Pedro Troglio en cuarentena: Lo que lo haría irse de Olimpia, fichajes, comparaciones con Tosello y ¿amistoso contra Maradona?

El entrenador argentino de Olimpia, Pedro Troglio, se mantiene confinado en su apartamento en Tegucigalpa, apenas sale para ir al supermercado o alguna que otra diligencia.

Y es en medio de la cuarentena que el respetado técnico y exseleccionado argentino ha hablado sobre su futuro en Olimpia y las razones que lo harían marcharse del club, también abordó el tema contractual de futbolistas, el fichaje que necesita o si tiene pensando contratar a Esteban Espíndola.

Además habló sobre la posibilidad de armar un amistoso entre Olimpia y Gimnasia dirigido por Maradona, también sobre las comparaciones con Danilo Tosello y algunas interioridades sobre por qué decidió rifar un automóvil previo a la Pentagonal.

Así ha sido la extensa charla que Troglio ha tenido en Radio House en conjunto con en el programa Nación Olimpista.

SU ACTUALIDAD

Llevándola en mi departamento, dejando pasar el tiempo, extrañando la familia, pero tomando las consecuencias que tengo un contrato, trabajo y no me permitiría irme porque no tendría retorno, entonces me toca quedarme acá junio-julio esperando arrancar la pretemporada.

LA RIFA DEL AUTOMÓVIL EN OLIMPIA

Eso lo hago en todos los planteles. Lo hice en Cerro Porteño, en el Ascenso de Gimnasia. Hay momentos, yo venía sorteando algunas cosas con los chicos, si ganaba un clásico regalaba un par de televisores, se llegó a algo así y les dije que si salíamos campeones hay aun auto para rifar, después hagan lo que quieran, lo reparten o se lo gana uno y cuando se enteró Rafa Villeda (el presidente) me dijo 'yo le doy la mitad' y me salvó porque solo pagué la mitad, es una manera de generar vínculo y buen ambiente, pero no es que ganas por eso, sino porque se suma a eso y que los chicos juegan bien.

Pedro Troglio junto a la directiva regalaron un automóvil que lo ganó Júnior Lacayo después de ser campeón tras tres años y medio sin título.

COMPARACIONES DANILO TOSELLO

Estoy a años de luz de poder hacer lo que hizo un Danilo Tosello acá, primero por la ventaja de siete años como futbolista y después lo que ha hecho como entrenador, son muchos años y yo recién arranco. Yo nunca imaginé que en seis meses iba a poder conseguir lo que conseguí porque cuando venía a un equipo con tres años y medio sin salir campeón vos crees que lo que vas a ganar en seis meses son críticas porque un equipo no va a cambiar de no salir campeón a ser campeonísimo, pero lo hemos conseguido y llegado a un nivel internacional muy bueno, pero es un inicio. Estoy demostrando que no vine por venir, vine a trabajar, a pasarla bien y estoy feliz donde estoy, el 11 (de mayo) hay un viaje a Argentina (vuelos humanitarios) y yo no voy porque no tengo vuelta (pasaje), pero ojalá pueda llegar algún día a lo que ganó Tosello.

¿HA HABLADO CON TOSELLO?

Personalmente no, solamente de verlo cuando jugaba en Belgrano de Córdoba por una cuestión de que yo estaba jugando en aquel momento, después sabía quién era livianamente, le perdí el rastro hasta al irme al extranjero hasta que llegué acá, pero después de eso he hablado con él tres o cuatro veces, incluido la noche que salimos campeones, estuvimos hablando y también parte de la venida de Matías Garrido acá es por él, así que Danilo sigue ligado a Olimpia y es una palabra autorizada.

Danilo Tosello es considerado como el mejor extranjero de la historia de Olimpia y también como uno de los grandes ídolos.

CHAMPIONS DE CONCACAF Y PRETEMPORADA

Hay una expectativa de poder jugar la Champions antes de iniciar la Liga Concacaf, entonces uno imagina que si se acomoda la vida y el fútbol, hoy creemos que podría ser para fines de julio el inicio de lo que sigue de la Champion, después veremos si este problema permite que así sea, por eso pretendemos iniciar la pretemporada el 25 de junio a un mes o mes y medio del inicio de las actividades porque sabemos que el jugador vendrá muy deteriorados y hay que ponerlo bien.

LOS CONTRATOS

Osman Madrid y el club tiene que sentarse y charlar sobre los contratos y llegar a un acuerdo por la situación económica que se está viviendo, pero la intención es renovar a todos y seguir con el mismo plantel siempre y cuando el club haga.

LAS CRÍTICAS A MAYLOR NÚÑEZ

Para mí es un jugador fantástico, la desgracia que ha tenido es que le ha tocado estar en algunas finales con Motagua y estar expuesto en algunas jugadas, pero le pasó a Edrick Menjívar y también a Jonathan Paz que lo echaron en un clásico, hay dos o tres jugadores que para mí son buenísimos y jóvenes. Además no hay en el mercado nacional jugadores superiores, no es fácil jugar en Olimpia, es fácil hacerlo en otros equipos, pero acá no.

BUSCA UN LATERAL IZQUIERDO

Estamos complicados con la lesión de Ever Alvarado y más con la decisión que tomamos con Elmer Güity (sacarlo del plantel), (Elvin) Casildo lo ha hecho bien en ese puesto, pero veremos si esta pandemia nos da la posibilidad de encontrar a algún lateral y tener una variante.

SOBRE FICHAJE DE ESTEBAN ESPÍNDOLA

En su momento no llegó a un acuerdo, pero yo desconozco lo que pasó en su momento. Es un jugador bárbaro. También preguntaron por José Cañete, es defensa que había arrancado y se lesionó, es un jugador bárbaro, pero hoy contamos con lo que tenemos y no pensamos más allá porque hay un plantel armado.

Pedro Troglio descarta el fichaje de Esteban Espíndola ante las preguntas de los aficionados sobre su regreso.

¿QUÉ LO HARÍA IRSE DE OLIMPIA?

Perder el respeto de la afición, los dirigentes o jugadores, los resultados negativos o cuando se me pueda ir algo de las manos, por ahora no lo creo porque estoy con una comisión directiva que de verdad es respetuosa y que cumple con el plantel y todos, así que no lo veo, pero esto es como los matrimonios que un día se pelea y se separan, espero que no y poder seguir consiguiendo cosas acá y si esto vuelve a la normalidad que mi mujer siga viniendo, mis hijos y estaré mucho más tranquilo.

UN PARTIDO AMISTOSO CONTRA GIMNASIA

Ahora que se salvó el Diego, yo no me encargo de partidos es para la gente que está en eso, pero para mí no sería nada difícil armarlo.

HA BAJADO DE PESO

No como al medio día, sino hasta la noche que hago un pan de carne, con huevo, jamón y queso adentro; lo meto al horno en papel aluminio y lo como con papas al horno, al medio día me mantengo con cafés, jugos y bajé seis o siete kilos (13-15 libras) así que estoy aprovechando.

LOS FUTBOLISTAS QUE ESTABAN LESIONADOS

Este tiempo les ha venido bien a los lesionados el caso de Jorge Álvarez, Michaell Chirinos y German Mejía que están recuperados y los casos más complicados que son Ever Alvarado y Harold Fonseca ya están trotando y en septiembre los va a encontrar con posibilidades de reaparecer, así que la desgracia del coronavirus solo ayudó a los lesionados a que se recuperen sin problemas.

EL DÍA QUE EL YANKEL LO RESPETÓ

Cuando veníamos de eliminar al Seattle fuimos a ganar 2-1 al Yankel y cuando me fui al vestuario, luego tuve que volver a la conferencia y para ir allá hay que pasar por toda la cancha y pensé que me iban a insultar, pero en el alambrado la gente de Marathón comenzó a pedirme fotos, muchísimas fotos, encontré mucho afecto en una cancha durísima porque durante el partido me decían de todo, pero cuando terminó y que ganamos, sentí mucho cariño y me sorprendió la afición de Marathón.

EL RESPETO A MOTAGUA Y LOS CLÁSICOS

Hay una cosa y es que yo no me meto con nadie, trato de ser ser prudente, es difícil que me meta con alguien. Me ocupo de mi equipo y de nadie más, pero me da vergüenza cuando dicen la 'Trogliomanía' porque todos somos ganadores y perdedores, nadie es ganador o perdedor eterno, entonces hay que se prudentes. Cuando ganamos tres clásicos seguidos (a Motagua) fui prudente, nunca dije acá estoy, yo dije vamos a ganar y a perder con detalles y eso es lo que nos pasó. El otro día perdimos 4-1 con ellos quedándonos con diez y son detalles, íbamos 1-1 y me echan un jugador y lo perdimos, así que hay que ser prudente porque en el fútbol todo vuelve.