerca y el resto de los equipos, faltaban jornadas. En ese aspecto de no declarar un campeón o un descendido la Liga actuó bien, los motagüenses queríamos otra cosa pero lo más correcto es lo que se hizo”.

SELECCIÓN NACIONAL:

Tras unos años de haber estado como asistente técnico de la Selección Nacional en la era Jorge Luis Pinto, Amado considera que se tiene una buena generación de jugadores con la cual se puede soñar en llegar al Mundial de Qatar y por qué no hacer un buen papel.

“A esta altura Honduras debería de mostrar ese crecimiento, si bien es cierto a nosotros nos tocó ir después de 28 años y fue una experiencia que nos costó mucho. A esta altura Honduras debería tener la madurez no solo de clasificar sino que contar con la madurez de ir a competir a este nivel. Hay muchas cosas por mejorar, pero falta dar ese salto e ir a hacer mejores presentaciones que perfectamente se puede hacer”.

Acerca de la actual generación con la que cuenta Honduras, Amado alabó a ciertos jóvenes que ya han contado con participación en la Mayor, es por eso que él considera que se puede trascender en una Copa del Mundo.

“Hay buena calidad, a toda esta generación yo le agregaría a Denil Maldonado, Wesly Decas, quizás Benavidez. El fútbol hondureño sigue sacando talento y la selección está en buena manos, estoy contento con esta generación. Todos muestra características distintas, por ejemplo Denil Maldonado que es un jugador inteligente. Jhow es un jugador de muy buena calidad, una combinación con Alex y el mismo Moya. Rubio para mí hoy por hoy es de los que mejores condiciones ha mostrado”.

Con tema final el Lobo informó sobre sus planes a corto y mediante plazo, espera dirigir lo más pronto posible y habla de algunas ofertas que recibió en su momento.

“Mi prioridad es seguirme preparando y seguir creciendo. Yo siempre voy a estar agradecido con el profesor Pinto por toda la enseñanza y todos los consejos que me dio. No fue fácil la experiencia en Puerto Rico y por algo hay que comenzar, es parte del crecimiento. He tenido ofertas de equipos de Centroamérica, del mismo Caribe me ofrecieron un par de selecciones, lo que pasa es que con mi familia hemos decidido darle prioridad a nuestro status aquí ya que somos residentes y la idea es completar el tiempo para sacar la ciudadanía. He tenido opciones varios equipos de Centroamérica y hasta del Medio Oriente, pero queremos cumplir el tiempo acá”.