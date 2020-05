Ex jugador hondureño relata cómo saquearon su negocio en la cuarentena por el coronavirus

Aún apesarado y con la mente puesta en ver de qué manera puede reinventarse, el ex volante del Atlético Choloma de la Liga de Ascenso, Javier Tábora, relató a DIEZ cuánto le ha pegado el saqueo del que fue víctima su negocio de asados.

En tiempos del coronavirus Covid-19, la necesidad de muchos hondureños maltrajo a 'Bocha's Grill', como se llama el restaurante de este hondureño emprendedor que en el pasado probó suerte en el fútbol nacional.

"Es lamentable que me haya sucedido esto, no solo a mí, a cualquier persona...Estamos en un momento complicado y fue un balde de agua fría porque con tanto sacrificio y esfuerzo uno ha llegado a tener poco", comentó de entrada Tábora.

'Bocha', como le conocen sus allegados, confiesa que el hecho de que "vengan a robarte es algo feo, frustrante e indignante", por lo que "me siento triste por esta situación porque hay cosas que me robaron y todavía estoy pagando".

Repasando lo sucedido, Javier cuenta que todo "ocurrió el jueves 30 (de abril), ellos anteriormente habían ido a abrir la parte de atrás del negocio y esperaron el momento adecuado para meterse...".

Pero, ¿cómo se fraguó la fechoría? "Primero entró uno (de los delincuentes) a las 6:00 de la mañana del jueves; otros dos llegaron a las 4:00 de la tarde a bajar las cosas y quitarlas para ponerlas cerca del hoyo en donde lo habían metido y, en la noche, que no hay tanto tráfico de personas, sacarlo todo".

Prosigue contando que "el momento en que me enteró fue el sábado 2 de mayo. Llegué al restaurante a traer un producto que necesitaba y, para sorpresa mía, entro y me doy cuenta que no están las cosas y comencé a ver la cocina y no estaban los televisores, la computadora, la tablet (i-Pad), productos de cocina, abarrotería, utensilios, más los daños que habían hecho a las paredes...".

Ni los negocios vecinos se salvaron, ya que, según menciona el afectado, "se metieron a mi local y luego a la barbería que está a la par, fue fea la impresión que tuve en ese momento y entré en desesperación, colera y frustración porque a uno le cuestan tanto las cosas", añade.

Más allá del drama, rememora, con amargura, que "lo primero que se me vino a la mente fue recurrir al grabador de seguridad y recolecté lo poco que grabaron porque la segunda vez que ingresaron desconectaron la electricidad".

A través de uno de los baños del negocio del ex jugador del Ascenso, Javier Tábora, ingresaron los saqueadores el pasado jueves 30 de abril.

JAVIER TÁBORA, UN HONDUREÑO MÁS FRUSTRADO CON LA DELINCUENCIA

"Es frustrante porque es algo que te ha costado por mucho tiempo, que con sacrificio y sudor he tratado de salir adelante y de la noche a la mañana ya no encuentras tus pertenencias", manifiesta con tristeza Javier Tábora.

'Bocha' dice que no va a negar que esto "es algo demasiado indignante", pero se congratula de que "gracias a Dios solo fueron cosas materiales que, eso sí, a uno como emprendedor y luchador le han costado en esta vida".

Refiere que "la denuncia ya está, al parecer agarraron a uno de los ladrones, y solamente esperar...Al parecer fueron tres o cuatro y ya tienen en contacto a los demás, esperar que la Fiscalía pueda proceder contra estas personas".

Asegura no conocer a los malhechores pero sí se enteró que "son personas que viven cerca del negocio, en la colonia Río Blanco y el bordo, son de ahí mismo". Inclusive tuvo la oportunidad de encarar a quien ya está en manos de la ley.

Javier Tábora se ha popularizado con su restaurante de asados 'Bocha's Grill' y vive momentos de incertidumbre con uno de sus dos locales por culpa de la delincuencia en Honduras.

"Como le dije a la persona que miré detenida: 'te perdonó por lo que hiciste, pero no debiste haberlo hecho'... Me dolió decirle eso pero era lo único que salía de mi boca en ese momento, simplemente saber que es menor de edad y en su inocencia no tuvo la culpa de crecer en el estilo de vida que vive".

No guarda rencor hacia nadie pero siente pesar porque en días de pandemia le quedó aún más en claro que "vivimos en una ciudad con falta de valores, principios que conlleva a que estas personas cometan este tipo de actos".

Amigos y conocidos del medio futbolístico se han contactado con él para darle apoyo moral, lo cual agradece: "Amigos con los cuales jugué y admiré en el fútbol me han escrito... Marlon Peña, Carlos Oliva, amigos que tuve en Atlético Choloma me dieron sus palabras de ánimo para seguir adelante porque la vida sigue y lo que se perdió es material".

Los saqueos se han vuelto un flagelo de la sociedad catracha en tiempos de precariedad... Claros ejemplos son los sucesos de las crisis políticas de 2009 y 2017 en los cuales ciudadanos de Honduras hicieron del mal llamado 'arte de robar' un escape injustificado a sus problemas.