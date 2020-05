Samuel García, presidente del Olancho FC, retira a su equipo de la Liga de Ascenso de Honduras

El torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras se dio por finalizado debido a la pandemia del coronavirus que doblega al territorio nacional y tras esta decisión el presidente del Olancho FC decidió retirar a su equipo de dicha categoría.

Samuel García, mandamás de 'los potros', aseguró que no seguirá en la segunda división como directivo, comentó que ha recibido llamadas de personas que quieren quedarse con el club.

"Yo ya me retiré del fútbol, no puedo seguir avalando actos de corrupción en la liga de segunda división y cuando yo pido una auditoría me tiro personas encima", empezó diciendo García.

NO VIVE DEL FÚTBOL

El directivo también dejó claro que él no vive del fútbol y que ya tomó la decisión de dejarlo, por el bien de él y de su familia.

"Yo soy una persona inversionistas, no vivo del fútbol, gasto más de medio millón en esto, Honduras tiene gobernantes corruptos, una sola golondrina no hace verano", aseguró.

Además se sorprendió porque no hicieron ninguna acción para beneficiar a los futbolistas. "Con estas decisiones que se tomaron se les habría buscado una salida a los jugadores, más de 800 personas quedaron sin dinero para sus familias".

Cerró hablando de que está dispuesto a ceder al Olancho FC. "Yo no sigo con eso, mis empresas ya no lo van a patrocinar, he recibido algunas llamadas de unas personas que quieren seguir con el equipo, yo se los entrego, no hay problema, pero Samuel García ya no sigue".