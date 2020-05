Fabio de Souza sobre Jonathan Tejada: "En ningún momento le fui a pegar una patada para quebrarlo"

En la segunda parte del live de DIEZ en Facebook y YouTube, el exdefensor brasileño Fabio de Souza por primera vez respondió a Jonathan Tejada, quien lo acusó de haberlo lesionado durante un entrenamiento de Olimpia.

Tejada, entonces con 17 años, se perfilaba como una de las futuras figuras del cuadro albo, pero en un entreno sufrió una grave lesión de tibia y peroné que tardó dos años en recuperarse.

El volante culpó al brasileño de lo ocurrido: "Fabio de Souza vino a trastocar mi futuro. En un picadillo donde todo jugábamos, realmente él (Fabio) se molestó porque lo estábamos bailando, la pelota me cae a mí, se la paso hasta por a cocina, yo hasta quedé parado y se barrió, fue algo que las personas que estaban ahí lo saben", recordó en entrevista Tejada.

Fabio da su verdad de lo ocurrido ese día

Fabio por primera vez se refirió al tema y asegura que no habló en su momento para no hacer más grande la polémica.

"Yo nunca hablé abiertamente, siempre mantuve una opinión, como decimos acá: para no echar más gasolina al fuego. La lesión de él, me acuerdo bien, fue en un recreativo que hacíamos los sábados. Él estaba burlándose y cosas así, pero son cosas normales de ese entrenamiento, yo le dije bromeando que parara con eso y él siguió. Yo le fui a dar una paralítica, Ferman sabe lo que es eso (una broma diciendo que le va a dar duro). Cuando él se apoyó en el piso, el pié se le dobló. En ningún momento le fui a pegar una patada para quebrarlo, como lo dijo en los medios de comunicación".

Y continuó: "Incluso habló que le teníamos envida, que Noel y yo le teníamos envidia, cosas así. En eso hablaba con Noel, yo ni había pensado eso, pero me dijo a qué le tenemos envidia a ese muchacho. ¿Será que ha ganado lo que nosotros con Olimpia?. Le dije para nada, pero tranquilo, no vamos a hablar nada, no nos conviene entrar en polémica".

Fabio sacó a la luz algunas interioridades dentro del equipo blanco y contó supuestas indisciplinas de parte de Tejada.

"Pasaron muchas cosas en Olimpia con él que no fueron puestos en la mesa. Puedo dar ejemplos: Cuando él estaba en reservas, los muchachos que estaban con él nos reclamaban mucho y decían que se iba para San Pedro cuando quería, se regresaba cuando quería para jugar, se concentraba con un uniforme diferente al de los demás, no le decían nada ni lo multaban, que es normal. Los demás jóvenes le tenían, no diré celo, pero si esa cosa porque hacía lo que quería".

Tejada aseguró que la fractura impidió que desarrollara todo el potenciar futbolístico. Fabio lo tachó de soberbio y no aceptar consejos.

"Dijo que por esa lesión no ha explotado. Yo creo mucho que las personas son lo que esperan ser. Algo que yo le decía, quizá por eso no le caigo bien, porque le hablaba a diario en los entrenamiento, le decía haga esto, haga lo otro, lo aconsejaba, lo regañaba cuando lo tenía que regañar y no estaba acostumbrado a que le dijeran las cosas. Uno con la experiencia agarra un joven le dice haga esto, haga lo otro, algunos asimilan bien otros no. Él lastimosamente era un poco soberbio y no le gustaba que le hablaran las cosas. El "Zurdo" (Walter Hernández) decía: es muchacho tiene en la cabeza... no voy a decir la palabra. El talento lo tenía, imagino que lo tiene todavía, pero mentalmente era muy débil. No lograba tener una mentalidad fuerte para superar los obstáculos que la vida le ponía por delante".

¿Injustos esos señalamientos?. "Creo que es normal para quien no sabe ni conoce las personas. No me calienta porque sé quien soy, las personas que me conocen saben quién soy y los que estuvieron con él saben quién es. Si va a Olimpia y pregunta los que estuvieron conmigo y con él dirán. Es complicado, no me gusta hablar mal de las personas, es la verdad".

Fabio contó lo que ocurrió cuando llegó a su casa tras la lesión de Jonathan Tejada. Relata que se disculpó con su familia y se puso a la orden si necesitaban algo.

"Voy a confesar algo que pasó. Incluso me da pena, al momento que pasó eso, me fui a la casa, me bañé, no me quedé bien por haber lesionado al muchacho. No era algo que yo quería. Lo llamé, hablé con él, con la mamá y el papá y pedí disculpas a todos. Les dije que al momento de necesitaran algo, que me hablaran y contaran conmigo. Un mes después, cuando el muchacho ya estaba operado, incluso regresando de a poquito a los entrenamiento, él me llamó y me pidió dinero prestado, bueno que lo ayudara. Yo nunca le dije eso a nadie, ni a mi exesposa le comenté. Creo que con Douglas (Caetano) o Ramiro (Bruschi) lo hablé. Luego con nadie más. Son cosas que pasaron, independiente de que le regalé esos tres mil lempiras, la cosas no es esa, sino la manera que habló después".

El brasileño asegura que nunca hubo mala intención con Jonathan y recuerda que un torneo antes, donde salieron campeones lo llamó en el camerino a festejar y le dijo que tenía las condiciones para jugar.

"Un torneo antes habíamos salido campeones, él estaba en el vestuario, no fue uniformado, pero había ido al estadio, lo llamé al lado mío, le dije: venga, tiene que hacer esto, usted tiene la calidad para estar acá, pero debe tener tener la voluntad. Son cosas que pasaron y hay más, pero por no entrar en polémica ni en discusión que a mí no me va a llevar a ningún lugar", cerró.

Su relación con Tosello:

"Bien. No tuvimos amistad, de mi parte como futbolista no me gustó mucho acercarme a los entrenadores, no era algo correcto. Pero dentro de un convivio de trabajo era muy bueno. Para mí fue una persona muy correcta, ponía a los jugadores que miraba los mejores. Teníamos equipo para dos o tres campeonatos más. Teníamos una base y él sabía que allí estaba el secreto de lo ganado.

Delantero rival más difícil:

"Los clásicos con Motagua son los mejores, de eso sin duda. Ahora delantero, dije Darwin Quintero cuando enfrentamos al Santos, pero no es hondureño.

Con Eddie que fueron bastantes partidos. Con Welcome, como molestaba ese moreno y le gustaba pelear. Nunca tuve problema, mas bien bromeábamos en el campo.

Pedro Troglio:

"No he visto los últimos partidos, pero ha ganado un campeonato muy bien, supe que hizo un récord de puntos y está capacitado para estar allí. Cuando regrese y valla le pediré el permiso para ver algunos entrenamientos y aprender un poco más".