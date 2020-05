Allan Rivas, de mundialista con Honduras a asesor financiero en un banco

El sueño de ser futbolista profesional no es una tarea fácil, muchos logran pertenecer a selecciones menores de su país, incluso, debutar en primera división, pero al pasar el tiempo se van quedando y no logran triunfar como en un principio pensaron, ese es el caso de Allan Rivas, defensor que estuvo con Honduras en un Mundial Sub-17.

Rivas, de ahora 28 años de edad, dejó esta carrera y ha empezado a ganarse la vida de una manera diferente a lo que estaba acostumbrado, ahora tiene que velar por el bienestar de su familia, ya que es padre de dos hijas.

El que en un día fue una promesa del fútbol hondureño y que se formó parte de las inferiores del Olimpia, cambió la pelota para hoy ser un asesor financiero ofreciendo créditos en un banco del país.

Allan Rivas fue parte de aquella Selección de Honduras que clasificó al Mundial Sub-17 que se disputó en Nigeria en el 2009 al mando de Emilio Umanzor y que en dicha competencia cayó ante Argentina, Nigeria y Alemania.

Su carrera terminó en el 2016, pero primero militó para el Olimpia, club en el que estuvo hasta en el 2012, no pudo debutar en primera división, luego se fue al Parrillas One en Liga de Ascenso y después lograron subir, en el 2015 lo hizo para el Tela FC, último equipo en el que compitió hasta en el 2016.





SU NUEVO TRABAJO

"Aprecio mi trabajo porque aunque no es lo que a mí me guste, me da para sustentar a los míos, he tratado de encontrar el mejor lado, no es lo mismo como se siente en el futbol", comentó el oriundo de Tela, Atlántida.

Rivas prometía ser uno de los futuros referentes en la zona baja del Olimpia, pero una lesión empezó a truncar su carrera. "Olimpia me quería prestar, pero me lesioné, así no me iba a ir porque no podría mostrarme, luego se me terminó el contrato y no me llamaron".

El camino como futbolista siguió en el Parrillas One, fue Luis "Gavilán" Cálix que le dio la oportunidad. "Él me vio y me preguntó sobre mi estado, le comenté lo que me pasó en Olimpia, habló con la gente del equipo, luego ascendimos".





LO QUE LE FALTÓ PARA TRIUNFAR

"Ambición para seguir esa meta, tampoco es que tomé malas decisiones, gracias a Dios tengo salud, trabajo y mi familia, que es lo mas importante".

Allan Rivas también estuvo al mando de Javier Padilla en la Selección Sub-20 de Honduras, pero no pudieron clasificar al Mundial de Colombia al ser eliminados por Panamá.

El ex defensor izquierdo compartió en selecciones menores con jugadores como Antony "Choco" Lozano, Ever Alvarado, Harold Fonseca, Danilo Tobías, Wilmer Fuentes, entre otros.