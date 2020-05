El blog de Kike Lanza: Fenafuth debe reducir salario de Coito y su cuerpo técnico

Por Kike Lanza

El mundo se detuvo hace bastante tiempo, el fútbol no está separado de esta realidad y sigue en modo "Esperä". Uno no pudo imaginar que el mundo se pararía, que todo se reiniciaría sin reiniciarse. Tampoco pensamos que el balón dejaría de rodar. Jamás.

Tenemos más de 50 días de no disfrutar de un gol, de un mal o buen arbitraje, de no hablar sobre una mala cancha, las historias de esconder balones desaparecieron, los ruidos de una grada solo están en nuestros recuerdos. Pero lo peor aun, es que no sabemos si un día cercano o distante volveremos a tener esas situaciones y sensaciones en nuestros estadios.



Cualquiera se preguntaría y con justa razón: Qué importa el tema deportivo o el fútbol en estos momentos de vida o muerte, en momentos en los que cada uno de nosotros vemos cómo sobrevivir al coronavirus. En realidad no es tan importante. Pero sí debemos visualizar para el futuro.

SOBREVIVIR SIN FÚTBOL: ¡MENTIRAS!

Alguien dijo por ahí que el hombre está logrando sobrevivir sin fútbol; mentira. En el mundo Covid19 todo gira entorno a números y estadísticas. Estamos atentos a saber el número de nuevos contagiados y con mucho terror la cifra de fallecidos.

En el mundo fútbol también todo gira a fechas, números, puntos en la tabla... todo tiene mucho que ver con cálculos. Cuántos puntos tenía el líder y porque no se le dio la copa. Porque el o los últimos no son los descendidos. Pero el gran dato para los futboleros es saber la fecha de retorno.



Dentro de todos estos ambientes y entornos no se debe escapar pensar en qué hacen nuestros federativos para salvar al futbol. Muchos determinan que hablar de la Federación de Fútbol es mi tema favorito, no están faltos de razón, sin embargo creo el objetivo se logró. Y ya no lo es.

A raíz de una cuarentena tan extensa, amanecí de antojos: Fenafuth. A casi dos meses de condiciones delicadas en el país en el tema laboral, muchas historias de despidos o suspensiones, rubros en pausa y exigiendo la reactivación económica del país, nosotros no tenemos razón o archivos de una reunión física o virtual de nuestros gloriosos federativos.

Hay algunos temas en los que Fenafuth debió salir al paso o en lo que tuvieron que trabajar al menos en difundir un comunicado.



SALARIO O REDUCCIÓN SALARIAL DEL CUERPO TÉCNICO

Quizá a Fabián Coito no le gustara leer esta nota. O quizá la nota esté fuera de lugar si internamente ya hubo un replanteamiento en el salario y funciones de Coito y sus asistentes, algo que no sería extraño, pues normalmente sobre temas duros e íntimos de Fenafuth nos venimos enterando por medios internacionales.



A casi dos meses de inactividad futbolística, uno podría pensar que una Federación que se declaró en números rojos hace unos años atrás, debió salir al paso y anunciar decisiones en cuanto a cuidar las "arcas rojas" con reducciones salariales para el cuerpo técnico de la Seleccion Nacional.

En Panamá, la Federación de fútbol separó a su cuerpo técnico en la Seleccion Mayor,

una Federación en situación económica mucho mejor que la nuestra tomó decisiones importante para cuidar su economía. El "Tolo" Gallego fue destituido de su cargo inmediatamente que el COVID19 se evidenció en el país canalero.

También es cierto que la realidad de Panamá camino a Qatar es totalmente diferente a la de Honduras.



REDUCCIÓN DEL 40% EN EL SALVADOR

En El Salvador hubo una replanteamiento en el salario de Carlitos de lo Cobos. El señor Carillo, presidente de Federación, anunció hace unos días que llegaron a un acuerdo con el mexicano para la reducción salarial del 40%. Situación que fue bien comprendida por De Los Cobos.



El fútbol de Honduras antes de COVID19 ya estaba moribundo. Hoy con presencia de este virus dejará de respirar si nuestros directivos no crean conciencia y toman decisiones coherentes y responsables.



Una de las decisiones coherentes es cuidar los recursos económicos o bien dirigirlos. El apoyo adelantado de FIFA a la federaciones debe ser optimizados.

A de Los Cobos le redujeron el salario en El Salvador y Panamá despidió al argentino Américo Gallego.

Fenafuth debe saber cuidar un poco más de 12 millones de lempiras que se ejecutan para temas operativos. Una de la maneras de hacerlo es reducir el salario de un cuerpo técnico, encabezado por Coito con casi dos meses de no tener actividad o realizar trabajos de campo.

El fútbol está y estará detenido por mucho tiempo, que las condiciones no son para activar ciclos de trabajos y no es culpa de Coito y su equipo, pero también es cierto que en el mundo la reducciones económicas son una realidad.

Para Fenafuth reducir será ahorrar para tiempos mas difíciles, incluso para en algún momento seguir manteniendo el mismo compromiso contractual con el uruguayo.



Fabian Coito es un caballero y estoy seguro sabrá asimilarlo y comprenderlo junto a su equipo, así como mucha gente de fútbol que ha sufrido bajas en sus salarios.



LAS LIGAS MENORES

Las divisiones menores podrían ser las beneficiadas si el monto en dólares reducido a salarios de empleados técnicos de Fenafuth se protege para un evidente reinicio.

Para ese evento se necesitará muchas medidas de bioseguridad para los chicos y bien se podría avanzar en prepararse para esa situación.



A nadie le gustaría o gustará que le toque sus salarios, pero es una normalidad hoy por hoy en el mundo.

Todo por el fútbol señores. ¿Fenafuth y uds para cuando ?



Seguimos platicando bandita.