Óscar Salas deja al descubierto a directivos del Vida: "No hemos recibido sueldo de parte de ellos y no tenemos ni respuesta".

Luego de darse por finalizado el torneo Clausura 2019-2020 de la Liga Nacional, varios jugadores de los clubes no la están pasando nada bien, ya que directivas no les han hecho efectivo sus pagos.

Uno de los casos son los futbolistas del Vida de La Ceiba, quien no les han pagado. Óscar Salas, volante de los cocoteros, salió del anonimato para expresar su situación luego que se diera por suspendido el campeonato.



"Somos seres humanos y afecta un poco porque de esto vivimos los demás compañeros también. No solo los del Vida, sino de los demás equipos", comenzó diciendo en el programa La Voz del Deporte.



Salas reconoce que muchos jugadores inclusive no se están preparando para el futuro por la falta de condiciones. "A veces es difícil no entrenar en una cancha o campo, pero Dios sabe porqué hace las cosas y así no afectar a las personas que pasan por momentos difíciles".





Profundizando más en los temas salariales, el jugador confesó que no les han pagado y no la están pasando nada bien en la parte económica.



"Mi contrato es con el Vida, pero se han pasado momentos difíciles, no hemos recibido sueldo de parte de ellos y no tenemos ni respuesta. Gracias a Dios tengo el apoyo de mi madre que me ha ayudado y no me deja solo".



Salas dejó claro que si hay comunicación con los dirigentes, pero estos no logran solucionar nada. "Si contestan, pero no lo adecuadamente, sino que no resuelven nada y es difícil la situación que estamos pasando. Varios jugadores no tienen que comer y están su familias de por medio".



Óscar Salas está ligado con la institución cocotera hasta el mes de diciembre de este años, pero sus decisiones podrían cambiar si no le cumplen las deudas.