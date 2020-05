El tapabocas del Olimpia: Su moderna sede y el tricampeonato de Concacaf

Orlando Ponce Morazán

Desde que vine a la capital a continuar mi carrera en los medios de comunicación y a seguir mis estudios universitarios no paraban los murmullos de que el Olimpia, el gigante del pueblo, con sus títulos y su enorme arraigo popular, no tenía una sede ni canchas para entrenamientos.

En ese entonces tampoco la tenía su vecino Motagua, que después la haría y solo escuchábamos por estos lados como sacaban pecho con sus sedes el Marathon, Real España, Vida y Victoria.

En la memorable y añorada etapa reporteril, los reporteros éramos como nómadas con Olimpia y Motagua, cuando ninguno de ellos tenía ni siquiera canchas de entrenamiento, pasaban por las de la Academia Militar Francisco Morazán, de la Pepsi Rayo Vac y Café el Indio, para mencionar algunas.

Todos escuchábamos, nos vemos en la sede del Olimpia y Motagua, pero realmente eran casas de alquiler con diferentes habitaciones donde los jugadores dormían. Como la que mencionó el artillero Carlos Pavón que vivía en la "sede" por el Colegio San Francisco y un día Sergio Amaya le dio jalón y se lo llevó al España.

Hace varios años, los directivos del Motagua, cansandos de estar alquilando canchas y en una inteligente fusión de las familias soporte de este equipo por muchos años, los Atala y los Gutiérrez, eliminaron el dolor de cabeza y construyeron una sede en las afueras de la capital, con muchas comodidades, aunque aún requiere de una segunda etapa para estar a la par de otras sedes de equipos de la región.

Así es la sede Motagua, aún falta una segunda parte que planear construir aunque no hay fechas específicas.

Si nos remontamos al pasado, el Olimpia, del que ha sido su principal motor revolucionario, el extinto empresario de las comunicaciones, José Rafael Ferrari, ya venía con el proyecto de su primera sede, pero eso se había frustrado por la negativa de permisos municipales y ambientales por el estado.

Después de muchos años de lucha, el 31 veces campeón de liga, ya en la administración de Rafael Villeda Ferrari como presidente, tiene en marcha la construcción de una moderna sede ubicada entre las aldeas de las Casitas y Mateo a unos cinco kilómetros del histórico Campo de Parada Marte en la periferia de la calital, conocida también como carretera a los batallones.

A través de fotos publicadas exclusivamente por Diario Diez me pude dar cuenta de los avances de la obra y no me quedó de otra que IN SITU confirmar la evolución de la obra. Toda una odisea para los amigos de Diez la captación de las fotos aéreas, por lo que me contaron los anfitriones.

DIEZ accedió a los últimos avances en la sede de Olimpia.

Hasta donde se me permitió, pude ver desde afuera los avances en la construcción de las canchas y las estructuras que se están montando para todas las comodidades que tendrá, para su primer equipo, la primera sede del Olimpia.

Se estima que está obra del viejo león estará culminada a finales de este año o el primer trimestre de 2021. No hemos conocido los montos de inversión, tarea que nos queda pendiente. Si pudimos conocer que el centenario equipo inauguró recientemente un centro de alojamiento para sus fuerzas básicas.

Debo destacar que estos pasos que hace muchos tiempos los han dado equipos de abolengo del país como Real España, Marathon, Vida y Victoria,además del mencionado Motagua, con sedes, unas más modernas que las otras, pero que les son de mucha utilidad.

En el caso del legendario verde, incluso destacamos que junto al Parrillas One, club de la Liga de Ascenso, tengan sus propios estadios, modelo de mucho éxito en Costa Rica,que por aquí debe emularse.

Volviendo al merengue y sus nuevos pasos, después de romper una sequía de más de tres años de no ganar el campeonato local, con la 31 de diciembre pasado, veo una política muy ambiciosa y atrevida de la nueva gestión administrativa.

Aparte de la transformación en materia de infraestructura, el Olimpia actual está en la búsqueda de la tercera estrella de la Liga de Campeones de Concacaf e igualar el récord que presume el Saprissa de Costa Rica.

Luego de eliminar espectacularmente al Seattle Sounders de EUA, el rey de copas tiene muy encaminada la llave contra el Impact Montreal de Canadá, al que ya venció en la ida .

A un punto de las semifinales, el león en muchos años, debemos remontarnos al 2001 cuando se bajó a los mexicanos Pachuca y Toluca, y peleó la final ante el Galaxy, la que perdió, no ha estado tan cerca de su tricampeonato de la Concacaf.

Cabe recordar que el Olimpia ganó las ediciones de la Concacaf en el 72 y el el 88. la primera en una triangular contra el Toluca y Robin Hood de Surinam y la segunda ante el Defense Force de Trinidad y Tobago con los antiguos formatos.

Eso le permitió al conjunto hondureño jugar en el 73 la final de la Copa Interamericana ante el Independiente de Avellaneda, Argentina y el 89 contra el Nacional de Uruguay. La copa Interamericana y la Copa Intercontinental desaparecieron para darle paso al Mundial de Clubes.

Sería muy mala suerte que la Concacaf cancele, por la pandemia del Coronavirus, la edicion 2019-2020 de la Champions de la Concacaf, y con ello llevarse de encuentro el sueño de los olimpistas de ganar ese trofeo 32 años después. El presidente de la Concacaf,Víctor Montagliani, aún no confirma nada sobre este torneo, generando mucha incertidumbre y especulaciones.

Y es que el Olimpia tuvo la desgracia, en el 2001, de quedarse con las maletas hechas para el Mundial de Clubes debido a que la FIFA canceló el evento por problemas derivados de la quiebra de la empresa de televisión dueña de los derechos.