Luciano Emilio en DIEZ: Su relación con Mateo Yibrín, el mejor gol... ¿Olimpia o Real España?

Luciano Emilio es uno de los mejores extranjeros que jugaron en las últimas tres décadas en el fútbol de Honduras. El delantero brasileño, que llegó a la Universidad, equipo con el que no alcanzó a jugar porque el Real España le ofreció un mejor contrato, dejó una huella imborrable en la Liga Nacional.

El brasileño ganó títulos de goleo con la máquina aurinegra y con el Olimpia, club con el que vivió dos etapas. El ex jugador del DC United y Toros Neza de Estados Unidos y México, respectivamente, charló con Diario DIEZ mediante un Live en Youtube y Facebook y rememoró sus años de jugador en Honduras.

El oriundo de Ilha Solteira, Brasil, habló de su relación con Mateo Yibrín, dirigente en aquel tiempo del Real España. Luciano Emilio siente que aún quedaron heridas de su fichaje por el Olimpia, pero que él no tiene ningún problema con nadie en Honduras.

Mateo Yibrín siempre cuestionó a Luciano Emilio por haber abandonado el Real España para fichar por Olimpia.

Enamorado de la comida hondureña: "No dejo de comer las baleadas, me gustan mucho; desde que llegué a Honduras me gustó mucho la comida, las baleadas, los plátanos, las chuletas, siempre que veo algo donde venden comida aquí (Estados Unidos) voy a agarrar algo, unos taquitos, baleadas, me gusta mucho la comida hondureña".



Quiere dirigir en Honduras y Mateo Yibrín: "Espero dirigir en Honduras, extraño la gente, el país, porque son futboleros, primero Dios tenga esa oportunidad de hacer algo por el fútbol hondureño; parece que Mateo Yibrín todavía no me abre tanto las puertas pero no tengo nada contra ellos, lo que pasó entre nosotros fueron cosas de futbol, tengo esa interacción con la afición del Real España, tengo fotos y todo".

"Para nada tengo resentimiento con Mateo Yibrín. Él no solo es un presidente, es un persona enamorada y apasionada del fútbol, yo en su lugar también hubiera sentido lo mismo, le mando saludos, de mi parte, es una persona que me ayudó a estar en el país, yo muy contento".

89 goles anotó en Liga de Honduras Luciano Emilio.





¿Aficionado del Olimpia o Real España?: "Prefiero decir que soy DC United, en Honduras tengo cariño a los dos porque los dos me abrieron las puertas, lo que sí traté de hacer es ser una persona entregada y por donde pasara dejar el 100%, no me dejaba contento cuando me decían "traidor" o "pistero", al final lo que me dolió más es que alguien dijo 'tú rendiste más en Olimpia y no en Real España, y no fue así".



Su fichaje por el Olimpia: "Al aficionado siempre le gusta la historia y yo venía construyendo una historia bastante linda con Real España, desde el título, la llegada, el impacto que mi persona hizo en la liga, el goleo, entonces venía algo muy lindo en la relación y cuando decido hacer el cambio, obviamente la afición del Real España estaba enamorada de mi trabajo y no lo aceptaron, la reacción de la afición fue normal, tengo el mismo cariño por la afición del Real España. Entonces, esa fue una reacción del fanático de que pierde a uno de sus mejores jugadores, pero eso es pasado, de hecho, los colores en mi academia son aurinegros, y en el logo hay un león, es por el cariño que tengo por los dos equipos".

Luciano Emilio reveló a DIEZ que quiere mucho a Real España y Olimpia. Disfrutó mucho el título con la máquina.

Se bajó del avión a entrenar: "Fui a la Universidad, bajé del avión, pasamos por una gasolinera con Francisco Herrera, me dieron un sándwich y a las dos de la tarde estaba en un colectivo, pero eso no me quitó la alegría, tenía un contrato firmado con la Universidad pero después me sale la oportunidad del Real España, fui bastante bien recibido en los tres equipos, ahí comencé, venía de no jugar mucho en Alemania, me encariñé de verdad de Honduras, comencé a entrenar, a comer mis baleadas, a vivir como un catracho más... soy brasileño, después catracho y luego americano".



No pudo jugar con la Selección de Honduras: "La verdad estuvimos cerca de hacerlo, pero no cumplía el requisito todavía, fue una lástima no haber participado, me hubiera gustado mucho porque había un desafío muy grande de ir al Mundial del 2010, sentía que podía colaborar pero no se pudo, hubiera sido muy lindo, ni modo, lo que está hecho, está hecho".





Su mejor gol en Honduras: "Muchos goles fueron bastante especiales para mí pero creo que el mejor y que siempre pongo en Youtube es el gol que le hice al Olimpia jugando con Real España. Íbamos perdiendo de 4-0 y por cólera metí ese gol, para mi fue el gol más notable, básicamente, yo decía, no podemos bajar los brazos, perdemos 4-0, somos grandes, así fue el desahogo que di en ese juego".



Su recuerdo del título con Real España: "Iba bajando del avión en Tegucigalpa y al año o año y medio estaba levantando esa copa, me dejó un sabor muy especial, estábamos muy presionados al levantar ese título. Siempre cuando llegaba a un equipo tenía que saber la historia, cuando yo entro al Real España, me dijeron que teníamos 10 años de no ganar un campeonato y dije que no me iba sin ganar esa copa".

Su regreso al Olímpico como rival: "No fue fácil regresar al Olímpico, llegar enfrentando al Real España con Olimpia, no se lo recomiendo a nadie (risas), estaba jugando en la cancha donde había jugado tantos partidos con la amarilla y ya estaba de blanco, pero tenía que respetar al Olimpia; yo recuerdo que decía 'buscaré anotar como siempre'".



Las supuestas diferencias con Nahúm Espinoza: "Nahúm no es una persona que se guarda lo que tiene que decir, me exigía mucho porque sabía que podía dar mucho más, a veces uno se enoja, porque uno así es como jugador, pero le agradezco mucho, Nahúm Espinoza es para mi uno de los mejores entrenadoes que tuve; nunca discutí con él, en realidad no fue así, la gente pensaba que nosotros pudimos haber tenido algún problema por su temperamento, y también entiendo que el ganador debe tener carácter, mirá a Zidane, todos lo miran calladito, pero ese hombre tiene carácter".



El mejor volante con el que jugó en Honduras: "Tosello era muy bueno, tenía un pase largo efectivo, desde que agarraba la pelota sabía que era capaz de meter la pelota donde quería, pero la verdad que Pedro Santana es el mejor mediocampista con el que jugué, teníamos a Jorge Pineda pero necesitábamos a alguien más, el representante de Pedro llegó a Honduras, nos mostraron videos, yo pedí que lo dejaran hacer una prueba y la pasó, con Pedrinho tenía una conexión, pases cortos, largos, él me la filtraba al pie y se la regresaba, era astuto, miraba hacia a un lado para que no se fijaran en Luciano, era un excelente jugador".

Momento en el que Luciano Emilio firmaba su contrato con el Olimpia.



Jugadores que tiene en la mira para el DC United: "Bengtson y Benguché porque son jugadores de fuerza, jugadores que han estado haciendo goles, pueden incorporarse mejor al estilo de la MLS, son dos futbolistas que tienen cualidades para venir. Tengo que hacer un análisis para el DC United, habrá muchas posibilidades que vaya a Honduras a observar a alguno, son de los que pienso tendrían más posibilidad, pero Olimpia, Real España y Motagua tienen muy buenos jugadores, quizás hay unos seis que tengo en mira".



No incluyó a Javier Tosello en su 11 ideal: "Tosello, te corté así como me cortaste del Olimpia la última vez que estuve ahí (risas), con Danilo no tenemos amistad en realidad pero fue un excelente jugador y entrenador, iba a nombrar muchos pero la memoria me iba a fallar, Danilo merece estar en el 11, lo vamos a incluir y ahí horas antes del juego decidimos a quién cortamos (risas)".

Luciano Emilio salió al extranjero a México y Estados Unidos y cuando regresó a Honduras lo hizo con Olimpia.

LA ANÉCDOTA CON LUCIANO EMILIO:

"Yo estaba con Real Esppaña y nosotros fuimos a jugar a Cortés, yo no sé lo que me hizo daño en la comida, porque allá hace una calor terrible, algo pasó que algo no me cayó bien horas antes del partido. Jugamos el primer tiempo y al final salimos para el camerino, cuando yo voy saliendo, me comienza a doler la panza y básicamente, yo pasé todo el descanso en el baño, escuchaba desde el baño que Juan de Dios Castillo hablaba de mí, y yo estaba en el baño, alguien le dijo "Luciano no está, anda mal del estómago", pero no escuchaba, él hablando que yo me muevo acá, que vamos a tener una opción y yo sentado, y él contando conmigo pero yo estaba deshidratado".

"Comienzan a regresar todos al campo y mi situación no me mejora, del baño me levanto y veo que el árbitro quiere reiniciar el juego pero faltaba el 9 de la máquina y yo estaba jugando el partido pero en el servicio (risas), yo dije "tengo que regresar a esa cancha' pero realmente yo estaba deshidratado, digo yo, 'voy a regresar aunque no esté 100% porque veo que el partido no inicia', me levanto, me limpio y voy... entré con todo. Fue un partido complicado para mi pero al final, con todo eso, había perdido mucho líquido, no tomé agua, al final volví, jugué debilitado por la diarrea, hice un gol, ganamos el partido pero sí fue uno de los más difíciles para mí porque no tenía las condiciones físicas excelentes".

LIVE COMPLETO DE DIEZ CON LUCIANO EMILIO: