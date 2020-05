Fabio de Souza narró el día de la trombosis: "Me arrastré por el piso para abrir el portón"

En un nuevo Live de DIEZ en YouTube y Facebook, el exdefensor brasileño del Olimpia Fabio de Souza contó su nueva vida tras tres años del retiro.

Planeaba visitar Honduras en abril, pero la pandemia del coronavirus le cambió los planes.

Contó que tras dejar el fútbol profesional, decidió alejase completamente de las canchas para disfrutar de su familia. Pero un viaje le cambió el panorama y ahora está estudiando para ser entrenador.

"Cuando me retiré abrí un negocio junto a mi madre y allí la vamos llevando. Pero no tenía intención de regresar al fútbol, quería estar más cerca de la familia y aprovechar lo que no pude por los años en el fútbol. Ese tiempo a sido muy bueno, pero por otro lado viene la voluntad de estar en fúþbol, ver fútbol y el año pasado me metí a un curso de entrenador y allí vamos a de poquito regresando", inició contando en una entrevista donde luce una barba.

Fabio dice que cuando decidió poner final a su carrera "no quería saber nada de fútbol", ni las potras con los amigos jugaba porque "no tenía ninguna gana".

Un viaje al sur de Brasil le hizo cambiar de opinión y a su regreso se matriculó para convertirse en director técnico.

"Hice un viaje aquí en Brasil, pude pasar por un equipo donde estuve, un equipo grande donde trabaja un amigo y me dieron ganas. Dije, puchica, me voy a meter al curso, lo hice dos meses después de ese viaje y vamos por buen camino".

¿Cuál fue el motivo por el que no quería saber de fútbol?.

"Porque Iba a pasar lo mismo. Uno sabe que como futbolista el entrenador no tiene tiempo para nada, para disfrutar otras cosas de la vida. O uno se dedica al fútbol de verdad para tener éxito o no. Pensando en eso decía, quiero estar con mi familia, con mis sobrinos que van creciendo. Uno tiene cuatro años, otro de 9, el mayor no vi su niñez, el de 4 sí. Hoy lo tuve acá, me hizo un desorden, cosas que no tenía cuando estaba en el fútbol. El motivo de retirarme fue ese, estar con la familia, pero la pasión por este deporte no nos deja estar fuera".

La trombosis que lo tuvo al borde de la muerte

La mañana del 17 de julio de 2016 es un día que nunca olvidará y el que le cambió la vida por completo. Ese día sufrió una trombosis que puso su vida en peligro.

Eso hizo que pensara en su retiro, pero se enfundó de coraje para volver a los campos y retirarse jugando.

"Ya venía pensando la cuestión de la familia. La salud colaboró un poquito en eso. Cuando uno se pone a pensar en lo que pasó, le tengo que dar gracias a Dios de estar vivo hablando con ustedes, porque mi caso la doctora me dijo después de la operación: hay una señora en el hospital que tuvo el mismo problema y está vegetal en una cama. Me puso a pensar un poco más, no estaba viendo todo por estar en el fútbol. Yo estaba allí y como que las otras cosas no importaban tanto. Pensé tengo que pararme ahora. Pero regresé seis meses más, yo dije debo regresar y después me retiro. Junté todo eso, la enfermedad, el problema de salud fue el mejor momento para retirarme.

¿Recuerda ese momento? Se le consultó y contó detalle a detalle lo que pasó esa mañana.

"Lo recuerdo muy bien. No me caí, estaba acostado en la cama. Era un domingo en la mañana. Tenía una rutina bien establecida, me iba a levantar porque no había entreno, habíamos regresado de El Progreso. Puse la alarma a las 8, que era tarde porque estaba acostumbrado a levantarme a las 6:00am, me levanté antes y me quedé pensando en la cama qué iba a hacer. Cuando intenté ir al baño a cepillarme me caí de nuevo en la cama, me dolía mucho la cabeza, no tenía control de mi cuerpo y miraba borroso. Creía que solo era un gran dolor de cabeza, que era algo tranquilo. A las 12 y media tenía pensado almorzar con un amigo, íbamos a ir a Valle. Yo estaba encerrado, lo llamé y le expliqué lo que sentía, me dijo que tenía un primo médico que era doctor, que le iba a preguntar, pero él estaba operando en un quirófano y me llamó para decirme, no Fabio, voy para allá".

"El problema es que yo no lograba quedarme parado. Lo voy a resumir porque la historia es bastante larga: logré abrirle el protón, fui arrastrándome por el piso. Logré abrirle desde arriba y luego toca la puerta, me arrastré hasta allí también. Me cargó hasta el carro y cuando llegamos al hospital yo iba prácticamente desmayado. Según cuenta él, los médicos comenzaron a preguntarme si yo tenía alguna alergia a un medicamento y yo les respondí todo en portugués, en mi mente creí que estaba hablando en español".

Fabio se quedó en el hospital esa noche, pero los médicos no lograron detectarle la trombosis y retornó a su casa. Al ver que no mejoraba, en su auto manejó de nuevo al hospital.

"Allí la neuróloga me hizo la prueba en la pierna y la resonancia en la cabeza y salió lo que tenía (una trombosis severa en su pierna). De allí no salí del hospital, me quedé y cabeza. Ya me quedé y no salí, me quedé como siete u ocho días".

Le dejó secuelas mínimas

El brasileño fue operado y logró regresar al fútbol para retirarse jugando con Olimpia y reconoce que hasta el día de hoy arrastra secuelas de lo ocurrido.

¿Sentiste temor por tu vida? "La primer pregunta que le hice a la doctora fue si iba a poder regresar al fútbol y ella me dijo: olvidáte del fútbol ahora y pensá en tu vida. Fue complicado, yo no quería retirarme, se puso difícil tomar decisiones así, en la vida uno se pone preocupado. Yo en verdad no tenía miedo de morir en ese entonces, pero sí preocupado por quedar con secuelas. Creo que no quedé con ninguna grave, porque regresé a jugar. Pero hay cosas que antes hacía mejor y ahora no las hago como antes, algunas cosas que tengo dificultad, pero nada grave".

Volver a Honduras para dirigir:

"A Honduras yo iba en abril, ya tenía arreglado todo para ir. Pero comenzó la cosa de la pandemia. Mi amigo me dijo, no vengas ahora porque tengo miedo. Si hubiera ido estuviera allá todavía, porque se complicó un poco la cosas. Como entrenador en un futuro si Dios me permite regresar a Honduras y a Olimpia sería un honor para mí".

¿Le hubiese gustado jugar en la Selección de Honduras?

Ya contesté esa pregunta varias veces. A cualquier futbolista le gustaría jugar en una Selección, mi caso no era diferente. Pero había cosas por afuera que no conviene comentar, porque no haría buen ambiente en la Selección.

Olimpia:

"Estoy eternamente agradecido con el club. Con don Rafa, Osman que era el que intermediaba. Tengo un gran cariño por el equipo".