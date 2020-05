Wilmer Crisanto y Kevin Espinoza revelan sus claves para mantenerse a tono de cara al próximo torneo

El parón obligatorio de la Liga Nacional de Honduras por el coronavirus ha hecho que los futbolistas sigan ejercitándose pero en sus hogares. Los jugadores de los clubes afiliados a la profesional hondureña saben que no estas no son vacaciones y que por ende no deben descuidarse.

Evitar las comidas con abundante grasa y hacer ejercicio diario están dentro del régimen de los jugadores de la Liga Nacional, así lo detallan Wilmer Crisanto y Kevin Espinoza, jugadores del Motagua y Marathón, respectivamente.

Estos futbolistas, lejos de molestarse, hablan con total franqueza y son conscientes que tienen tendencia a subir de peso si su cuido con las comidas y la falta de ejercicio se les sale de las manos.

EVITAR LAS GRASAS Y HACER EJERCICIO

Wilmer Crisanto es claro y asegura que ahora se alimenta mucho mejor que antes y por eso mantiene a línea su físico para cuando el fútbol regrese. "Gracias a Dios todo está tranquilo, antes que se finalizara el torneo se llevaba un trabajo muy bueno y lo sigo llevando. Como yo tengo tendencia a subir de peso si me descuido, por eso la sigo llevando, se nos mandó una línea de trabajo para hacerlo y lo he estado cumpliendo", dice el motagüense.



"En lo alimenticio evito las grasas, tampoco las hago a un lado porque me puedo dar el gusto en ocasiones de poder comerlo, pero la verdad últimamente estoy comiendo muy sano... mi ensalada, vegetales y las frutas no me pueden faltar, pero todo eso va acompañado con trabajo y con ejercicio para mantenerse en buen nivel físico", declaró Wilmer Crisanto que sigue cumpliendo su cuarentena.



Por su parte Kevin Espinoza dice que el preparador físico del Marathón les ha enviado material para que lo sigan al pie de la letar y así estén en buenas condiciones físicas.

"Lo primordial es no dejar de hacer ejercicio, uno tiene en su mente clara que tiene que ser profesional, estamos pasando un momento malo por el coronavirus pero nosotros no nos tenemos que descuidar en el aspecto físico, esto es de tratar de hacer trabajos en casa para estar en buena forma para cuando comience el torneo", indicó.





El lateral izquierdo del club esmeralda comentó que el equipo les mandó trabajo para que lo siguieran desde sus casas. "El club estuvo mandando unos planes de trabajo cuando comenzó esto de la pandemia, yo estoy siguiendo estos mismos trabajos de este material que nos mandaba el profesor antes, estoy tratando de hacerlos día a día".



"El ejercicio es una de las cosas más importante del futbolista, estar en condiciones físicas bien, solo queda prepararse en casa para cuando termine esto comenzar con todo", esgrimió el futbolista de 27 años.



Kevin Espinoza no esconde que el estar en casa el cuerpo solo lo obliga a comer y estar de ocio. "Es muy complicado porque cuando está en casa lo único que quiere es estar acostado viendo televisión, queriendo comer todo lo que hay, pero uno vive de esto y tiene que saber manejar las dietas".



"Mi ejercicio es de una hora u hora y media; yo como lo normal, desayuno típico, pero evito las grasas porque así como es mi contextura física que tengo esa tendencia de estar fornido entonces no puedo descuidarme porque me puede afectar", subrayó el verdolaga.



Es claro que su régimen de dieta la tiene que cumplir a cabalidad. "No me puedo descuidar porque en uno o dos meses que deje de hacer ejercicio puedo aumentar de peso, entonces estoy siempre constante".