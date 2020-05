El jovencito misquito de Real de Minas que solo comía una vez al día en el torneo que finalizó

Se llama Cristian Dereck Willy, tiene 17 años y es originario de la zona de La Mosquitia en el departamento de Gracias a Dios.

Este jovencito es parte de la Sub-20 de Honduras bajo el mando de Reinaldo Tilguath y su historia de vida es de admirar en Real de Minas, club al que pertenece.

Primero se debe saber que no hay muchos registros de jugadores originarios de Gracias a Dios en la historia de Liga Nacional aunque los más famosos son Samuel Caballero y Félix Crisanto. Con mucho sacrificio él se trasladó hacia Tegucigalpa desde hace varios años jugando en el Gimnástico de la Liga de Ascenso y Motagua Reservas.

VER: EL DÍA QUE OLIMPIA PUDO HABER FICHADO A ROMARIO

En el torneo que recién concluyó Cristian Dereck fue utilizado por Raúl Cáceres en buena parte del certamen como pieza Sub-20, pero detrás de esos minutos de juego hay una historia muy triste y es que él muchas veces solo comía una vez al día, pues no se le ha pagado en este año y en los últimos meses del 2019, así lo confesó a Diez.

Un jugador que viene comenzando su carrera en un club como Real de Minas y que subió de las reserva puede ganar un salario aproximado a los seis mil lempiras mensuales, monto con el cual es complicado mantenerse en Tegucigalpa.

“Estoy en mi pueblo. Por dinero un poco mal, he estado jugando actualmente para seguir en ritmo acá. Son varios meses que se deben y peor a nosotros de reserva, bastante me deben. Me deben todo el torneo y del pasado también, de reserva no me han dado”, comenzó diciendo el jovencito a Diez quien confesó que “venía llegando del monte de traer leña”.

Cuando se le preguntó si era cierto que solo comía una vez por día, él lo aceptó y dijo que cuando iba bien, eran dos tiempos de alimentación. Los días de partidos eran lo mejor porque les daban comida.

“Por mi familia me mantenía, ellos me apoyaban. Mi abuelo es maestro acá y se saca para los frijoles y arroz, así. A veces comía y a veces no allá en Tegucigalpa, ya llevo un mes aquí. Aquí no hay nada pero estoy bien. Allá solo un tiempo de comida y a veces dos tiempos, con mi tía vivía”.

VEA: FUTBOLISTAS EN HONDURAS ESTARÀN TRES MESES SIN SALARIO

Y añade: “A veces me iba a entrenar y no comía, sin comer iba a entrenar. En los partidos sí nos daban comida y era bueno. De todo el equipo yo soy el de más lejos, yo soy de La Mosquitia. Estuve en Gimnástico y luego estuve una temporada en Motagua reservas”.

La historia de este joven es para ponerse a reflexionar pues uno muchas veces se queja con lo que tiene cuando hay personas que no poseen dinero ni para comprar comida, el caso de Cristian Dereck Willy es uno de estos.

“Por dinero no ayudo aquí, ahorita vine del monte, fui a traer leña para la casa, para mi abuelo. Yo vivo con mi abuelo y mi abuela, ellos me crecieron de pequeño. No nos ha dicho nada del pago, cuando pase esto yo voy a regresar. Yo estoy en Selección, en la 20 me convocaron”, terminó contando el joven misquito.

En Real de Minas hay problemas de pago desde el torneo pasado, a los jugadores y cuerpo técnico se les adeuda más de tres meses y de momento no hay claridad de cuándo se cumplirán las obligaciones.