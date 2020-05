Yustin Arboleda opinó sobre la determinación de no dar por campeón a Motagua y si ama o no a Marathón

Yustin Arboleda, delantero que llegó a Olimpia en enero de este año, platicó con Diez mediante una transmisión en vivo vía Facebook y Youtube. El ariete respondió a preguntas de nuestros seguidores, muchos de ellos del Marathón quienes le hicieron diversas consultas sobre su pasado en el Monstruo.

De igual manera el colombiano se refirió a la decisión de la Liga Nacional en concluir el torneo y no dictar un campeón y descendido. ¿Volvería a Marathón? Esto y más le contestó a Diez.

VER: AMADO GUEVARA CONSIDERA QUE LA LIGA HIZO BIEN EN NO DARLE EL TÍTULO A MOTAGUA

DECISIÓN DE LA LIGA: “La verdad si te digo, yo lo veo bien, creo que la decisión que se tomó es acertada. Sabemos las condiciones de los clubes y cuesta mantener a los equipos, pienso que en otros países se ha esperando pero yo lo comparto porque primero es la salud, desde mi punto de vista lo respeto”.

DOS MESES PARADO: “Esperemos que para agosto podamos hacer fútbol, nunca había estado tanto tiempo parado, creo que lo que más estuve parado fue un mes y días, por lo menos yo desde el 8 de marzo no juego y voy a cumplir dos meses sin tener actividad”.

SÍ JUGARÍA CON HONDURAS: “Lo he dicho en varias ocasiones, cada vez que me entrevistan como que es la consulta que no falta. Si se me da la oportunidad con orgullo lo haría, son muchas cosas que se tienen que dar”.

MIRA: FICHAJES POLÉMICOS EN LA HISTORIA DE LIGA NACIONAL

SU ADAPTACIÓN EN OLIMPIA: “Todo esto del virus trajo consecuencias. El momento que estaba pasando el equipo era muy bueno y estábamos teniendo un buen nivel. Se comenzaba a especular demasiado que yo cobraba mucho dinero, muchas gente pensaba que yo era el salvador o debía anotar varios goles y no es así”.

TEMA SALARIAL DE JUGADORES: “Si la liga tomó la decisión pues yo lo comparto, lo que no comparto es que se le pague a los jugadores hasta el día 29. Eso se tiene que hablar entre jugadores y directivos, la forma más indicada es que se reúnan las partes y llegar a un acuerdo. En mi país se le dará un porcentaje del salario, acá hay jugadores que lastimosamente ganan poco, me criticaron porque dicen que con lo que yo cobraba le pueden pagar a varios jugadores de Real de Minas. Lo hice por mis colegas, no a título personal. Uno defiende lo que corresponde”.

LE PREGUNTARON SI AMA A MARATHÓN: “No te digo si amo a Marathón o no lo amo, sí que tengo un sentimiento fuerte hacia ellos. Los mejores años de mi carrera los he vivido en Marathón y el sentimiento va a estar siempre”.

SI QUIERE VOLVER A MARATHÓN: “Yo cuando llegué a Marathón no llegué pensando quién era el máximo goleador del club, cada torneo lo asumí con mucha responsabilidad. Si bien hice gran cantidad de goles, pude haber anotado mucho más. Por el momento se cerró el ciclo y uno no sabe las vueltas que te da la vida. Yo no cierro las puertas a ninguna institución, a veces se cierran ciclos y uno no sabe si definitivos o no. Si regreso yo defenderé a muerte la camiseta de Marathón”.

PUEDES VER: LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE FICHAJES EN LA LIGA NACIONAL

LOS QUE PEDÍAN EL TITULO PARA MOTAGUA: “El fútbol no es de merecimiento porque a veces merecés ganar y perdés, recién íbamos a entrar a la mejor fase del campeonato y luego venía la pentagonal. No sabemos qué iba a pasar mañana, poder sacar conclusiones está fuera base y bueno cada quien defiende lo suyo. Sabemos la clase de persona que es el profe Diego, yo lo respeto y si él cree que se le hubiera dado el campeonato pues se respeta. No me importa a quién declaren campeón, yo así lo dije. No sé cómo se hubiese tomado en las redes sociales si declaran a tu equipo campeón en la mesa y no en la cancha”.

COMPETIR CONTRA CLUBES MEXICANOS O DE LA MLS: “No sé si al nivel de los mexicanos o estadounidenses, pero tenemos unas ganas y un hambre de conseguir cosas históricas. Cada quien compite con sus armas, el poder económico es muy superior al nuestro pero Olimpia le ha plantado cara al campeón de la MLS, los compañeros que estuvieron en Montreal lo hicieron muy bien. El carácter que hemos venido mostrando en ese torneo es muy importante”.

MENSAJE A LA GENTE DE MARATHÓN: “No entiendo por qué están resentidos, yo quiero que la gente entienda algo. Hoy estamos en una institución y otro día en un diferente equipo. Siempre yo mostré las ganas en Marathón y nosotros somos profesionales para lograr el sustento de nuestras familias”.

JUGADOR QUE LE GUSTA DE LA LIGA: “Me gusta cómo juega, cómo se entrega Roberto Moreira. Lucha, pelea y mete goles”.

DEFENSA MÀS COMPLICADO: “De los defensores que es difícil de pasar creo que Denil Maldonado, era fuerte superarlo”.