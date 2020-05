Presidente de Liga Nacional: "Creo que el próximo torneo se va a llevar a cabo a puerta cerrada"

La Liga Nacional de Honduras que decidió dar por finalizado el torneo Clausura sin declarar campeón y descendido, estaría comenzando el Apertura 2020 a puerta cerrada según ha expresado el presidente de este organismo, Wilfredo Guzmán.

El dirigente explicó que la próxima Asamblea de Clubes será en la última semana de junio donde esperan que pueda ser presencial; aunque si todavía está el confinamiento, no descartan que las decisiones se tomen en forma virtual.

“La Asamblea tiene una gran cantidad de temas y tenemos que estar todos los representantes de clubes ya que es asamblea ordinaria. No hay una fecha exacta pero creemos que podamos realizarla en la última semana de julio que es tentativa. A nivel de agenda tenemos varios temas como el informe de la temporada 2019-2020 de la junta de vigilancia; luego saber el presupuesto de la próxima temporada y las reformas al reglamento de campeonatos y competencia y si van a haber cambios”, comentó Wilfredo Guzmán.

El dirigente explicó que la FIFA le ha dado a Honduras un plazo para que en la temporada 2020-2021, la Liga Nacional sea de 12 clubes, pero pedirán un plazo de cinco años para poder hacerlo, pues no existen las condiciones para ampliar el mismo.

“Nosotros somos del criterio después de muchos análisis, inclusive yo ya presenté en una reunión de Comité Ejecutivo los trámites. Tenemos que cumplir esos planes en la temporada 2021-2012 según ordenanza de FIFA 12 clubes, y ya emitimos la ordenanza para que se haga una extensión de cinco años más y creo que todos conocemos que son temas públicos a la situación que vive nuestra Liga Nacional”, comentó Guzmán.

Luego agregó: “Creo que la Liga tiene que esperar si queremos tener 12 equipos, pero esa es una posición de la presidencia de la Liga, pero todos sabemos que hay más de un equipo con serios problemas económicos, quejas de todos lados. Incorporar dos equipos más tal vez sin menospreciar a nadie, sería aumentar los problemas. Lo primero sería ordenar la liga y fortalecerla para poder llegar a tener 12 equipo”, comentó Guzmán en declaraciones al programa Extraliga del Grupo América.

APERTURA 2020 A PUERTA CERRADA

Guzmán es muy diplomático para dar sus puntos de vista pero es claro que la pandemia del Covid-19 va para largo y eso implicaría que iniciar el próximo campeonato Apertura 20-21 entre agosto y septiembre, se jugaría a puerta cerrada.

“Partiendo de la parte legal, nosotros tenemos idea de comenzar la última semana de julio; pero ahorita sería aventurado darles una fecha definitiva, dependemos de los logros que se vayan dando a nivel de salud porque hay que tener las condiciones para reanudar el próximo torneo”, explicó el dirigente del fútbol hondureño.

Luego remata: “Si se diera el caso y logramos de que se crean las condiciones, pensando en primera instancia en la parte humana, que prácticamente, yo creo que el próximo campeonato de Apertura se va a llevar a cabo a puerta cerrada. Yo considero que será bien difícil, salvo si Dios lo permitiera, tener el apoyo de la afición, que es lo bonito del fútbol que es mejor”, manifestó Guzmán.

El dirigente también habló de la ayuda que dará la FIFA a la Liga Nacional, pero es complejo debido a que se detuvo el torneo. “La ayuda va a venir porque tenemos información puntual, pero no será con la misma cuantilla si nosotros tuviéramos el campeonato vigente. Estamos viendo cuanto será la cantidad para hacer la distribución pensando en que vamos a tener un torneo Apertura 2020-21 sin público, a puerta cerrada, tenemos que dejar un depósito guardado por todo lo que significa el montaje del partido jornada a jornada”, manifestó.

SE ANALIZARÍA CAMBIO DE FORMATO

En días anteriores, Rolin Peña, uno de los dirigentes más conocedores del fútbol hondureño había mencionado que de no dar los tiempos para el próximo torneo, podría jugarse el Apertura a una sola vuelta, y Guzmán explica cómo sucedería en este caso.

“Este formato me gusta mucho en una razón fundamental, que no da lugar a especulación y en el anterior se decía que con dos empates se pasaba a la siguiente etapa, y el desarrollo del juego es diferente. Yo me quedo con este formato porque lo considero de primer nivel y en mi opinión particular debemos estar esperanzados a poder continuar”, analizó.

Finalmente volvió a recalcar la idea de que el Apertura sea a puerta cerrada y habla del dinero que dará la FIFA. “La próxima asamblea va a decidir y si no se dan los tiempos vamos a crear un formato que nos pueda terminar el torneo. Creo que Fechas FIFA no habrá en lo que resta del año y nosotros le estamos dando un apoyo al proceso de selecciones y los podremos utilizar esas fechas sin problemas, plantear jornadas, considerando que van a ser a puerta cerrada y se podrá jugar miércoles, domingo y nos dará tiempos posible con el formato actual”.